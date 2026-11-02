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Las fuertes precipitaciones vinculadas al fenómeno climático del Súper Niño se ensañaron estos últimos días con las islas Galápagos, dejando al menos 2.000 afectados en la isla de Santa Cruz, la más poblada del archipiélago.

Las lluvias, que comenzaron a caer el 30 de octubre, dejaron calles inundadas, viviendas inhabitables y obligaron a la evacuación de familias.

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El gobierno de Ecuador envió dos vuelos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) con toneladas de ayuda humanitaria para los afectados. Los suministros incluyen alimentos, agua, ropa, medicinas, colchones y bombas para extraer el agua acumulada.

La Armada también mantiene acciones de apoyo logístico y humanitario.

Foto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)

Foto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)

El Ministerio de Ambiente y Energía ecuatoriano dispuso un acceso restringido en nueve playas y atractivos turísticos en las islas Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela.

Esta medida se sumó a las restricciones que había impuesto la dirección del Parque Nacional Galápagos a seis sitios la tarde del sábado.

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El ministerio aseguró que hasta ahora no se ha reportado la muerte de tortugas gigantes ni de aves silvestres por las lluvias. En el Centro de Crianza de Tortugas Gigantes, los ejemplares y las instalaciones no presentan afectaciones.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo exhortó a los establecimientos de alojamiento turístico de Galápagos a activar y mantener operativos sus planes de seguridad ante la emergencia que atraviesa la provincia.

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Las lluvias no solo han afectado este territorio ecuatoriano. El Súper Niño ha provocado severas inundaciones en territorio continental, especialmente en la ciudad de Guayaquil, el puerto principal del país.

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