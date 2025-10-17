Getty Images El príncipe Andrés ha sido mencionado en diferentes ocasiones en el juicio contra Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció que renuncia a sus títulos nobiliarios, incluido el de duque de York, tras consultarlo con el monarca y con su familia cercana.

Andrés, que seguriá siendo príncipe, ya se había retirado de la vida pública a raíz de las acusaciones que lo vinculan con Jeffrey Epstein, el difunto financiero neoyorquino condenado por delitos sexuales que involucraban a menores.

"Hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública", dice Andrés en un comunicado difundido este viernes, en el que explica que ha decidido dar un paso más.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Por ende, dejaré de usar los títulos y honores que se me han conferido. Como lo he dicho anteriormente, de manera tajante niego las acusaciones en mi contra".

Andrés ha sido objeto de un intenso escrutinio por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, incluyendo preguntas sobre cuándo cortaron el contacto realmente.

En su entrevista con BBC Newsnight de 2019, el príncipe Andrés declaró haber roto todo vínculo con Epstein tras ser fotografiados juntos en Nueva York en diciembre de 2010.

Sin embargo, meses después surgieron correos electrónicos que sugerían que Andrés se había mantenido en contacto privado con Epstein, incluido un supuesto intercambio de mensajes en el que decía: "¡Mantente en contacto cercano y pronto volveremos a jugar!".

Viejas acusaciones que vuelven a relucir

Departamento de Justicia EE.UU. Las acusaciones contra el príncipe vuelven a la luz con la publicación póstuma de las memorias de una de las víctimas en el caso Epstein: las de Virginia Giuffre.

El anuncio de este viernes llega días antes de la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las acusantes de Jeffrey Epstein, casi seis meses después de que se quitara la vida.

Extractos del libro, "Nobody’s Girl", se publicaron el miércoles en el diario británico The Guardian.

En el libro, califica a Epstein de "maestro de la manipulación" y alega que al menos en tres ocasiones el príncipe Andrés tuvo relaciones sexuales con ella, incluyendo una en casa de Ghislaine Maxwell en Londres.

Esto supone una vergüenza adicional para el príncipe Andrés, quien llegó a un acuerdo económico con Giuffre en 2022 y siempre ha negado cualquier irregularidad.

Giuffre, quien conoció a Jeffrey Epstein a través de Ghislaine Maxwell, afirmó ser una de las muchas niñas y jóvenes vulnerables que habían sido explotadas sexualmente por Epstein y su círculo de contactos adinerados.

Se afirma que entre los poderosos amigos de Epstein se encontraba el príncipe Andrés, y el extracto publicado en The Guardian relata su encuentro en Londres en marzo de 2001, cuando ella tenía 17 años.

El príncipe Andrés niega todas las acusaciones en su contra.

Una "humillación pública"

Getty Images El príncipe ahora pierde los títulos nobiliarios que tanto orgullo le producían.

Análisis de Daniela Relph, corresponsal real senior, BBC News

En una larga lista de humillaciones públicas, esta es otra, y la más significativa.

El príncipe Andrés ya había perdido su rol como miembro activo de la realeza, así como sus títulos militares y su posición en prácticamente todos los eventos públicos relacionados con la Familia Real.

Pero ahora también se pierden los títulos de los que estaba tan orgulloso: el de Duque de York y la Orden de la Jarretera.

La pompa y la ceremonia de la vida real le importaban. Sus títulos le infundían un inmenso orgullo personal.

Pero el goteo de acusaciones y titulares negativos era incesante.

Era una distracción constante que desviaba la atención del trabajo de otros miembros de la Familia Real.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c5yl5nj86r5o','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c5yl5nj86r5o.page','title': 'El príncipe Andrés renuncia a sus títulos reales: "Las continuas acusaciones contra mí distraen el trabajo del rey"','author': 'Rafael Abuchaibe * – BBC News Mundo','published': '2025-10-17T18:56:45.443Z','updated': '2025-10-17T18:56:45.443Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más