Getty Images Folarin Balogun nació por una circunstancia especial en EE.UU. Ahora es el héroe estadounidense.

Se mostró al mundo en la Copa del Mundo cuando anotó dos goles para EE.UU., una de las naciones anfitriones, al derrotar a Paraguay en el primer partido.

Pero Folarin Balogun solo representa a EE.UU. por la peculiaridad de su nacimiento.

Y la ironía es que el delantero estrella del país es el tipo de persona que el presidente Donald Trump considera que no debe ser elegible para ser ciudadano estadounidense como parte de su línea dura contra la inmigración.

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Mientras Balogun quiere seguir extendiendo su capacidad goleadora durante la Copa del Mundo, su historia contrasta con un torneo que ha estado marcado por los problemas de migración y las controversias.

En las próximas semanas la Corte Suprema decidirá sobre la orden ejecutiva emitida por Trump sobre el otorgamiento de la ciudadanía por nacimiento.

Balogun, de 24 años, hizo parte de las inferiores de Arsenal y podría haber jugado en las selecciones de Inglaterra o Nigeria.

Pero, mucho antes de tomar esa decisión, las circunstancias conspiraron para darle la oportunidad de representar a EE.UU.

Los padres de Balogun, quienes eran nigerianos, pero vivían en Londres, hicieron un viaje a Nueva York a mediados de 2001.

Getty Images Estados Unidos es actualmente uno de los anfitriones de la Copa del Mundo.

Entonces el destino metió su mano: a la madre de Balogun no se le permitió tomar el vuelo de regreso a Londres debido a que estaba en sus últimos días de embarazo y por eso Balogun nació el 2 de julio de 2001 en Nueva York.

La batalla por la ciudadanía

Al haber nacido en EE.UU., eso le concede a Balogun la ciudadanía estadounidense de forma automática, de acuerdo a las leyes del país, especialmente la enmienda 14 de la constitución.

Ahora, la orden ejecutiva emitida por Donald Trump busca negarle ese derecho de ciudadanía a las personas que ingresan de forma ilegal a EE.UU. o con una visa temporal, como la de turista.

Eso hace parte de un esfuerzo más amplio de revisar el sistema nacional de inmigración, de acuerdo al gobierno actual, con el fin de combatir lo que ellos llaman "amenazas significativas contra la seguridad nacional y la seguridad pública".

Ahora, no hay duda de que él fue la amenaza más grande de EE.UU. en el partido contra Paraguay.

Hablando después de que los anfitriones hicieran un arranque dominante, el mediocampista del AC Milan, Christian Pulisic, dijo lo que todos estaban pensando: que USA tuvo "mucha suerte" de contar con Balogun.

"Él es increíble. Ahora mismo es letal de cara al gol. Esperemos que siga así".

Kenny Cooper -exjugador de la selección masculina de EE.UU.- cree que el equipo, con Balogun como "un goleador probado al más alto nivel", puede lograr una campaña histórica.

"Obviamente es un talento muy especial y lo demostró con dos goles excepcionales", le dijo Cooper a la BBC. "Ha sido realmente impresionante.

"Creo que hay muchísima confianza; estoy seguro de que sus compañeros confían en él jugando a su lado, y nosotros, sus aficionados, también confiamos en él", añadió el exjugador.

Cooper es embajador del club FC Dallas, que ha estado organizando eventos para ver la Copa Mundial en la plaza al aire libre Simpson Plaza en Frisco, Texas, cerca del Salón Nacional de la Fama del Fútbol. Más de 2.000 aficionados vieron el partido allí contra Paraguay.

Uno de ellos fue Tommy Marcos, presidente en Nueva York de American Outlaws, el grupo de aficionados más grande de la selección de EE.UU. Dice que los seguidores han esperado durante décadas a alguien como Balogun, que juega para el Mónaco en la Ligue 1 francesa.

"No hemos tenido ese tipo de jugador: un delantero de una liga top5 al que simplemente puedes poner y sabes que va a marcar", dijo.

"Eso es bastante difícil en el fútbol actual y tenemos suerte de tenerlo".

Por qué Belogun escogió a EE.UU.

Hasta hace tres años, no había ninguna garantía de que Balogun acabara jugando para Estados Unidos.

Tras haber jugado para EE.UU. e Inglaterra en la categoría sub-18, era una pieza clave en los planes de Lee Carsley con la selección sub-21 inglesa, con la que marcó siete goles en 13 apariciones mientras se preparaban para el Campeonato Europeo Sub-21 de 2023.

