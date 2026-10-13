Getty Images Las grabaciones de la las llamadas al servicio de emergencias revelan el caos de la ejecución fallida de Christa Pike.

Las grabaciones de las llamadas de emergencia que se hicieron durante la ejecución fallida de la asesina convicta Christa Pike han revelado la confusión que se produjo entre el personal penitenciario y los operadores de llamadas de emergencia después de que la ejecución de la asesina convicta Christa Pike saliera mal el mes pasado en Tennessee.

Pike, de 50 años, quien con su novio de la época asesinó a Colleen Slemmer en 1995, recibió dos dosis de inyección letal el 30 de septiembre. Una vez que quedó claro que no iba a morir a causa de la dosis, fue trasladada al hospital.

Según la agencia de noticias AP, que fue la primera en obtener el audio de las llamadas de emergencia, la confusión se debió, en parte, a una aparente falta de comunicación entre el personal penitenciario.

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Supuestamente, esto retrasó que Pike recibiera tratamiento. La BBC solicitó comentarios al departamento penitenciario estatal.

Reuters El equipo legal de Pike cree que el pentobarbital se quedó debajo de la piel de Pike.

El departamento aún no ha dicho qué cree que falló en el intento de ejecución de Pike.

El equipo legal de Pike ha ofrecido la explicación de que el pentobarbital, la sustancia química con la que fue inyectada, probablemente se extendió bajo la piel en lugar de llegar a su torrente sanguíneo en cantidad suficiente para matarla.

Pike ya ha sido dada de alta del hospital, aunque en el último informe sobre su estado de salud, su equipo médico advirtió que le espera una larga recuperación.

No está claro qué tratamiento, si es que recibe alguno, está recibiendo ahora que ha vuelto a prisión.

Su caso se encuentra ahora en un terreno desconocido, ya que se cree que es la única persona que ha sobrevivido a un intento de ejecución mediante inyección letal.

La madre de Slemmer, que figuraba entre quienes presionaban para que Pike fuera ejecutada, ha calificado la fallida ejecución de "desastre".

Tadaryl Shipp, el novio de Pike en el momento del asesinato, permanece en prisión, tras haberse librado de la pena de muerte por no ser aún mayor de edad cuando se cometió el crimen.

Lo que revelan las grabaciones

Reuters El caso de Pike ha generado un gran interés mediático alrededor del mundo.

Los medios estadounidenses reconstruyeron la secuencia de los hechos ocurridos la noche del 30 de septiembre a partir de grabaciones y transcripciones de llamadas de emergencia.

El periódico Nashville Banner publicó las grabaciones en su totalidad.

La llamada inicial realizada desde la prisión de Riverbend, que según se informó se produjo a las 20:40 hora local, fue considerada falsa por los servicios de emergencia, después de que la persona que llamó no pudiera verificar su identidad mediante un código.

Esa persona parece haber estado en la zona de la prisión donde se realizaban las inyecciones.

Dijeron: "Hemos llevado a cabo una ejecución esta noche. Le hemos administrado 10 gramos de pentobarbital. La persona aún no ha fallecido. Esto comenzó hace aproximadamente una hora. Estamos llamando a una ambulancia".

El Departamento de Comunicaciones de Emergencia de Nashville publicó los registros de sus conversaciones con otras agencias locales mientras intentaba confirmar si la llamada era auténtica.

La confusión parece haberse agravado por la intervención de otros miembros del personal penitenciario, pertenecientes al mando central de la institución, quienes declararon a las 21:07 que "ellos habrían sido los que debían haber llamado" y que "no realizaron esa llamada".

No fue sino hasta aproximadamente las 21:11 que los funcionarios de la prisión verificaron que la llamada inicial, hecha media hora antes, había sido auténtica. En ese momento, se permitió el acceso de los servicios de emergencia a la prisión.

En una llamada posterior se reconoció que la situación había sido caótica. A las 21:34, mientras trasladaban a Pike al hospital, un médico le pidió a un colega que se asegurara de que la prisión supiera adónde lo llevaban, "porque ha habido mucha confusión".

Pike, después de la ejecución

Family handout Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada por Pike y Shipp.

Los abogados de Pike aún no se han pronunciado sobre las grabaciones.

A lo largo de la semana pasada, su equipo médico proporcionó actualizaciones frecuentes sobre el estado de salud de Pike, detallando cómo había recuperado la capacidad de caminar y hablar antes de ser finalmente dada de alta del hospital.

No está claro si el estado volverá a intentar ejecutar a Pike, ni cuándo lo hará.

Algunos republicanos estatales han pedido que se intente un nuevo método.

Mientras tanto, el equipo legal de Pike solicita al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute su condena a la pena menor de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Por el momento, Lee ha suspendido las ejecuciones en el estado durante el resto del año. Se está llevando a cabo una investigación para determinar qué falló en la ejecución de Pike.

El director del departamento penitenciario del estado renunció a su cargo después de la fallida ejecución.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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