YouTube El Temach tiene 11 millones de seguidores.

Advertencia: esta historia contiene lenguaje ofensivo

Hace diez años, Luis Castilleja era un creativo despreocupado, buscando fortuna como actor en Hollywood y disfrutando del estilo de vida liberal de Los Ángeles. Ahora es más conocido como El Temach, el mayor influencer de la machosfera en América Latina, cuyo contenido misógino e hipermasculino le ha conseguido más de 11 millones de seguidores en redes sociales.

Su hermana Alex dice que su transformación es impactante y que ya no se hablan.

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"No me gusta decir El Temach porque para mí es una persona completamente distinta. Así que soy hermana del ser humano que él fue", afirma.

Alex, ingeniera de diseño originaria de México, dice que la metamorfosis de su hermano demuestra cómo incluso las personas menos probables pueden sentirse tentadas a crear contenido de la machosfera cuando se dan cuenta del dinero y la fama que pueden obtener.

El impacto de los influencers occidentales, como Andrew Tate, ha sido ampliamente documentado. Pero una investigación del Servicio Mundial de la BBC ha examinado el contenido y las audiencias de otros 15 influencers -que residen en el sur y el este de Asia, América Latina y África- y descubrió que, en promedio, sus seguidores se han triplicado en los últimos tres años.

Estas regiones han experimentado avances relativamente recientes en materia de igualdad de género y, según afirman algunos expertos, este contexto está alimentando el apetito de los hombres por el contenido de la machosfera.

BBC Andrew Kibe es un nombre muy conocido en Kenia.

Además de El Temach, nuestra investigación también se centró en Andrew Kibe, un nombre muy conocido en Kenia que promueve el empoderamiento masculino y la misoginia en redes sociales. Ambos han atacado repetidamente a las madres solteras y acusan con frecuencia a las mujeres de ser "cazafortunas" que manipulan a los hombres.

Según descubrimos, ambos influencers están ganando grandes sumas de dinero gracias a sus plataformas.

El Temach y Kibe niegan rotundamente que su contenido sea misógino. Kibe, en una entrevista con la BBC, incluso cuestionó la existencia misma del concepto.

Ingreso en la machosfera

Queríamos ver el impacto que este tipo de contenido tiene en los consumidores. Dos personas de la Generación Z -uno en Kenia y otro en México- que siguen a estos influencers dieron a la BBC acceso sin censura a varios años de su actividad en redes sociales, lo que nos permitió ver miles de sus publicaciones, visualizaciones, "me gusta", comentarios y compartidos.

Los datos revelan sus recorridos personales dentro de la machosfera.

El mexicano Julián empezó a usar Instagram a los 16 años, dando "me gusta" y comentando contenido sobre autos, ejercicio y desarrollo personal. Su historial muestra que le dio "me gusta" por primera vez a un video de El Temach unos meses después, cuando apareció en sus recomendaciones.

Ahora, con 19 años, ha dado "me gusta" a más de 3.000 videos de decenas de creadores de la machosfera.

Julián le dijo a la BBC que sentía que "el feminismo ha vuelto invisibles los problemas de los hombres".

BBC Alex dice que ella y su hermano no se han hablado en dos años como resultado de sus opiniones enfrentadas.

Ese sentimiento es un elemento clave del mensaje de El Temach, pero él no siempre tuvo esas ideas, según su hermana Alex.

Creció queriendo ser artista, dice ella, y después de estudiar teatro en Ciudad de México se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño de convertirse en actor.

Pero regresó a casa un par de años después, cuenta, tras una ruptura amorosa y después de no lograr conseguir trabajo de manera constante. Estos reveses lo motivaron a ayudar a otros jóvenes a atravesar experiencias difíciles, dice, y en 2020 comenzó a publicar contenido centrado en el desarrollo personal masculino.

"Creo que al principio fue muy noble la forma en que quería ayudar a otros hombres a sentirse valiosos y con autoestima, y así fue como empezó", afirma Alex.

Pero esto pronto se "torció" para convertirse en otra cosa. "Le entró este complejo de Mesías, como si él fuera quien tiene que arreglar [los problemas de los hombres]", nos dice.

