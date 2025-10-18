Reuters Las manifestaciones en contra del gobierno Trump han estado adornadas por personas disfrazadas de animales.

Se están llevando a cabo protestas planificadas contra el presidente Donald Trump en ciudades de todo Estados Unidos, incluidas Nueva York, Washington D. C., Chicago, Miami y Los Ángeles.

La manifestación en la icónica Times Square de Nueva York contaba con miles de personas poco después de comenzar la mañana del sábado.

Las calles y las entradas del metro estaban repletas de gente que portaba carteles con lemas como "Democracia, no monarquía" y "La Constitución no es opcional".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Antes de las manifestaciones, aliados de Trump acusaron a los manifestantes de estar vinculados con el movimiento de extrema izquierda Antifa y condenaron lo que llamaron "la manifestación de odio a Estados Unidos".

Los organizadores y los manifestantes que salieron el sábado afirmaron que los eventos fueron pacíficos.

"Democracia"

Getty Images Manifestantes se reúnen en Times Square, Nueva York

En Nueva York, sectores de la multitud estallaron regularmente en cánticos de "Así es la democracia", mientras un redoble de tambores casi constante, junto con cencerros y matracas, resonaba de fondo.

Se podían ver helicópteros y drones sobrevolando, y la policía permanecía al margen.

Un organizador con un altavoz anunció que se habían presentado 100.000 personas, aunque no está claro si se refería a las inmediaciones de Times Square o a los cinco distritos de la ciudad, donde también se celebraban manifestaciones y eventos más pequeños.

Un agente de policía que estaba presente estimó que más de 20.000 personas marchaban por la Séptima Avenida.

Beth Zasloff, escritora y editora independiente, dijo que se había unido a la protesta de Nueva York porque se siente indignada y angustiada por lo que llamó un "movimiento hacia el fascismo y un gobierno autoritario" en la administración Trump.

"Me importa mucho la ciudad de Nueva York", dijo Zasloff. "Me da esperanza estar aquí con muchas, muchas otras personas".

Grace Eliza Goodwin/BBC Beth Zasloff protesta contra Trump en la ciudad de Nueva York

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha adoptado una visión expansiva del poder presidencial, usando órdenes ejecutivas para bloquear fondos aprobados por el Congreso y desmantelar partes del gobierno federal, imponer aranceles a otros países y desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades a pesar de las objeciones de los gobernadores estatales.

El presidente afirma que sus acciones son necesarias para reconstruir un país en crisis y ha desestimado las acusaciones de dictador o fascista, calificándolas de histéricas.

Sin embargo, sus críticos advierten que algunas de las medidas de la administración son inconstitucionales y representan una amenaza para la democracia estadounidense.

Massimo Mascoli, ingeniero electrónico jubilado de 68 años, residente de Nueva Jersey y criado en Italia, dijo que protestaba porque no puede ver a Estados Unidos sumirse en el fascismo como lo hizo su país natal en el siglo pasado.

"Soy sobrino de un héroe italiano que desertó del ejército de Mussolini y se unió a la resistencia", declaró Mascoli. "Fue torturado y asesinado por los fascistas, y después de 80 años, no esperaba encontrar de nuevo fascismo en Estados Unidos".

Grace Eliza Goodwin/BBC Massimo Mascoli protesta en la ciudad de Nueva York contra lo que considera un aumento del fascismo en el país.

Mascoli está particularmente preocupado por la represión migratoria de la administración Trump, la implementación de aranceles generalizados, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses y los recortes a la atención médica para millones de estadounidenses.

"No podemos contar con la Corte Suprema ni con el gobierno", dijo Mascoli. "No podemos contar con el Congreso. Tenemos a todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en contra del pueblo estadounidense en este momento. Por eso estamos luchando".

Protestas generalizadas

Reuters El lema de las protestas es "no a los reyes"

Se espera que las protestas continúen en todo el país durante todo el día. En Washington D. C., el senador de Vermont, Bernie Sanders, pronunció un discurso inaugural.

