BBC El demócrata Josh Turek y la republicana Ashley Hinson compiten en Iowa.

Millones de estadounidenses están a punto de decidir el futuro del Congreso, actualmente controlado por los republicanos, en unas elecciones de mitad de mandato que tendrán un impacto significativo en los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump.

Todas las miradas están puestas en un puñado de elecciones al Senado que decidirán el control de la codiciada Cámara Alta.

Una victoria que les permita sumar cuatro escaños adicionales le daría a los demócratas el control allí y con ello obtendrían el poder de limitar las ambiciones de Trump, rechazar sus nombramientos judiciales e investigar a su gobierno.

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En este momento, miles de millones de dólares están siendo invertidos en las 35 elecciones que se celebran en todo el país, pero solo unas pocas tienen un resultado incierto.

Hay siete contiendas por el Senado que, según el informe independiente de análisis electoral Cook Political Report, se consideran demasiado reñidas para anticipar un ganador claro.

Aquí te presentamos los perfiles de las figuras que están dando de qué hablar en estas elecciones.

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En pocas palabras:

Esta contienda se ha visto empañada por la controversia generada por la presencia en la boleta de dos candidatos que tienen el mismo nombre: Dan Sullivan. Uno de ellos es el senador republicano que ocupa ese escaño y que en la actualidad busca la reelección. Este legislador enfrenta una dura competencia con la demócrata Mary Peltola, a quien acusa de haber impulsado la candidatura de una persona con su mismo nombre para confundir a los votantes, algo que ella niega.

La historia de la elección:

En última instancia, esta contienda podría ser decisiva para determinar qué partido controlará la cámara si, como se espera, Alaska es uno de los estados que más tarda en llegar a una conclusión.

Peltola, exmiembro de la Cámara de Representantes y la primera mujer indígena de Alaska elegida al Congreso, ha basado su campaña en una plataforma de "pesca, familia y libertad" y ha criticado el historial de Sullivan como comisionado de recursos naturales de Alaska.

El senador Sullivan, que ha cumplido dos mandatos, es un veterano reservista del Cuerpo de Marines y fue fiscal general de Alaska, acusó a la campaña de Peltola de tener vínculos con un intento de confundir a los votantes republicanos facilitando la entrada en la contienda de un segundo candidato llamado Dan Sullivan.

La campaña de Peltola niega cualquier vínculo con ese supuesto plan. Sin embargo, el asunto es objeto de una investigación estatal y de una demanda presentada por el Departamento de Justicia, que el domingo fue rechazada por un juez.

El sistema de votación por orden de preferencia de Alaska también añade incertidumbre a la ecuación. Este estado ha sido históricamente difícil de encuestar, ya que los sondeos suelen subestimar a los votantes republicanos.

Cómo llegaron aquí:

Sullivan, de 61 años, se retiró de la reserva de la Infantería de Marina de Estados Unidos en 2024, tras una carrera de 30 años que incluyó misiones en Afganistán y Medio Oriente. Peltola, de 53 años, creció pescando salmón con su padre y luego se convirtió en la primera persona nacida en el estado en representarlo en el Congreso.

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En pocas palabras:

Susan Collins es una de las pocas senadoras republicanas que votó a favor de la destitución de Trump en 2021. Susan Collins ha superado de forma sistemática el desempeño de su partido en este estado de tendencia demócrata, en parte al presentarse como una figura rebelde.

El adversario de Collins, Troy Jackson, recurre en esta elección a su experiencia como un trabajador de la industria maderera dedicado a cortar y talar árboles para convencer a los trabajadores de Maine de que puede identificarse con ellos.

Jackson espera que finalmente se haya agotado el tiempo de una de las grandes supervivientes de la política estadounidense.

Getty Images La actual senadora Susan Collins se enfrenta en Maine a Troy Jackson.

La historia de la elección:

Collins espera que su reputación como política moderada convenza a los votantes independientes en un estado que suele votar por los demócratas en las elecciones presidenciales.

Ahora, su campaña pondrá a prueba si los republicanos pueden ganar distanciándose de Trump.

Collins, que aspira a un sexto mandato, comenzó el ciclo electoral de medio mandato como una de las senadoras republicanas en ejercicio más vulnerables que buscan la reelección.

Sin embargo, se ha visto favorecida por la controversia que rodeó a Graham Platner, quien inicialmente era el candidato demócrata en ese estado pero terminó siendo reemplazado por Jackson, un expresidente del senado estatal de Maine.

Tanto Jackson como Collins se oponen a los aranceles de Trump a Canadá, conscientes del impacto que tienen en este país fronterizo. Sin embargo, a diferencia de Collins, el candidato demócrata está a favor de la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Cómo llegaron aquí:

Collins, de 73 años, comenzó su carrera política recién salida de la universidad en la década de 1970 y entró al Senado de los Estados Unidos en 1997.

Jackson, de 58 años, es un leñador que se involucró en la política cuando ayudó a liderar una protesta para impedir la entrada a Maine de trabajadores canadienses con salarios más bajos.

