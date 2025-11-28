Ha sido divulgado un video que muestra a las fuerzas de seguridad israelíes matando a tiros a dos palestinos que parecían haberse rendido en la Cisjordania ocupada.

El incidente ocurrió durante la operación militar israelí en curso en la ciudad de Yenín, al norte de Cisjordania.

La Autoridad Palestina (AP) acusó a las fuerzas israelíes de cometer un "crimen de guerra" y describió los asesinatos como brutales ejecuciones en el campo.

El ejército y la policía israelíes afirman que los hombres eran buscados y estaban "afiliados a una red terrorista" y que el incidente está siendo investigado.

El ministro de seguridad nacional israelí, de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, ha dado su pleno respaldo a los agentes implicados, añadiendo que "los terroristas deben morir".

Reuters Policías israelíes cubren con una manta los cuerpos de los palestinos tiroteados durante una redada en Yenín, en la parte de Cisjordania ocupada por Israel.

El video muestra a dos hombres palestinos saliendo de un edificio con las manos en alto. Están rodeados por varios guardias fronterizos israelíes. Se arrodillan en el suelo. Uno de ellos se levanta la camiseta, aparentemente para demostrar que no está armado.

Tras un breve instante, no está claro por qué, regresan al edificio. La policía fronteriza abre fuego, matándolos.

Un comunicado conjunto del ejército y la policía israelí afirma que las fuerzas habían estado intentando detener a personas buscadas por llevar a cabo "actividades terroristas", como lanzar explosivos y disparar contra las fuerzas de seguridad.

"Las fuerzas entraron en la zona, cercaron la estructura donde se encontraban los sospechosos e iniciaron un procedimiento de rendición que duró varias horas", señala el comunicado.

"Tras el uso de herramientas de ingeniería en la estructura, los dos sospechosos salieron. Tras su salida, se abrió fuego contra ellos". Escribiendo en la red X, Ben-Gvir afirmó que "los combatientes actuaron exactamente como se esperaba de ellos".

La incursión en Yenín es la última de una campaña israelí que ya lleva meses en ciudades del norte de Cisjordania, la cual Israel considera necesaria para hacer frente a los grupos armados palestinos responsables de ataques contra soldados israelíes y colonos judíos.

El miércoles, el ejército israelí lanzó una operación en la cercana ciudad de Tubas.

La violencia en Cisjordania se ha disparado desde el ataque de Hamás contra el sur de Israel en octubre de 2023, que desencadenó una devastadora campaña militar israelí en Gaza.

Desde entonces, tropas o colonos israelíes han matado a más de 1.000 palestinos, incluidos miembros de grupos armados y civiles, en Cisjordania, según la ONU. Al menos 44 israelíes, entre ellos soldados y civiles, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según Israel.

