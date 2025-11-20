Getty Images El Departamento de Justicia anunció una recompensa de US$15 millones por información que conduzca al arresto de Ryan James Wedding.

Un ex deportista olímpico acusado de dirigir un cartel de la droga habría orquestado el asesinato de un testigo federal al difundir una foto en un sitio web de noticias falsas, según declaró este miércoles el Departamento de Justicia de EE.UU.

Las autoridades aumentaron la recompensa por información que condujera a la detención de Ryan Wedding de US$10 millones a US$15 millones.

Lo consideran como un "Pablo Escobar moderno", en referencia al capo colombiano de la droga.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El director del FBI, Kash Patel, declaró que Wedding, de 44 años, era "responsable de maquinar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo que no habíamos visto en mucho tiempo".

Las autoridades estadounidenses afirmaron que creen que el canadiense, uno de los 10 más buscados por el FBI, vive en México bajo la protección del Cartel de Sinaloa.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, alegó que Wedding estaba detrás del asesinato de un testigo federal que trabajaba en un caso contra él.

Supuestamente puso una recompensa de US$7.000 para que publicaran fotos del testigo y su esposa en un sitio de internet con sede en Canadá, The Dirty Newz, en octubre de 2024 para intentar localizarlo.

El sitio web ha sido retirado desde entonces por el FBI.

El testigo fue asesinado a tiros en un restaurante de Medellín, Colombia, en enero.

Bondi aseguró que Wedding también había sido acusado de manipulación e intimidación de testigos, asesinato, blanqueo de dinero y tráfico de drogas.

El FBI sigue buscando a sospechosos directamente implicados en el asesinato, incluido el asesino y alguien que lo habría ayudado a escapar.

Más de US$1.000 millones al año

En una conferencia de prensa celebrada el miércoles, las fuerzas del orden estadounidenses y canadienses anunciaron otra serie de novedades en el caso contra Wedding, entre ellas una nueva acusación y 10 detenciones.

Según las autoridades, el cartel liderado por Wedding operaba en Norteamérica y otros países y era el mayor proveedor de cocaína de Canadá.

Se calcula que el cartel tiene ingresos por más de US$1.000 millones al año.

El comisario de la policía nacional canadiense (RCMP, por sus siglas en inglés), Michael Duheme, declaró que siete canadienses presuntamente vinculados al cartel fueron detenidos el martes en las provincias de Quebec, Ontario y Alberta, y serán extraditados a Estados Unidos.

Se les imputan delitos como conspiración para cometer asesinato y tráfico de drogas.

Entre ellos se encuentra Deepak Balwant Paradkar, un abogado canadiense acusado de prestar "una serie de servicios ilegales a Wedding y a su organización de narcotraficantes más allá del alcance de una relación normal entre abogado y cliente", según informó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.

Alegan que a Paradkar le pagaron con "relojes de lujo y honorarios adicionales por estos servicios ilegales".

Alias "El jefe"

Según la nueva acusación, Paradkar aconsejó a Wedding y a su cómplice que asesinaran al testigo federal para evitar su extradición desde México por cargos penales.

La BBC ha intentado ponerse en contacto con Paradkar a través de su oficina para obtener comentarios.

El presunto cofundador de The Dirty Newz, Gursewak Singh Bal, de 31 años, fue uno de los detenidos esta semana.

Las autoridades siguen buscando a una octava persona en Canadá.

También fueron detenidos esta semana la colombiana Carmen Yelinet Valoyes Florez, de 47 años, que según las autoridades dirigía una red de prostitución de lujo en México y ayudó al cartel a encontrar al testigo federal, y Atna Ohna, de 40 años, de Quebec.

A Ohna se le acusa de contratar a un sicario para el cartel y de recibir posteriormente un "collar enjoyado" por su participación en la muerte del testigo.

Getty Images Ryan Wedding, de Canadá, compite durante su mejor momento como snowboarder.

Wedding compitió en eslalon gigante de snowboard para Canadá durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

Entre sus alias figuran "El Jefe", "Giant", "Public Enemy", "James Conrad King" y "Jesse King", según ha informado el FBI.

Las autoridades alegan que el ex atleta olímpico puso en marcha su empresa criminal tras salir de una prisión federal estadounidense en 2011, donde cumplía condena por distribución de cocaína.

El FBI lo acusa de haber ordenado decenas de asesinatos en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c1j8j96y3wwo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c1j8j96y3wwo.page','title': 'Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense convertido en capo de las drogas y acusado de ordenar la muerte de un testigo en Colombia','author': 'Jessica Murphy – Toronto','published': '2025-11-20T12:15:22.716Z','updated': '2025-11-20T12:15:22.716Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más