Y afirma que, al poco tiempo, empezó a culpar a las mujeres por las dificultades que sus seguidores varones estaban atravesando. No está segura de hasta qué punto su hermano realmente cree la misoginia que promueve, y cuánto es simplemente para obtener likes y visualizaciones en redes sociales.

"Él cree algunas cosas… y otras solo las está experimentando para ver qué funciona mejor con el algoritmo".

Alex Castilleja Alex dice que ella y su hermano eran muy unidos cuando eran niños.

Alex dice que su hermano admitió que simplemente estaba copiando a Andrew Tate. "Tate era súper famoso en ese momento, y como vio que funcionaba, empezó a llevar [su discurso] cada vez más lejos".

Cuenta que el contenido de su hermano pronto empezó a reflejarse en su comportamiento hacia ella.

"Cualquier cosa que yo expresara… se tomaba como una creencia feminista… una afrenta a su persona".

La BBC invitó a El Temach a participar en nuestro documental. Al principio aceptó hablar con nosotros, incluso nos invitó a filmar su gira mundial que comenzaba en Estados Unidos, pero pocos días antes de que viajáramos, se conectó en vivo a YouTube para decirles a sus seguidores que no tenía intención de participar.

"BBC y señora Jacqui de la BBC, no necesitamos su permiso para ser hombres. Hagan su documental, no me involucren a mí ni a mis bros. [Insulto] la BBC".

Aun así, asistimos a su espectáculo en Las Vegas, que fue una mezcla de consejos de autoayuda y retórica sexista, incluyendo recomendaciones a sus seguidores de evitar a las "zorras" porque "nunca van a cambiar", y que las madres solteras "no son un buen partido" porque su situación refleja malas decisiones de vida y defectos de carácter.

Después del show intentamos confrontarlo sobre estas declaraciones, pero su equipo de seguridad nos bloqueó el paso.

Las ganancias de El Temach por su contenido -incluyendo estos espectáculos- son considerables. Según nuestro análisis, entre abril de 2025 y abril de 2026, El Temach ganó aproximadamente US$1,5 millones solo por visualizaciones en redes sociales.

También obtuvo entre US$200.000 y US$300.000 por los "Super Chats" de YouTube -en los que los fans pagan para destacar sus comentarios durante las transmisiones en vivo, a menudo pidiendo consejos sobre relaciones-, además de US$800 por persona en talleres para grupos pequeños.

Esto se suma al dinero que gana por la venta de mercancía y por sus presentaciones regulares en el escenario.

Su equipo nos dijo que consideran "altamente irresponsable publicar los ingresos estimados de El Temach".

Kibe también monetiza su popularidad, vendiendo mercancía e incluso una criptomoneda. Le dijo a la BBC: "Si alguien es realmente mi fan, lo único que les digo es que se aseguren de enviarme M‑Pesa [dinero a través de una aplicación keniana]".

En busca de la confianza perdida

Un grupo de hombres con los que hablamos afuera del show de El Temach en Las Vegas nos contó qué es lo que les gusta de su contenido: que fomenta la disciplina, los inspira a encontrar confianza en sí mismos y reconoce sus problemas.

"Él se enfoca mucho en la idea de que los hombres han sido ignorados por la sociedad, y en [la narrativa de que] las mujeres han sido, ya sabes, las estrellas del espectáculo", dice el doctor Ali Siles, investigador de género y masculinidades en la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Tiene este mensaje de: 'Tú importas, cree en ti mismo’", agrega.

Y eso es también lo que el fan Julián dice que le gusta del influencer. "La enseñanza que más me impactó fue sobre sentirme seguro de mí mismo".

BBC Un fan nos mostró la placa de identificación de El Temach que compró por US$30. Dice que simboliza la masculinidad y la fuerza.

Ryan, un estudiante universitario de Kenia que sigue los videos de Andrew Kibe, dice que -como joven criado por una madre soltera- ve al influencer como una figura paterna sustituta.

