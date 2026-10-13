Reuters El actor RJ Mitte en el estreno de El Camino: A Breaking Bad Movie en Los Ángeles, California, el 7 de octubre de 2019.

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie "Breaking Bad", murió este lunes en Texas a los 34 años.

Sus representantes dijeron a la agencia de noticias Reuters que el artista se suicidó.

Originario de Jackson, Misisipi, Mitte sufrió daño cerebral al nacer y fue diagnosticado con parálisis cerebral leve a los tres años.

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Su experiencia con esta discapacidad le permitió aportar autenticidad a su interpretación de Walter Jr.

En "Breaking Bad", el protagonista, Walter White, es un profesor de química de secundaria en Nuevo México que, tras ser diagnosticado con cáncer, se adentra en el mundo del narcotráfico para asegurar el futuro económico de su familia.

A medida que se hunde en el bajo mundo del tráfico de metanfetamina, se distancia de su hijo, Walt Jr.

Fuera de la pantalla, Mitte aprovechó su popularidad para defender los derechos de las personas con discapacidad y promover una mayor representación de este colectivo en la industria del entretenimiento.

En ese proceso colaboró como United Cerebral Palsy, de la que fue embajador.

"Tengo parálisis cerebral, pero nunca he dejado que me frene", aseguró Mitte, en un ensayo publicado en el sitio web HuffPost en 2014.

Al recordar cómo aprendió a enfrentarse al acoso durante su infancia, añadió: "Eso no debería definirte. Simplemente tengo parálisis cerebral".

Lo mismo ocurría con su personaje en la serie, recientemente elegida por The New York Times como la mejor producción televisiva del siglo XXI.

"Lo que realmente me gustaba era que aparecía en televisión interpretando a un personaje con parálisis cerebral, pero la historia no giraba en torno a su discapacidad", explica Emma Livingstone, fundadora y directora ejecutiva de UP-The Adult Cerebral Palsy Movement.

"Ver a RJ Mitte en pantalla interpretando un papel y, al mismo tiempo, saber que tiene parálisis cerebral fue algo realmente muy poderoso".

Un legado significativo

Susan Sellers, presidenta y directora ejecutiva de United Cerebral Palsy, destaca la labor de Mitte, quien también creó la Fundación Mitte, que ofrecía subvenciones a iniciativas comunitarias en su ciudad natal de Texas.

"Su labor en defensa de los derechos de las personas con discapacidad se basó en el compromiso de garantizar que las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades fueran vistas y escuchadas, y tuvieran la oportunidad de desarrollar todo su potencial".

El legado de Mitte es especialmente significativo para los artistas con discapacidad.

Así lo afirma la actriz Ruth Madeley, quien interpreta a la activista por los derechos de las personas con discapacidad Judy Heumann en la película "Being Heumann".

Madeley tiene espina bífida.

"Si no lo ves, no crees que sea posible. Cuando era más joven, la actuación ni siquiera figuraba entre mis opciones. Ni siquiera pensaba que pudiera dedicarme a ello", le dijo a la BBC.

Getty Images Bryan Cranston (izquierda) interpretó al padre de RJ Mitte en la exitosa serie Breaking Bad.

"Tener a alguien como él [Mitte] en la pantalla era muy importante para tantos jóvenes que ven las artes como una industria en la que les gustaría abrirse camino. Él fue un magnífico ejemplo de que eso era posible", prosiguió.

"Pero no era solo una persona con discapacidad rompiendo barreras en la industria. Era un talento extraordinario, y creo que eso es lo que más vamos a echar de menos".

Otro actor, Keron Day, que participó en la exitosa serie de Netflix Sex Education, dijo a la BBC: "El mayor homenaje que puedo rendir a RJ y a todo lo que hizo es que hoy les estoy hablando desde el set de un programa de televisión".

"Ese es su legado: personas con discapacidad que pueden desarrollar carreras profesionales en las industrias creativas. Si alguna vez lograra tener la mitad del impacto que tuvo RJ, me sentiría inmensamente orgulloso. Es un día triste tanto para nuestra industria como para nuestra comunidad".

El comediante y guionista Laurence Clark coincide: "Cuanta más representación haya en la televisión, más personas con discapacidad se sentirán inspiradas a considerar esta profesión como una opción para ellas".

"Las cosas han cambiado mucho desde que "Breaking Bad" se estrenó en 2008, pero todavía queda mucho camino por recorrer".

Mitte fue elegido para formar parte del elenco de Breaking Bad a los 14 años.

En 2016, declaró a Channel 4 News que la serie "abrió muchas puertas en la televisión y animó a muchos guionistas a ser más valientes".

Sin embargo, también advirtió que aún quedaba mucho por hacer: "Todavía nos queda un largo camino por recorrer… sigue siendo un negocio y tenemos que avanzar poco a poco".

¿Qué es la parálisis cerebral?

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) describe la parálisis cerebral como un grupo de condiciones que afectan el movimiento y la coordinación.

Se producen por daños en el cerebro o por un desarrollo anormal de este, generalmente antes del nacimiento, durante el parto o poco después del nacimiento.

Las causas pueden variar e incluir infecciones durante el embarazo o una falta de oxígeno en el cerebro antes, durante o poco después del parto.

El NHS afirma que, en muchos casos, no es posible determinar la causa exacta de la parálisis cerebral.

Los síntomas y su gravedad varían considerablemente de una persona a otra.

Entre las señales más frecuentes se encuentran los retrasos en el desarrollo de habilidades como sentarse o caminar, la debilidad en brazos o piernas y los movimientos involuntarios o incontrolados.

Algunas personas también caminan de puntillas.

Getty Images Según la organización benéfica SCOPE, en general las personas con parálisis cerebral tienen una esperanza de vida similar a la del resto de la población.

Aunque algunas personas con parálisis cerebral necesitan apoyo durante toda su vida, otras pueden vivir de manera independiente.

No todas utilizan silla de ruedas y la afección puede manifestarse de distintas formas.

Otros síntomas pueden incluir dificultades para tragar o hablar, problemas de visión y dificultades de aprendizaje.

La parálisis cerebral no empeora con el tiempo, aunque los síntomas pueden cambiar a lo largo de la vida de una persona.

¿Tiene cura?

La parálisis cerebral no tiene cura, pero existen tratamientos que pueden ayudar a las personas que la padecen a mantenerse activas y vivir de forma independiente.

Entre ellos se encuentran la fisioterapia, la terapia del habla y la terapia ocupacional, que dentifica los problemas que el paciente tiene al realizar tareas cotidianas y sugiere maneras de facilitarlas.

También se pueden considerar medicamentos y cirugías que pueden aliviar algunos síntomas.

SCOPE, una organización benéfica británica que trabaja por la igualdad de las personas con discapacidad, señala que, en general, las personas con parálisis cerebral tienen una esperanza de vida similar a la del resto de la población.

Se estima que hay más de 17 millones de personas en todo el mundo que viven con parálisis cerebral.

*Con información de la reportera de cultura de la BBC Emma Saunders.

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