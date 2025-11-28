Bethany Bell/BBC La hermana Rita (izquierda), la hermana Regina (centro) y la hermana Bernadette consiguieron un gran número de seguidores gracias a sus publicaciones en las redes sociales.

Tres monjas austriacas que se fugaron de la residencia de ancianos en la que estaban internadas podrán permanecer en su antiguo convento "hasta nuevo aviso", tal y como lo querían.

Sin embargo, las autoridades católicas pusieron como condición para que se queden que dejen de hacer publicaciones en las redes sociales, donde su caso obtuvo visiblidad.

Las hermanas Bernadette, de 88 años, Regina, de 86, y Rita, de 82, son las últimas monjas del convento Kloster Goldenstein en Elsbethen, cerca de la ciudad austriaca de Salzburgo.

En un comunicado publicado en su nombre, las religiosas afirmaron que en principio estaban dispuestas a llegar a un acuerdo, pero que sus reivindicaciones y necesidades legítimas debían tomarse en serio.

Indicaron que no estaban del todo satisfechas con la oferta de la Iglesia, afirmando que tenía "carácter de contrato de silencio".

Las tres monjas señalaron que fueron sacadas del convento contra su voluntad en diciembre de 2023.

En septiembre, se reinstalaron allí con la ayuda de antiguos alumnos y un cerrajero, lo que enfureció a los responsables de la Iglesia.

Entonces, el superior de las monjas, el rector Markus Grasl, de la abadía de Reichersberg, les había pedido que volvieran a la residencia para ancianos, afirmando que su decisión de regresar al convento era "completamente incomprensible".

@nonnen_goldenstein Las religiosas comparten con sus seguidores momentos de su vida cotidiana en el antiguo convento.

Estrellas de redes sociales

La historia de las monjas despertó el interés mundial. Sus seguidores les ayudaron con comida, electricidad y en redes sociales, publicando videos de la vida cotidiana de las monjas.

En los clips se ve a las monjas rezando o almorzando, e incluyen los ejercicios físicos de la hermana Rita. Recientemente le regalaron un par de guantes de boxeo.

El perfil de las monjas de Goldenstein ha superado ya los 100.000 seguidores en Instagram y varios miles en Facebook.

Ahora, tras casi tres meses de enfrentamiento, un portavoz de la rectoría local, Harald Schiffl, ha declarado a la agencia de prensa austriaca APA que las monjas tienen permiso de quedarse por ahora.

Esto se produce tras una reunión celebrada a principios de esta semana, en la que se propuso una solución al conflicto.

Las monjas podrían quedarse en el Kloster Goldenstein, dijo Harald Schiffl a la APA, pero solo bajo ciertas condiciones. Entre ellas se incluye renunciar a sus actividades en las redes sociales.

Los responsables de la Iglesia también quieren que las monjas se aseguren de que la parte cerrada del convento ya no sea accesible para personas que no pertenezcan a la orden.

A cambio, se les permitirá quedarse y se les proporcionará atención médica y apoyo espiritual por parte de un sacerdote.

"Ahora depende de las hermanas", declaró Harald Schiffl a la APA.

Según el comunicado publicado a nombre de las religiosas este viernes, las tres hermanas no tendrían en el futuro posibilidad de pedir asesoría legal.

Y la exigencia de que ya no se difundan videos de sus actividades en las redes sociales "no tenía base legal y privaría a las hermanas de su única protección restante frente al público interesado".

BBC Cuando las monjas regresaron al Schloss Goldenstein, el convento no tenía agua ni electricidad, pero la escuela seguía funcionando.

Toda una vida ahí

Las tres monjas han pasado gran parte de su vida en Schloss Goldenstein, un castillo que ha sido convento y colegio privado para niñas desde 1877. El colegio, que comenzó a admitir niños en 2017, sigue en funcionamiento.

La hermana Bernadette fue alumna allí desde 1948, cuando era adolescente. Una de sus compañeras de estudios fue la actriz austriaca Romy Schneider, una de las estrellas de cine más importantes del mundo en los años sesenta y setenta.

La hermana Regina llegó al convento en 1958 y la hermana Rita en 1962.

Las tres monjas trabajaron en la escuela como profesoras durante muchos años. La hermana Regina era la directora.

Pero el número de monjas fue decayendo. En 2022, el edificio pasó a manos de la archidiócesis de Salzburgo y la abadía de Reicherberg, un monasterio católico agustino.

El rector Markus Grasl, de la abadía de Reichersberg, se convirtió en el superior de las monjas y la comunidad se disolvió oficialmente a principios de 2024.

A las monjas que quedaban se les concedió el derecho de residencia de por vida, siempre y cuando su salud y su capacidad mental lo permitieran. En diciembre de 2023, se tomó la decisión de trasladarlas a un ancianato católico, donde se sentían infelices.

A principios de septiembre, las hermanas Bernadette, Rita y Regina regresaron, con la ayuda de un grupo de antiguos alumnos. En ese momento, le dijeron a la BBC que estaban decididas a quedarse.

"Antes de morir en esa residencia de ancianos, prefiero ir a un prado y entrar en la eternidad de esa manera", aseguró la hermana Bernadette.