"No estamos aquí porque odiemos a Estados Unidos, estamos aquí porque amamos a Estados Unidos", declaró ante miles de personas.

En la marcha de Washington D. C., la BBC vio a un hombre con una gorra de Maga, quien dijo estar de visita en la ciudad y haber decidido asistir a la protesta. Se negó a dar su nombre, pero dijo que, aunque no lo entendía del todo, la gente se había comportado con civilidad.

Poco después, una mujer le lanzó un comentario despectivo.

En toda Europa, los manifestantes salieron a las calles de Berlín, Madrid y Roma el sábado por la mañana para mostrar solidaridad con sus homólogos estadounidenses.

Un par de cientos de manifestantes también se congregaron frente a la embajada de Estados Unidos en Londres.

Los organizadores de la protesta en Estados Unidos afirman que la concentración desafiará el "autoritarismo" de Trump.

En una entrevista con Fox News, programada para emitirse el domingo pero anticipada el sábado, Trump pareció referirse a las manifestaciones.

"¡Un rey! Esto no es una actuación", dijo Trump en un avance de la entrevista. "Saben, se refieren a mí como un rey. No soy un rey".

"Tendremos que desplegar a la Guardia Nacional", dijo el senador de Kansas Roger Marshall antes de los mítines, según CNN.

"Ojalá sea pacífico. Lo dudo".

Los gobernadores republicanos de varios estados de EE. UU. han desplegado tropas de la Guardia Nacional en espera, pero no está claro cuán visible será la presencia militar.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, activó el jueves la Guardia Nacional estatal antes de una protesta programada en Austin, la capital del estado.

Afirmó que las tropas serían necesarias debido a la "manifestación planeada vinculada a Antifa".

Los demócratas denunciaron la medida, incluido el principal demócrata del estado, Gene Wu, quien argumentó: "Enviar soldados armados para reprimir protestas pacíficas es lo que hacen reyes y dictadores, y Greg Abbott acaba de demostrar que es uno de ellos".

El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, también ordenó la activación de la Guardia Nacional estatal.

En Washington, D.C., donde la Guardia Nacional está desplegada desde agosto a petición de Trump, no se vieron tropas en la protesta, aunque sí policías locales.

Un manifestante en la concentración en la capital levantó un cartel que decía "Soy antifa".

Chuck Epes, de 76 años, dijo que era un término "confuso" y que solo significaba que apoyaba "la paz, las guarderías, un salario digno, la atención médica", así como a los inmigrantes y a las personas de color.

"Está manipulando a todo el mundo, o lo intenta, y no está funcionando", dijo.

Un principio fundamental de todos los eventos de No Kings es la no violencia, afirma el grupo explícitamente en su sitio web, que también insta a todos los participantes a reducir la tensión ante posibles altercados.

Getty Images Una protesta "No a los reyes" en Waxhaw, Carolina del Norte

Los estadounidenses están profundamente divididos con respecto a Donald Trump.

Una encuesta reciente de Reuters/Ipsos reveló que solo el 40% aprueba su gestión como presidente, mientras que el 58% la desaprueba.

Esto lo sitúa prácticamente al mismo nivel de aprobación que el promedio de su primer mandato, pero por debajo del 47% que obtuvo cuando asumió el cargo por segunda vez en enero.

Es común que los presidentes se vuelvan más impopulares a medida que avanza su mandato. Joe Biden tenía un 55% de aprobación, según Reuters/Ipsos, en enero de 2021. Para octubre de ese año, su aprobación había descendido al 46%.

Getty Images

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cp8e3z963rmo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cp8e3z963rmo.page','title': 'Las multitudinarias protestas que se viven en diferentes ciudades de EE.UU. en contra del gobierno Trump','published': '2025-10-18T21:00:45.574Z','updated': '2025-10-18T21:00:45.574Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más