BBC

En pocas palabras:

James Talarico busca poner fin a décadas de sequía electoral para los demócratas en Texas y demostrar que uno de los principales bastiones republicanos podría estar en juego de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

El enfrentamiento de Talarico con Ken Paxton se ha convertido en la contienda por el Senado más costosa de la historia de Estados Unidos.

BBC El aliado de Trump, Ken Paxton (izquierda), se enfrenta al desafío del exmaestro James Talarico (derecha) en Texas.

Historia de la elección:

El republicano Paxton sabe que su partido lleva más de 30 años ganando elecciones estatales en Texas.

El representante estatal de Texas, James Talarico, antiguo maestro de escuela y estudiante de seminario presbiteriano, es el último demócrata que espera romper la larga racha de derrotas de su partido.

Los republicanos de Texas se enfrentan a una combinación abrumadora de obstáculos. El panorama político nacional es complejo para los conservadores. Además, varios asuntos estatales como la construcción de centros de datos y la estricta aplicación de las leyes de inmigración han perjudicado la imagen de ese partido.

A esto se suma la controvertida figura de Paxton.

La campaña ha sido muy tensa, con Talarico centrándose en el juicio político contra Paxton realizado en 2023 por parte de la Cámara de Representantes estatal, controlada por los republicanos, por presunta corrupción, soborno y abuso de poder. Paxton negó los cargos y posteriormente fue absuelto por el Senado estatal, calificando el juicio político de "farsa con motivaciones políticas desde el principio".

Con el apoyo de más de US$170 millones en fondos del magnate tecnológico Elon Musk, Paxton ha intentado presentar a Talarico como un liberal desconectado de los texanos en temas como los derechos de las personas transgénero, la aplicación de la ley, la inmigración y la política energética.

Una victoria demócrata aquí podría indicar que el segundo premio electoral más importante de Estados Unidos en una elección presidencial podría estar a su alcance en 2028, una idea que podría transformar drásticamente el panorama político del país.

Cómo llegaron aquí:

Antes de ingresar al servicio público, Paxton dedicó 14 años a fundar y desarrollar su propio despacho de abogados. Fue miembro de la Cámara de Representantes y del Senado estatales antes de convertirse en el principal asesor legal de Texas.

Talarico impartía clases en una escuela secundaria de San Antonio, en un barrio que él mismo ha descrito como uno de los más pobres del estado. Ha estudiado teología y considera al papa León XIV un "héroe espiritual".

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En pocas palabras:

Esta es una de las contiendas más reñidas, en la que el candidato de izquierda Abdul El-Sayed busca mantener este escaño crucial en manos demócratas.

El-Sayed se enfrenta a Mike Rogers, un exagente republicano del FBI que recibió el inesperado respaldo de la candidata demócrata derrotada en las primarias por El-Sayed, lo que no hace sino aumentar la tensión que ha caracterizado esta carrera electoral desde el principio.

Getty Images El exfuncionario de salud pública El-Sayed (izquierda) competirá en Michigan con el excongresista Rogers (derecha).

Historia de la elección:

El-Sayed, médico y funcionario de salud pública, es uno de los candidatos al Senado más de izquierda en este ciclo electoral.

Apoya un sistema de seguro médico estatal y la abolición del ICE. Sus fuertes críticas a Israel han sido motivo de tensión en el partido.

Rogers, quien hace hincapié en su experiencia militar y en los servicios de inteligencia, ha logrado mantener el apoyo de Trump a pesar de criticar sus aranceles a Canadá y su acuerdo sobre el diésel con Rusia.

También se ha distanciado del presidente al pedir el fin inmediato de la guerra con Irán. El-Sayed sería el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos.

Además de atacarlo por sus ideas políticas, Trump y Rogers han intentado vincularlo con los Hermanos Musulmanes, mientras que El-Sayed ha denunciado a la organización.

Trump también ha hecho referencia al 11-S e incluso lo ha llamado "yihadista" sin citar ninguna prueba, lo que ha provocado una fuerte reacción y acusaciones de islamofobia.

Cómo llegaron aquí:

El-Sayed, de 41 años, nació y se crió en Michigan antes de cursar estudios de medicina en Estados Unidos y el Reino Unido, para luego trabajar en el sector.

Rogers, de 63 años, sirvió en el Ejército de Estados Unidos y en el FBI antes de ingresar al Congreso y convertirse en un defensor clave de las políticas de vigilancia estadounidenses.

BBC

En pocas palabras:

Trump viajó a Iowa en su último día de actos de campaña, dada la importancia de este estado. Las encuestas lo ubican igualado entre la republicana y expresentadora de noticias de televisión Ashley Hinson y el demócrata Josh Turek, quien ganó la medalla de oro en baloncesto en dos Juegos Paralímpicos.

Getty Images La presentadora de noticias Ashley Hinson se enfrenta al jugador de baloncesto Josh Turek en Iowa.

Historia de la elección:

La agricultura, los aranceles y Trump se han convertido en temas clave en esta reñida contienda electoral.

Hinson se ha distanciado en cierta medida del presidente. Le pidió que pusiera fin a la guerra con Irán y discrepó con él sobre la reducción de los aranceles a la carne vacuna. Al mismo tiempo, defiende las políticas arancelarias más amplias de Trump por considerarlas importantes.

