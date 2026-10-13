Reuters El actor RJ Mitte en el estreno de El Camino: A Breaking Bad Movie en Los Ángeles, California, el 7 de octubre de 2019.

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie "Breaking Bad", murió este lunes en Texas a los 34 años.

Sus representantes dijeron a la agencia de noticias Reuters que el artista se suicidó.

"Breaking Bad" se emitió durante cinco temporadas, de 2008 a 2013, y obtuvo 58 nominaciones a los premios Emmy, de los cuales ganó 16 galardones, incluidos dos a la mejor serie dramática en 2013 y 2014.

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Es considerada por la crítica como una de las mejores series de televisión estadounidenses del siglo XXI.

Originario de Jackson, Misisipi, Mitte sufrió daño cerebral al nacer y fue diagnosticado con parálisis cerebral leve a los tres años.

Su experiencia con esta discapacidad le permitió aportar autenticidad a su interpretación de Walter Jr., también conocido como Flynn.

En la producción, el protagonista, Walter White, es un profesor de química de secundaria en Nuevo México que, tras ser diagnosticado con cáncer, se adentra en el mundo del narcotráfico para asegurar el futuro económico de su familia.

A medida que se hunde cada vez más en el bajo mundo del tráfico de metanfetamina, se distancia de su hijo, Walt Jr.

Fuera de la pantalla, Mitte aprovechó su popularidad para defender los derechos de las personas con discapacidad y promover una mayor representación de este colectivo en la industria del entretenimiento.

El actor colaboró con organizaciones dedicadas a defender los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas United Cerebral Palsy, de la que fue embajador.

En 2015, Mitte habló con el programa BBC Newsnight sobre su experiencia como actor con discapacidad.

"Con discapacidad o sin ella, creo que todo el mundo merece una oportunidad. Todo el mundo debería tener la oportunidad de audicionar para un papel, independientemente de quién sea", señaló.

Pero, ¿Qué es la parálisis cerebral? ¿Cómo viven quienes la padecen?

Te contamos.

Daños en el cerebro

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) describe la parálisis cerebral como un grupo de condiciones que afectan el movimiento y la coordinación.

Se producen por daños en el cerebro o por un desarrollo anormal de este, generalmente antes del nacimiento, durante el parto o poco después del nacimiento.

Las causas pueden variar e incluir infecciones durante el embarazo o una falta de oxígeno en el cerebro antes, durante o poco después del parto.

Getty Images Según la organización benéfica SCOPE, en general las personas con parálisis cerebral tienen una esperanza de vida similar a la del resto de la población.

El NHS afirma que, en muchos casos, no es posible determinar la causa exacta de la parálisis cerebral.

Los síntomas y su gravedad varían considerablemente de una persona a otra.

Entre las señales más frecuentes se encuentran los retrasos en el desarrollo de habilidades como sentarse o caminar, la debilidad en brazos o piernas y los movimientos involuntarios o incontrolados.

Algunas personas también caminan de puntillas.

Aunque algunas personas con parálisis cerebral necesitan apoyo durante toda su vida, otras pueden vivir de manera independiente.

No todas utilizan silla de ruedas y la afección puede manifestarse de distintas formas.

Otros síntomas pueden incluir dificultades para tragar o hablar, problemas de visión y dificultades de aprendizaje.

La parálisis cerebral no empeora con el tiempo, aunque los síntomas pueden cambiar a lo largo de la vida de una persona.

¿Tiene cura?

La parálisis cerebral no tiene cura, pero existen tratamientos que pueden ayudar a las personas que la padecen a mantenerse activas y vivir de forma independiente.

Entre ellos se encuentran la fisioterapia, la terapia del habla y la terapia ocupacional, que dentifica los problemas que el paciente tiene al realizar tareas cotidianas y sugiere maneras de facilitarlas.

También se pueden considerar medicamentos y cirugías que pueden aliviar algunos síntomas.

SCOPE, una organización benéfica británica que trabaja por la igualdad de las personas con discapacidad, señala que, en general, las personas con parálisis cerebral tienen una esperanza de vida similar a la del resto de la población.

Se estima que hay más de 17 millones de personas en todo el mundo que viven con parálisis cerebral.

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