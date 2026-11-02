@itsnatfilg/Threads Nathalia Gadelha Filgueiras había obtenido su licencia de piloto a los 17 años.

Nathalia Gadelha Filgueiras fue identificada como copilota del avión privado que se estrelló este domingo en el condado de Palm Beach, Florida, en un accidente en el que murieron las nueve personas que iban a bordo, según confirmó CBS News, medio asociado a la BBC.

De familia brasileña, Gadelha había obtenido su licencia de piloto a los 17 años y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo cuando el jet privado se desplomó en medio de una zona residencial en la ciudad de Greenacres, de acuerdo a reportes de la prensa estadounidense.

"Mayday, mayday" dice Gadelha en una desesperada grabación de las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. "Nos vamos a estrellar contra el suelo, 722 Bravo Delta".

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Minutos antes había informado que estaban lidiando con la formación de hielo y que se registraba una turbulencia moderada. "Ahora estamos entrando en una zona de precipitaciones", agregó y solicitó permiso para ascender.

Luego, el avión comenzó a caer a toda velocidad. En la grabación, se escucha a la joven decir que el avión descendía en un momento a "10.000 pies por minuto" (unos 3.000 metros por minuto).

Luego, la copiloto declaró una emergencia y se le escucha gritar: "Estamos en una situación de exceso de velocidad y descendemos a 20.000 pies por minuto".

Después de unos gritos, el controlador pregunta: "November 2 Bravo Delta, ¿Me escuchan?. Pero no hubo respuesta.

@itsnatfilg/Threads La copiloto de 20 años viajaba en un vuelo privado.

La aeronave había despegado de Austin, Texas, y tenía como destino Bahamas, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y se estrelló en un vecindario local a las 12:50 local (17:50 GMT).

El accidente ocurrió a unos 14 km de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump.

Imágenes del lugar del accidente muestran un agujero del tamaño de un cráter en una calle de un barrio de Greenacres, con fuego y pedazos de concreto y restos del avión Learjet 60 esparcidos por todas partes.

Captura de imagen La aeronave se estrelló en una zona residencial del sur de Florida.

Un video publicado en redes sociales mostraba lo que parecía ser una grabación de una cámara de un automóvil que captó el momento del accidente.

En las imágenes -cuya autenticidad no ha sido verificada por la BBC- se ve a varios vehículos circulando por una calle cuando de repente la aeronave se precipita al suelo casi en vertical y explota al chocar violentamente con el suelo, creando una gran bola de fuego.

El impacto de un avión privado en un barrio de Florida The British Broadcasting Corporation

"Le encantaba la libertad"

@itsnatfilg/Threads "Me gusta ser diferente a los demás", dijo en una entrevista en 2023.

Filgueiras tenía 17 años en octubre de 2023 cuando recibió su licencia de piloto privado, una credencial que habilita a volar aeronaves de uso no comercial. Lo hizo mientras cursaba el último año de la secundaria, cuando aún no había obtenido el carnet de conducir.

"Le encantaba la libertad", declaró el lunes su madre, Camila Corteleti, a The New York Times. "Ver el mundo desde las alturas era algo completamente distinto".

La BBC intentó ponerse en contacto con varios familiares para confirmar la identidad de Filgueiras; uno de ellos respondió brevemente: "No estoy preparado para hablar".

En una entrevista de 2023 con una cadena local afiliada a CBS News, Filgueiras habló con orgullo de haber obtenido su licencia de piloto mientras aún cursaba el último año de secundaria.

"Me gusta ser diferente a los demás", comentó. "A algunos les parece raro que pueda pilotar aviones pero no sepa conducir un coche —bueno, en realidad sí sé, pero a mucha gente le resulta gracioso—".

"Como si cayera un misil"

"Cuando ves ese video, es algo impactante", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa tras el accidente. "Es como si cayera un misil y se produjera una explosión enorme, con escombros volando por todas partes".

El secretario de Transporte, Sean Duffy, describió el accidente como una "horrible tragedia" y dijo que enviaría un equipo de la FAA al lugar para apoyar la investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

"Les pido que se unan a mí en oración por las familias y los seres queridos de aquellos que perdimos", agregó Duffy.

La Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach informó que el accidente ocurrió en Military Trail, una vía de seis carriles en la que se encuentran negocios y restaurantes.

Reuters El impacto del avión en tierra creó una bola de fuego y causó daños en sus alrededores.

"Sacudió toda la casa"

Anthony Blackmon, un residente de la zona fue uno de los testigos. Dijo a la prensa local que se encontraba a unos 150 metros del lugar donde cayó el avión y describió la experiencia como aterradora.

"Había escombros por todas partes. Los escombros cayeron sobre mi casa. Todo estaba en llamas. La carretera estaba en llamas", afirmó a NBC 6 South Florida.

Reuters En el suelo se veía un cráter de tamaño considerable luego del impacto de la aeronave.

"Siempre lo había visto en las noticias, pero nunca pensé que sucedería tan cerca de alguien como sucedió hoy", agregó.

Otro vecino, Roger Forcelle, relató que sintió el avión pasar por encima de su casa poco antes del accidente.

"Sacudió toda la casa. Pasó justo por encima de nosotros y se estrelló probablemente a menos de medio kilómetro de donde vivo", dijo Forcelle. "Todos salieron de sus casas porque se sentía el temblor".

BBC

El impacto del accidente causó daños considerables a la infraestructura local, incluidas las tuberías de agua, dijeron las autoridades, y se espera que transcurran al menos 30 días antes de que la vialidad vuelva a abrirse.

En el momento del accidente se estaban produciendo tormentas eléctricas en la zona.

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