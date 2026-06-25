Getty Images Policías socorren a una mujer entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas.

Dos potentes sismos sacudieron este miércoles Venezuela y se han reportado al menos 164 muertos y más de 970 heridos, además de extensos daños.

El primer terremoto, de magnitud 7,2, se produjo en la zona de la costa central de Venezuela a las 18:04, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Tuvo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas.

Un segundo terremoto, ocurrido apenas 39 segundos después, e incluso más potente, afectó la misma zona. El epicentro estuvo cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte, y tuvo una magnitud de 7,5.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en la medianoche que los estados de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón se vieron afectados por los dos terremotos y las más de 30 réplicas que les sucedieron.

Además, declaró estado de emergencia para atender la tragedia.

En la mañana del jueves actualizó la cifra de víctimas, aunque las actividades de rescate siguen en desarrollo.

El USGS incluso informó que "es probable que el desastre tenga un alcance extenso", anticipando numerosas víctimas mortales e importantes pérdidas económicas.

También alertó de que se podían producir nuevas réplicas potencialmente fuertes.

La magnitud de los daños

BBC

En su primer balance del impacto de los terremotos, ocurrido pasada la medianoche en Caracas, Delcy Rodríguez afirmó: "Quiero decir que es una verdadera tragedia", y expresó sus condolencias a "quienes hayan sufrido pérdidas de un familiar".

Si bien la zona más afectada fue La Guaira, Rodríguez detalló que los eventos sísmicos se sintieron en prácticamente todo el país.

En la mañana del jueves la presidenta encargada informó que se creará un fondo inicial de US$ 200 millones con recursos del Fondo Monetario Internacional para reconstruir infraestructura, hospitales y viviendas.

Videos que circularon en redes sociales grabados en Caracas y La Guaira mostraban grandes edificios completamente colapsados, gente aterrorizada y herida, y enormes daños estructurales en hileras enteras de edificaciones.

En fotos, se veía a personas siendo sacadas de los escombros con cuellos ortopédicos y transeúntes llorando y abrazándose.

El alcalde del municipio de Chacao, en Caracas, Gustavo Duque, informó del derrumbe de un edificio de 8 pisos y otro de 12 en su localidad. Y agregó que las autoridades habían logrado rescatar a 18 personas con vida.

En uno de los primeros informes sobre muertes de las autoridades, el alcalde de Baruta, Darwin González, afirmó que tres personas fallecieron tras el colapso de dos edificios en su municipio.

También circularon videos en los que se veía a decenas de personas gritando y corriendo durante los terremotos dentro el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, mientras el techo amenazaba con caérseles encima y se descolgaban lámparas.

La presidenta encargada confirmó que la infraestructura del aeropuerto sufrió graves daños y que permanecería cerrado.

Tras registrarse los movimientos sísmicos, se emitieron alertas de tsunami para Venezuela, Aruba y Bonaire, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas, que posteriormente fueron canceladas.

Este miércoles era día feriado en Venezuela, en conmemoración de la Batalla de Carabobo, por lo que más personas se encontraban en sus casas que en un día entre semana normal.

Getty Images Edificio derrumbado en Caracas.

Cómo se vivieron los terremotos

La periodista y colaboradora de BBC Mundo Nicole Koster sintió el temblor en su apartamento en el piso 7 de un edificio del sector de Palos Grandes, en el centro de Caracas. "Es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida", relató a los pocos minutos.

"Comenzó a temblar, vi cómo los ventanales se movían, y lo que se me ocurrió hacer fue meterme entre la puerta de entrada y una pared de piedra, que a mi juicio es bastante fuerte, para tratar de resguardarme".

"Fue tan fuerte que pensé que el edificio me iba a caer encima", dijo, y agregó que entre los escombros de un edificio derrumbado cercano podía oír a gente pidiendo auxilio.

En las horas posteriores, la gente seguía en las calles, entre el llanto y la confusión, reportó Kolster.

Maria Alejandra, otra vecina de Caracas, describió su experiencia de los terremotos en cámara: "Abrimos la puerta como pudimos y una nube de humo no nos dejaba ver".

"Cuando bajamos, el escenario era de película de terror", agregó entre sollozos.

Describió que tuvo que escalar por entre los escombros junto a sus vecinos, incluida una bebé, y añadió que, de un edificio cercano, solo vio salir a una familia.

Una vecina más, Odalis Escalona, relató que en su edificio "todas las escaleras se desprendieron, se rajó toda la pared y cayeron cosas del techo".

Getty Images

La reacción del gobierno de Venezuela y de otros países

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, fue el primer alto funcionario del gobierno en hablar en la televisión estatal después de lo ocurrido.

Confirmó el derrumbe de edificaciones, afectaciones en varios estados, e informó que "todos los organismos de seguridad y asistencia, protección civil, voluntarios, bomberos y policías" habían sido desplegados para atender la emergencia.

Cabello instó a los ciudadanos a evacuar de las edificaciones que hubieran sufrido daños, y habló de "situaciones alarmantes" en zonas de Caracas como Los Palos Grandes y Altamira.

Un par de horas después, en su alocución en cadena nacional, Delcy Rodríguez pidió "calma" y "unidad" para enfrentar el desastre.

Reiteró el llamado a que las personas que viven en edificaciones que sufrieron daños las evacúen y no regresen hasta que se haga una evaluación de su estado.

Ante esta instrucción, miles de personas pasaron la noche en plazas y calles.

Rodríguez también hizo un llamado al personal de salud para que acudieran a sus centros de trabajo para ayudar a atender a las víctimas.

Y agradeció a los gobiernos de otros países que rápidamente se comunicaron con el de Venezuela para ofrecer su solidaridad tras conocerse la noticia de los sismos.

Ecuador, Bolivia, Brasil, El Salvador y Colombia fueron algunos de los gobiernos que se ofrecieron a prestar ayuda.

Rodríguez dijo en concreto que rescatistas extranjeros de EE.UU., República Dominicana, El Salvador, México y Qatar se encontraban en camino a Venezuela.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió en su red social Truth Social: "Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos", y señaló que los primeros reportes de las consecuencias no eran buenos.

Getty Images

Getty Images Edificio colapsado en Caracas a causa del terremoto.

Disrupciones por días

Inmediatamente después de los terremotos,quedó interrumpido el servicio de luz y la señal de internet en sectores de Caracas, La Guaira y otros estados.

El ministro Diosdado Cabello afirmó que el servicio de gas natural directo, que surte miles de hogares en las ciudades venezolanas, también fue interrumpido en las zonas afectadas como medida de precaución para evitar accidentes.

Asimismo, la presidenta encargada informó de la suspensión de la operación del metro de Caracas, de los ferrocarriles, y del servicio de agua en varios estados.

En los próximos días no habrá clases en escuelas y universidades, ni actividades económicas no esenciales.

Sin duda, para miles de personas en Venezuela el 24 de junio de 2026 pasará a la historia como un día aciago.

Y, sin embargo, ahora se empieza a conocer la magnitud real de la tragedia.

Getty Images

BBC

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