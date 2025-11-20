BBC "Improbable" de BBC Mundo se estrena el 27 de noviembre en todas las plataformas de podcasts y YouTube.

¿Cómo surgió el amor entre una influencer de derecha y un exguerrillero de izquierda?

BBC News Mundo presenta "Improbable", su nueva serie en podcast que narra una historia de amor que solo unos años antes habría sido imposible. Al menos en Colombia.

A lo largo de 8 episodios, los protagonistas —Catalina y Jorge— hablan sobre cómo sus caminos los unieron, superando la brecha que separa dos mundos tan distintos.

La serie completa se estrena el 27 de noviembre y desde este jueves ya puedes escuchar el tráiler en las plataformas de podcasts y en nuestro canal de YouTube.

BBC

BBC

Sobre la historia

Catalina y Jorge nacieron el mismo día: un 14 de junio. También comparten, por casualidad, el mismo apellido —Suárez— y en algún momento estudiaron en colegios vecinos. Las coincidencias entre ellos, sin embargo, terminan ahí.

En realidad, no podrían ser más distintos: defienden ideas políticas completamente opuestas en el país que ha sufrido el conflicto interno más largo y violento de América Latina.

Catalina, de 35 años, nació en Bogotá, es hija de pequeños empresarios, se formó como comunicadora y estratega política, es representante de la derecha y fiel admiradora del expresidente colombiano Álvaro Uribe.

Jorge, de 41, nació en un campamento guerrillero, es hijo del Mono Jojoy, uno de los principales comandantes de las FARC, la guerrilla más antigua de Colombia, y combatió en la selva durante 16 años.

Sus caminos se cruzaron en una fiesta y, pese a sus profundas diferencias y a los obstáculos que fueron encontrando, terminaron enamorándose y construyendo una familia.

Hoy llevan cuatro años casados, y más allá del aspecto personal, su historia refleja la complejidad de un país que por décadas ha oscilado entre la guerra y los intentos de paz, y los cambios políticos y sociales que hicieron posible una relación tan… improbable.

BBC