Mientras que Turek sostiene que los aranceles impuestos por Trump han provocado un "granjagedón" en este estado mayoritariamente rural. También ha intentado convencer a los votantes de que la guerra con Irán ha provocado un aumento de los costos del combustible y los fertilizantes.

Hinson ha descrito a Turek como un candidato que votaría como un "liberal de la Costa Este".

Ambos también han tenido desacuerdos en temas que van desde los impuestos y la seguridad social hasta la inmigración. La última vez que un demócrata ganó unas elecciones federales en Iowa fue hace casi 20 años.

Cómo llegaron aquí:

Hinson, de 43 años, es una exreportera de noticias locales que dice que su experiencia periodística le ayuda a comprender los problemas que enfrentan los agricultores y las pequeñas empresas del estado.

Turek, de 47 años, nació con espina bífida y se sometió a varias cirugías antes de representar a Estados Unidos en baloncesto en silla de ruedas en cuatro Juegos Paralímpicos, dos de los cuales ganó.

BBC

En pocas palabras:

Una victoria demócrata en Kansas pondría fin a 94 años de historia. La última vez que este estado del Medio Oeste eligió a un senador demócrata fue en 1932.

El senador Roger Marshall es el republicano que intenta evitar una humillante derrota, mientras que el candidato novato y pastor metodista Adam Hamilton es el demócrata que busca batir récords.

BBC Tanto el senador Roger Marshall (izquierda), como su rival, Adam Hamilton (derecha), dicen que son parte de la quinta generación de habitantes de Kansas.

Historia de la elección:

Por un lado, Marshall se ha alineado con Donald Trump y se presenta como un candidato a favor de los agricultores.

Por el otro, Hamilton, quien en su momento consideró postularse como independiente, se ha presentado como un candidato capaz de superar la división política. Su campaña se ha centrado principalmente en la reducción de costos y la protección del acceso a la atención médica.

Marshall ha intentado cuestionar el historial de Hamilton como pastor, al describirlo como "demasiado woke" (o "demasiado progresista") para un estado conservador.

Mientras tanto, Marshall ha estado bajo escrutinio desde que surgieron informes de que demandó a pacientes que no podían pagar sus facturas médicas. El candidato le dijo a Fox News eso no era más que una campaña de desprestigio orquestada por los medios de comunicación de izquierda y altos cargos demócratas.

La ajustada disputa electoral es leída como una señal potencialmente preocupante para los republicanos.

Una victoria de Hamilton podría ser interpretada como una señal de creciente insatisfacción con las políticas de Trump, especialmente en materia económica, en un lugar que antes era considerado seguro para el partido.

Cómo llegaron aquí:

Tanto Marshall, de 66 años, como Hamilton, de 62, destacan que son habitantes de Kansas de quinta generación y que están muy involucrados en los asuntos locales.

Marshall trabajó durante 25 años como obstetra, atendiendo unos 5.000 partos, mientras que su rival Hamilton fundó una iglesia que se convirtió en el centro de la congregación metodista unida más grande de Estados Unidos.

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En pocas palabras:

Trump ganó en Ohio con facilidad en 2024 y hace un año nadie lo consideraba un estado clave para las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, el senador republicano Jon Husted se encuentra codo con codo con el demócrata Sherrod Brown, quien se postula para recuperar su antiguo puesto, tras haber representado a Ohio en el Senado durante varios años antes de perder su escaño.

Getty Images Jon Husted (izquierda), quien reemplazó a JD Vance, compite contra Sherrod Brown (derecha), quien busca recuperar su banca.

Historia de la elección:

Husted fue nombrado en 2025 para el lugar del Senado que dejó vacante el vicepresidente JD Vance, y ahora se postula para completar el resto del mandato de Vance.

Promete utilizar su experiencia empresarial para generar empleo y crecimiento en Ohio.

En otro ciclo electoral, probablemente sería el favorito para ganar en este estado que alguna vez fue indeciso y que se ha vuelto sólidamente republicano en la era Trump.

Pero Husted se enfrenta a un desafío formidable por parte de Brown, quien goza de un gran reconocimiento público tras tres décadas representando a Ohio en el Congreso.

Brown es conocido por ser un defensor de los trabajadores y por defender las políticas económicas populistas mucho antes que otros miembros de su partido.

Esta contienda electoral es un referéndum sobre las políticas económicas de Trump, en particular sobre sus guerras comerciales que han afectado a las industrias manufactureras y automovilísticas que sustentan la economía de Ohio.

Cómo llegaron aquí:

Husted, de 59 años, creció en un hogar de acogida y se dedicó al mundo de los negocios antes de entrar en política. Fue jugador de fútbol americano universitario y su físico ha sido elogiado repetidamente por el presidente Trump en mítines.

Brown, de 73 años, se inició en el activismo político desde joven y empezó a participar de la política local antes de graduarse de Yale.

Por Bernd Debusmann, Daniel Bush y Anthony Zurcher en Washington, y James FitzGerald y Tom Geoghegan en Londres.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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