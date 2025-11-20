Andrew McCarthy Los autores bautizaron la fotografía como "La caída de Ícaro".

Un astrofotógrafo tomó una imagen increíble.

El estadounidense Andrew McCarthy capturó el momento en el que un paracaidista se arroja desde una aeronave y se alinea exactamente con el sol en su caída.

Su compañero de aventura fue el YouTuber Gabriel Brown, quien siguió las indicaciones de McCarthy y se tiró cuando todos los elementos estaban alineados para la fotografía perfecta.

"Mi amigo Gabriel y yo nos reunimos para hacer paracaidismo, y se nos ocurrió la idea inmediatamente después, porque yo ya tenía algo de experiencia en capturar elementos transitando delante de la luna o del sol", explicó McCarthy a la BBC.

La imagen requirió una planificación y precisión inmensas, incluyendo la coincidencia del ángulo del sol, la posición del paracaidista y la distancia del telescopio, todo al mismo tiempo.

"Pero ni siquiera estábamos seguros de si era posible", agregó el astrofotógrafo.

"Tuvimos que hacer algunos cálculos para ver si el avión podía alcanzar una altitud mínima segura para que Gabriel pudiera saltar y aun así desplegar su paracaídas y aterrizar con seguridad", dijo.

Andrew McCarthy Para lograr una imagen así, McCarthy debió realizar varios cálculos antes de que Brown se lanzara desde la avioneta.

Andrew McCarthy Brown se lanzó desde una altura de poco más de 1.000 metros.

"Fue emocionante"

"También había desafíos con la profundidad de campo, que no estaba seguro de si realmente podría estar en foco al mismo tiempo que el sol, así que tuvimos que llevarlo a una distancia considerable", añadió.

"Una vez que tuvimos esos cálculos finalizados, tuvimos que calcular exactamente a qué distancia llevar el avión y luego observar su sombra en el suelo y asegurarnos de que se cruzara por donde yo estaba en el desierto", explicó.

Fue así que el sábado 8 de noviembre, alrededor de las 9 de la mañana hora local en Arizona, Estados Unidos, Brown saltó desde una avioneta de hélice a una altitud de unos 1.070 metros.

La cámara de McCarthy, que se ubicaba a una distancia de aproximadamente 2.400 metros, capturó el instante con una nitidez asombrosa.

"Cuando la sombra se cruzó por donde estaban mi camioneta y todos mis telescopios, le hice saltar", indicó.

McCarthy explicó que la imagen fue tomada con varios instrumentos, especialmente ajustados a la banda de hidrógeno alfa del Sol, que revela la cromosfera solar.

"Es toda la atmósfera, las nubes, la prominencia, los filamentos, lo que fue muy importante para mí para poder capturar esa atmósfera dinámica de la estrella, lo que, por supuesto, crea un contraste muy agradable con la silueta del paracaidista".

Los autores bautizaron la fotografía como "La caída de Ícaro".

McCarthy recordó la alegría que sintió al ver que lo había logrado.

"Fue emocionante. He tenido muchas tomas así en las que se reducía a un milisegundo de capturar algo simplemente cruzando el sol. Y esa sensación nunca se olvida", afirmó.

"Pero esto fue realmente algo especial porque fue la primera vez que vi la forma de un humano en mi telescopio frente a una zona increíblemente activa en el sol. (…) Ver la silueta de una humilde persona a través del campo de visión de mi cámara fue un momento surrealista que nunca olvidaré".

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más