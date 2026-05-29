George Calin via REUTERS Unas 70 personas fueron evacuadas mientras se extinguía el incendio.

Un dron ruso se estrelló contra un edificio de apartamentos en Rumania, lo que provocó un incendio y dos heridos, según las autoridades de ese país.

El incidente ocurrió el viernes en la ciudad de Galati, en el este del país, cerca de la frontera de Rumania con Ucrania y Moldavia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la "guerra de agresión (de Rusia) había cruzado otra línea más", mientras que la OTAN condenó "la temeridad de Rusia".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los drones rusos han cruzado la frontera de Rumania en varias ocasiones durante los cuatro años de guerra con Ucrania, pero es la primera vez que ciudadanos del país miembro de la OTAN resultan heridos.

Rusia aún no se ha pronunciado sobre el incidente.

El organismo encargado de enfrentar situaciones de emergencia en Rumania informó que toda la carga explosiva del dron detonó y provocó un incendio en la décima planta del bloque de apartamentos.

Dos personas recibieron atención médica tras sufrir abrasiones y unas 70 personas fueron evacuadas mientras se extinguía el incendio.

El presidente de Rumania, Nicușor Dan, quien convocó a una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Defensa de su país, describió lo ocurrido como "el incidente más grave que ha afectado el territorio rumano desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania".

"Rumania está en paz"

El Ministerio de Defensa rumano informó de que dos cazas F-16 fueron desplegados después de que se detectaran drones.

El general de brigada Gheorghe Maxim dijo que el ejército solo había tenido cuatro minutos desde que se detectó el dron hasta el momento en que se produjo su impacto.

Maxim afirmó que las fuerzas rumanas están sometidas a importantes limitaciones, ya que no podían disparar municiones que violaran el espacio aéreo ucraniano.

BBC

"Ucrania está en guerra, pero Rumania está en paz. No podemos lanzar un proyectil al espacio aéreo ucraniano", afirmó.

El ejército rumano ha intentado tranquilizar a la población asegurando que no se trató de un ataque contra el país, sino más bien de "un conflicto en nuestra frontera, con consecuencias para la población local".

"Este incidente representa una escalada grave e irresponsable por parte de la Federación Rusa", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores rumano, que añadió que Bucarest había informado al secretario general de la OTAN y "solicitado medidas para acelerar la transferencia de capacidades antidrones a Rumania".

George Calin via REUTERS

El río Danubio, que sirve como frontera natural con Ucrania y los puertos ucranianos, ha sido regularmente blanco de ataques aéreos rusos.

En un incidente en abril, otro dron ruso causó daños materiales en Galati, pero no hubo heridos.

El Ministerio de Defensa de Rumania afirmó que desde el inicio de la guerra en Ucrania se han encontrado fragmentos de drones en territorio rumano en 47 ocasiones distintas, 12 de ellas ocurrieron este año.

Ataques

Durante la noche, se emitió en Ucrania una alerta nacional de ataque aéreo.

Funcionarios del sur del país informaron que el puerto de Izmail, en la región de Odesa, fue atacado con drones en la mañana del viernes.

Y en una zona controlada por Rusia de la región oriental de Donetsk, en Ucrania, tres trabajadores de servicios públicos murieron en un ataque con drones ucranianos el jueves, según informó el jefe de la región que tiene vínculos con el Kremlin.

Un cuarto hombre resultó gravemente herido en el incidente, dijo Denis Pushilin en la aplicación de mensajería Telegram.

El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más