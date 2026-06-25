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Al menos 164 personas murieron y más de 970 resultaron heridas en Venezuela después de que dos potentes terremotos consecutivos sacudieran el país, según indicó el jueves por la mañana la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Se espera que el número de víctimas aumente.

Los fuertes sismos de magnitud 7,1 y 7,5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS por sus siglas en inglés.

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Miles de personas pasaron la noche a la intemperie por temor de réplicas, mientras las operaciones de rescate y recuperación continúan en Caracas y otras zonas afectadas, como el estado de La Guaira.

El USGS señaló que existe una probabilidad superior al 99 % de que se produzcan réplicas de magnitud 3 o superior durante la próxima semana, y lo más probable es que ocurran entre 150 y 860 de ellas.

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Venezuela se encuentra en una zona sísmicamente activa donde convergen dos placas tectónicas: la del Caribe y la de Sudamérica.

El doblete sísmico se produjo "como resultado de una falla de deslizamiento horizontal superficial cerca del complejo límite de placas entre las placas del Caribe y Sudamérica", explicó el USGS.

"Este movimiento se produce principalmente a través de un importante sistema de fallas de deslizamiento horizontal dextral que atraviesa el norte de Venezuela. La ubicación del terremoto, su poca profundidad (10,0 km) y el mecanismo de deslizamiento horizontal dextral son consistentes con una ruptura a lo largo de este sistema de límites de placas, específicamente en el sistema de fallas de Boconó".

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Ante las posibles réplicas, el USGS recomendó a la población mantenerse alerta y buscar un sitio seguro si se trata de una de gran intensidad.

Muchas personas están optando por montar tiendas de campaña en las calles, debido a temor de réplicas o al derrumbe de edificios dañados.

Otros duermen en colchones, colchonetas o sobre sábanas en jardines o aceras a la espera de saber si pueden volver a sus hogares.

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