Getty Images Donald Trump emitió una orden ejecutiva en la que pide quitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en algunos casos.

Pero sus actuaciones con el Reims, cuando fue cedido por el Arsenal en la campaña 2022-23 hicieron que los dirigentes del fútbol estadounidense empezaran a interesarse por él, al mismo tiempo en que se producía el traspaso de US$30 millones al Mónaco.

También hubo un aumento del apoyo público para que se comprometiera con Estados Unidos en un momento en que el camino hacia la selección absoluta de Inglaterra parecía mucho más complicado.

Tras retirarse de una concentración de la sub-21 inglesa, un encuentro secreto para reunirse con dirigentes de la federación estadounidense terminó ampliamente difundido en redes sociales. Además fue agasajado con entradas para la NBA y viajes a Florida.

También se informó de que recibió una invitación de los New York Yankees para presenciar un entrenamiento, y que varios internacionales absolutos de Estados Unidos fueron enviados a cenar con él para convencerlo de que cambiara de selección.

"Cuando tomé la decisión, y durante todo el proceso, y todo el camino hasta llegar a este punto, siempre he dicho que los aficionados me dieron muchísima motivación y me mostraron un enorme apoyo", declaró Balogun el viernes.

"Para mí, lo más importante siempre ha sido poder devolverles eso. Solo quiero seguir demostrando a los aficionados que tomé la decisión correcta".

Por mucho que la selección estadounidense quiera mantener la política fuera del campo y centrarse en el juego, es difícil ignorar el hecho de que la incorporación de Balogun habría sido imposible bajo la propuesta del presidente Trump.

Si la administración Trump ganara el caso en el Tribunal Supremo, generaría incertidumbre no solo para Balogun sino para muchas otras personas, afirma Ilya Somin, profesor de Derecho en la Universidad George Mason y titular de la cátedra de Estudios Constitucionales en el Instituto Cato.

La administración ha dicho que no actuará para retirar la ciudadanía por derecho de nacimiento de forma retroactiva, pero la lógica de su argumento —que esas personas en realidad no son ciudadanos— pesará sobre ellas.

"Las promesas y garantías de Trump a menudo no valen mucho, pero incluso si se mantuviera en esa posición, una futura administración podría no hacerlo", dijo Somin.

Getty Images La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. decidirá si es posible quitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en las próximas semanas.

Aun así, Somin cree que el alto tribunal, con una mayoría conservadora de 6 a 3, no fallará a favor del presidente Trump, dado su escepticismo durante los alegatos orales en abril.

Cuando la administración argumentó que la facilidad del transporte moderno hacía necesario reinterpretar la Constitución, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, replicó: "Es un mundo nuevo. Es la misma Constitución".

Puede que sea una coincidencia que el Mundial, la decisión del Tribunal Supremo sobre la ciudadanía por nacimiento y el 250º aniversario del país estén ocurriendo al mismo tiempo.

Pero, con la agitación internacional y la división interna en torno a una serie de cuestiones polarizadoras, la confluencia de estos acontecimientos sirve como un espejo para el pueblo estadounidense.

Una mayoría de los estadounidenses cree que todos los bebés nacidos en el país deberían obtener automáticamente la ciudadanía, según una encuesta de Reuters de abril.

Sin embargo, existe una división a lo largo de líneas partidistas. La encuesta encontró que solo el 9% de los demócratas está de acuerdo con poner fin a la ciudadanía por nacimiento, frente al 62% de los republicanos.

Balogun no es, ni mucho menos, el único jugador de la selección de EE.UU. con una identidad mixta.

Marcos señaló que los aficionados están acostumbrados a ello y que el equipo está construido de forma única para representar el crisol cultural del país.

"Creo que eso es lo que hace al equipo realmente único dentro del panorama futbolístico. Pero también es lo que lo hace especial y lo hace muy estadounidense", dijo.

En diez de las anteriores 12 ediciones de la Copa del Mundo, seis goles habrían bastado para ganar la Bota de Oro.

Sobre esa base, con dos goles en dos partidos disputados, Balogun ya ha recorrido un tercio del camino hacia uno de los galardones individuales más prestigiosos del fútbol mundial.

Puede que aún no sea un nombre familiar en el país, pero está en camino de convertirse en un nuevo referente en el que los aficionados del fútbol estadounidense puedan depositar sus esperanzas.

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