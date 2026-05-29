EPA/Shutterstock María Corina Machado durante una intervención en la Asamblea Nacional de Panamá.

María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y otros representantes de la oposición venezolana firmaron este jueves en Panamá un documento que establece una hoja de ruta para negociar con el gobierno de Delcy Rodríguez y avanzar hacia una elección presidencial.

Bautizado como el Manifiesto de Panamá, el texto incluye las propuestas acordadas por diferentes sectores de la oposición venezolana y una ruta política para la construcción de un "gran acuerdo nacional".

"Expresamos nuestra determinación a impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del Gobierno de Estados Unidos", indica el texto.

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Según el documento, las negociaciones serán lideradas por la premio Nobel de la Paz Maria Corina Machado "en su rol de conductora del proceso democrático del país", en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y en consulta con las organizaciones de la sociedad venezolana.

El manifiesto fue suscrito por Machado, González —a quien la oposición reconoce como ganador de las elecciones presidenciales de 2024—, la PUD y la organización política Alianza Con Vzla.

Para Machado, este respaldo representa un mandato para conducir la oposición en una "hora decisiva" y en un "contexto excepcional" para el país.

La premio Nobel de la Paz tendrá la tarea de designar al responsable directo del equipo negociador.

Por su parte, el gobierno interino de Delcy Rodríguez aún no se ha pronunciado sobre su posible participación en dichas negociaciones.

Getty Images Edmundo González es uno de los firmantes del Manifiesto de Panamá.

Desde que recibió el premio Nobel de la Paz en octubre del año pasado, Machado vive en el exilio.

La semana pasada aseguró que tiene la intención de regresar a su país antes de que finalice 2026 y anunció que se postulará a la presidencia de Venezuela en las próximas elecciones.

Sin embargo, el gobierno interino la considera una prófuga de la justicia.

En febrero de este año, Delcy Rodríguez advirtió que, si Machado regresa al país, "tendrá que responder ante Venezuela".

"Un ambiente político favorable"

En el documento se subraya como una necesidad que en Venezuela "se produzcan gestos que contribuyan a crear un ambiente político favorable" y que demuestren voluntad de avanzar en la transición.

Entre las principales solicitudes figuran la liberación plena de los que la oposición considera presos políticos, tanto civiles como militares; la garantía de un retorno seguro para los exiliados por motivos políticos, y la "normalización del espacio cívico y político" que incluye el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados ilegales.

Getty Images Un grupo de familiares de presos protestaron este jueves frente al Ministerio Público de Caracas para exigir la liberación de sus seres queridos.

Según el Foro Penal, la ONG venezolana que lleva el registro de detenidos por motivos políticos, 409 personas permanecían encarceladas por motivos políticos en el país, de acuerdo con su último balance publicado el lunes.

Esto pese a la amnistía que anunció el gobierno interino poco después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Según organizaciones de derechos humanos, el proceso ha tenido un alcance limitado en la reducción total de detenidos por razones políticas.

Gran Acuerdo Nacional

El manifiesto reconoce el plan de tres fases propuesto por EE.UU. como un "marco estratégico esencial para la recuperación de la democracia".

Dicho plan contempla la "estabilización, reconstrucción y transición" del país.

Asimismo, el texto plantea la construcción de un "Gran Acuerdo Nacional para la recuperación de la República", en el que está convocada a participar una amplia diversidad de sectores de la sociedad venezolana.

"Con la participación de todos estos sectores y mediante la coordinación de María Corina Machado, este Gran Acuerdo proporcionará la base política y social para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional", señala el documento.

Para tal fin, los firmantes se comprometen, entre otras medidas, a establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana.

Cuando Rodríguez asumió la presidencia interina a principios de año, sorprendió la rapidez con la que su gobierno anunció, en cuestión de semanas, una serie de medidas, entre ellas una ley de amnistía y una reforma del sector de hidrocarburos, además de otras iniciativas orientadas a reactivar la economía.

Pero desde entonces, sectores de la oposición venezolana han cuestionado la falta de avances concretos hacia una transición política.

El Manifiesto de Panamá marca un nuevo intento de articulación política de la oposición venezolana y sienta las bases para una eventual negociación con el chavismo.

Sin embargo, aún está por verse cómo responderá el gobierno interino de Venezuela a esta nueva propuesta de diálogo y si estará dispuesto a avanzar hacia condiciones que permitan una transición política.

BBC

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