Usando herramientas analíticas desarrolladas por la Universidad de Queensland, descubrimos que Ryan había visto videos en TikTok de Kibe -cuyo hashtag ha acumulado más de 500 millones de visualizaciones- después de buscar términos como "éxito", "auto‑mejoramiento" y "consejos de masculinidad sin padre".

Pero Siles afirma que el contenido de la machosfera tiende a darse "a costa de" las mujeres y otras identidades de género.

"Es muy perjudicial para los derechos y el desarrollo de las mujeres, porque también intenta devolverlas a lugares de los que muchas han tratado de salir, con opciones limitadas y roles muy estereotipados", señala.

El historial de redes sociales de Julián muestra cómo este tipo de mensajes -en su caso, de El Temach- pronto empieza a reflejarse en el comportamiento de los seguidores.

Cuando Julián terminó con una novia a finales de 2023, sus interacciones con contenido de la machosfera se dispararon y comenzó a referirse a las mujeres como "zorras" en sus comentarios en línea, además de elogiar la sumisión. "Si eres una mujer femenina y sumisa, entonces perfecto", escribió en una publicación.

Julián dice que lamenta el tono de sus antiguos comentarios en Instagram, pero mantiene lo que dijo en ellos.

Efectos en la vida real

Muchos jóvenes de la generación de Julián creen que el feminismo ha avanzado a costa de los derechos de los hombres, según una encuesta global reciente de 23.000 hombres y mujeres realizada por el King’s College London.

Más de la mitad de los hombres de la Generación Z -alrededor del 57%- estuvo de acuerdo con la afirmación: "Hemos avanzado tanto en promover la igualdad de las mujeres que ahora estamos discriminando a los hombres".

Es una creencia de la que los influencers de la machosfera están sacando provecho.

Según estos influencers, "las mujeres son el problema", afirma Awino Okech, de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAch, por sus siglas en inglés) de Londres.

La postura de estos creadores de contenido, explica la profesora de Estudios Feministas y de Seguridad, es que "este asunto de la igualdad de género es lo que está llevando a que los chicos tengan bajo rendimiento… Es la igualdad de género lo que está provocando problemas de salud mental en hombres y niños".

Descubrimos que estas narrativas engañosas pueden tener un impacto real en el mundo.

Fernanda, una médica de Ciudad de México, dice que su expareja -también médico- utilizó los mensajes de El Temach para justificar su comportamiento controlador.

El día que terminaron su relación, cuenta que él la encerró en una habitación y la obligó a ver videos de El Temach durante cuatro horas.

"Seguía diciendo: '¿Ves? Yo no estoy haciendo nada malo… La que está mal eres tú’".

Nos dijo que la situación ese día escaló hasta el punto en que él la amenazó con matarla.

"Sus ojos estaban vacíos, actuaba puramente por impulso. En ese momento, realmente tenía mucho miedo de lo que pudiera pasarme", comentó.

Aunque no culpa directamente a El Temach por lo que vivió, Fernanda sí cree que este tipo de contenido tiene un efecto en las relaciones en el mundo real.

"Creo que [mi expareja] ya era un machista que lo ocultaba. Pero El Temach lo influyó para que dejara de sentirse mal por serlo", dice.

BBC Julián, de 19 años y seguidor de El Temach, declaró a la BBC que sentía que "el feminismo ha hecho invisibles los problemas de los hombres".

Alex, la hermana de El Temach, piensa que su hermano está en negación sobre el impacto negativo de su contenido.

"Creo que en algún nivel sabe lo que está haciendo. Creo que ve y se da cuenta de que, si alguna vez admite lo que hizo, eso lo destruiría".

Ella siente que él se desvió del camino que estaba destinado a seguir, "hacia este infierno distópico extraño, y ahora es solo este… robot de violencia".

"Es muy triste", se lamenta.

La BBC le pidió a El Temach que respondiera a nuestros señalamientos de que promueve contenido misógino. Su equipo respondió diciendo que "rechazaban categóricamente las acusaciones, que eran infundadas y sacadas de contexto".

Kibe, cuando fue cuestionado sobre su contenido misógino, negó que ese término se aplicara a él y dijo: "Ningún hombre odia a una mujer. Las amamos; somos como dioses para ustedes, adórennos".

BBC

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