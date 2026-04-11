NASA La tripulación de la misión Artemis II habló desde el espacio con los medios de comunicación, sus familias e incluso con el presidente Donald Trump.

La tripulación de Artemis II ha regresado sana y salva a casa tras reingresar en la atmósfera terrestre a 40.000 km/h y amerizar en el océanos Pacífico frente a las costas de California.

Han llegado más lejos en el espacio que ningún otro ser humano antes que ellos: algo más de 6.400 km por encima del récord de 399.655 km establecido por la misión Apolo 13 en 1970.

Los astronautas están altamente entrenados para soportar el estrés físico y mental del espacio.

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Aunque pueda parecer una experiencia difícil de sobrellevar, la tripulación habla de su estancia en el espacio como el momento más destacado de sus vidas y afirma que volvería sin dudarlo.

En una rueda de prensa antes del amerizaje, Christina Koch dijo que las incomodidades, como la comida liofilizada o un baño sin mucha intimidad, merecían la pena.

La NASA no da a conocer detalles sobre la salud o la vida privada de los tripulantes, pero esto es lo que probablemente les depare a Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen ahora que han regresado.

NASA La tripulación del Artemis utilizó gafas especiales para observar un eclipse solar durante el sobrevuelo lunar.

Atendidos de inmediato por médicos

A su llegada, fueron examinados inmediatamente por médicos a bordo del buque de guerra estadounidense enviado para rescatarlos. A continuación se esperaba que fueran trasladados a tierra en helicóptero para luego ser llevados en avión al Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston.

La estancia en el espacio habrá sido físicamente agotadora para la tripulación de Artemis II.

Sin la fuerza de la gravedad, la masa muscular y ósea se reduce en el espacio. Los músculos más afectados son los que ayudan a mantener la postura en la espalda, el cuello y las pantorrillas.

En declaraciones al programa BBC Newsnight antes del amerizaje de Artemis II en el Pacífico, el ex astronauta británico Tim Peake explicó que la fuerza de la gravedad era "bastante agotadora".

"Al principio se sentirá como un pequeño empujón en la espalda, pero irá aumentando gradualmente", dijo.

"Cualquiera que haya montado en una montaña rusa habrá experimentado una fuerza de 4G, pero probablemente durante menos de un segundo, así que cuando la sientes durante varios minutos seguidos resulta bastante agotador".

Los astronautas están sujetos a un estricto régimen de ejercicios, pero eso no puede evitar toda la pérdida de masa muscular.

En tan solo dos semanas, la masa muscular puede reducirse hasta en un 20%.

Pero hay que recordar que unas 700 personas han estado en el espacio antes, incluida la órbita terrestre baja. El tiempo que la tripulación de Artemis II ha pasado allí arriba será uno de los más cortos.

Durante la era del transbordador espacial, entre 1981 y 2011, los astronautas pasaban de dos a tres semanas en el espacio. Una estancia típica en la Estación Espacial Internacional es ahora de cinco a seis meses.

Por lo tanto, es probable que los efectos sobre la salud de los astronautas de Artemis II sean mínimos en comparación con los de sus predecesores.

NASA

No se esperan "bajones espaciales"

¿Y cómo es volver a la Tierra después de haber estado en el espacio?

Los astronautas son personas sensatas por naturaleza y por su formación, así que no cabe esperar ningún tipo de "bajón espacial".

Koch ya ha dicho que echará de menos el "trabajo en equipo y la camaradería", así como el "sentido común de propósito en la misión".

Muchos astronautas hablan de un profundo aprecio por la singularidad de la Tierra y de que todos los seres humanos compartimos el planeta.

Ver nuestro planeta rodeado por la oscuridad del espacio "realmente puso de relieve lo parecidos que somos, cómo lo mismo mantiene con vida a cada persona del planeta Tierra", expresó Koch desde el espacio.

La mayoría de los astronautas, incluida la primera astronauta británica, Helen Sharman, han confesado que les costó volver a casa porque el trabajo en el espacio es muy emocionante.

Reunidos con sus familias

Por supuesto, la tripulación de Artemis estará encantada de reunirse con sus familias.

El comandante Reid Wiseman, que perdió a su esposa por causa de un cáncer en 2020 y ha criado solo a sus dos hijas adolescentes, habló con ellas antes de la misión sobre lo que pasaría si él falleciera y les mostró dónde guardaba su testamento.

El amerizaje fue un momento peligroso para la tripulación, por lo que las familias estarán encantadas de verlos de vuelta a casa sanos y salvos.

La Dra. Catherine Hansen, casada con el astronauta Jeremy Hansen, declaró en el programa Newsday del Servicio Mundial de la BBC que sus dos hijas y su hijo estaban "tan, tan emocionados de ver a su padre viviendo su sueño".

"Sin duda lo celebraremos… Cuando Jeremy regrese sano y salvo, nos reuniremos sin falta. Primero, solo nosotros cinco en un ambiente tranquilo para escuchar algunas de esas historias privadas, y luego lo celebraremos con todo el mundo", afirmó.

Aunque "ser embajador del espacio" forma parte del trabajo de un astronauta, Tim Peake declaró a la BBC que no creía que el equipo fuera a "apreciar del todo cuánta gente ha quedado cautivada por esta misión".

"Sin duda habrá un periodo de adaptación", dijo. "Sí, querrán ver a sus amigos y familiares de inmediato, pero te aseguro que la comunidad científica los querrá ver primero".

"Su tiempo se repartirá entre el trabajo y también un poco de tiempo para la familia".

NASA La Luna iluminada por detrás por el Sol durante un eclipse solar, fotografiada por la nave espacial Orión de la NASA.

Una visita a la Casa Blanca

La NASA no revelará detalles sobre lo que harán los astronautas cuando regresen a la Tierra.

Los tres astronautas de la NASA siguen formando parte de la plantilla de la agencia. Quedan más vuelos espaciales Artemis por delante: Artemis III está previsto para 2027 y Artemis IV para 2028.

Esa será la misión más importante. Su objetivo es llevar de nuevo a seres humanos a la Luna, aunque es probable que la fecha se retrase.

Aún no sabemos quiénes volarán en esas misiones. Todos los miembros del cuerpo de astronautas de la NASA, incluidos los cuatro de Artemis II, son elegibles.

Pero hay un gran compromiso en perspectiva.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, quien estableció el programa Artemis durante su primer mandato en 2017, llamó a la tripulación mientras estaban en el espacio para invitarlos a la Casa Blanca a una recepción en el Despacho Oval.

"Les pediré un autógrafo, porque no suelo pedir autógrafos, pero se lo merecen", les dijo.

Prometió rendirles "un gran homenaje en nombre del pueblo estadounidense y más allá".

No está claro si Hansen, que es canadiense, se unirá a la visita a la Casa Blanca.

Tras su travesía a la Luna, el mayor cambio que probablemente pueda esperar la tripulación de Artemis II es la fama.

En comparación con muchos astronautas de misiones recientes, estos cuatro han cautivado la imaginación de millones de personas.

La cobertura informativa ininterrumpida y los memes virales hacen que regresen a la Tierra mucho más famosos de lo que eran cuando partieron. Es probable que eso requiera cierta adaptación.

BBC

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