Reuters El momento de los terremotos en el aeropuerto de Maiquetía.

Las imágenes que llegan desde Venezuela después de los dos terremotos de este miércoles pintan un panorama de miedo y destrucción.

El primer sismo que afectó al país fue registrado por el USGS con una magnitud de 7,2, seguido menos de un minuto después por un segundo terremoto de magnitud 7,5.

Hay decenas de muertos y miles de heridos y desaparecidos, aunque la verdadera magnitud de la catástrofe solo se conocerá con el paso de los días.

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Las fotos de la capital, Caracas, muestran edificios completamente derrumbados mientras los rescatistas ayudan a las personas que han quedado atrapadas entre los escombros.

Muchos residentes de la ciudad se quedaron sin servicio eléctrico y sin internet después de los terremotos, por lo que la comunicación ha sido difícil.

En el cercano estado de la Guaria decenas de edificios se derrumbaron y hay mucha gente atrapada bajo los escombros.

Getty Images Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado en Caracas tras los terremotos del 24 de junio

Getty Images Rescatistas evacúan a una mujer en una camilla de los escombros de un edificio colapsado en Caracas

Getty Images Personas salen corriendo a la calle en Caracas después de los sismos

Getty Images Edificio dañado en Los Palos Grandes, en la capital.

Getty Images Rescatistas buscando sobrevivientes en San Bernardino, también en Caracas.

Getty Images Un edificio de Bancaribe completamente destruido en Caracas,

La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, decretó el estado de "zona de desastre" en La Guaira, diciendo que lo que ahí había ocurrido era "una verdadera tragedia".

Imágenes verificadas por la BBC muestran las secuelas de los terremotos en la costa venezolana, donde se puede ver una enorme destrucción.

Reuters Tras los terremotos del 24 de junio, decenas de edificios quedaron destruidos en La Guaira, que ha sido calificada de "zona de desastre".

Getty Images Personas permanecen entre los escombros cerca de un edificio dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas

Getty Images Residentes y equipos de emergencia permanecen buscan sobrevivientes en edificios colapsados en Catia La Mar, estado de La Guaira.

Reuters Un edificio en llamas en La Guaira, Venezuela.

El ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, apareció en televisión nacional y se refirió a los daños.

"Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil", dijo Cabello.

EPA Caraqueños esperan fuera de sus hogares.

Getty Images Edificio colapsado en la capital venezolana.

"Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967 (cuando ocurrió un terremoto en Caracas)," le dijo María Romero, una pensionada de 80 años que vive al sur de la ciudad, a la agencia Reuters. "El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía".

Los sismos se sintieron al otro lado de la frontera, en Colombia, en ciudades como Bogotá y Bucaramanga.

Getty Images Personas evacuadas aguardan en el complejo urbanístico Parque Central, en Caracas,

Getty Images Dos mujeres asustadas en las calles de Caracas después del terremoto

Getty Images Rescatistas buscando sobrevivientes en la capital de Venezuela.

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BBC

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