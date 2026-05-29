Reuters "Vayamos paso a paso. Primero, el 70%. Empecemos por ahí", dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu este jueves.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que dio la orden a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de aumentar su control sobre Gaza al 70% del territorio.

Durante una conferencia el jueves, declaró: "Actualmente estamos presionando a Hamás; controlamos el 60% del territorio de la Franja, como bien saben. Estábamos en el 50%, ahora controlamos el 60%. Mi directiva es aumentar el control…".

Netanyahu hizo en ese momento una pausa mientras alguien entre el público exclamó "al 100%".

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El primer ministro israelí continuó diciendo: "Vayamos paso a paso. Primero, el 70%. Empecemos por ahí. Los estamos presionando por todos los flancos; nos ocuparemos de los remanentes".

La expansión del control israelí contradice los términos del alto el fuego que Israel y Hamás acordaron en octubre de 2025, bajo el liderazgo de Donald Trump.

Las declaraciones de Netanyahu se producen mientras Israel continúa sus ataques contra Gaza a pesar del alto el fuego.

Las conversaciones indirectas entre el gobierno israelí y Hamás, mediadas por Estados Unidos, permanecen estancadas.

Al menos 738 palestinos murieron en ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas cifras la ONU considera fiables.

Getty Images Katz dijo que el "plan de emigración voluntaria de Gaza será implementado".

Netanyahu ha realizado varias declaraciones públicas confirmando que las FDI controlan más del 60% de la Franja, más del 53% que se acordó en octubre. En virtud del acuerdo de alto el fuego, las FDI se retiraron hasta la línea de demarcación conocida como la "línea amarilla".

Los siguientes pasos de la propuesta de paz de 20 puntos contemplan el desarme de Hamás y la retirada de las tropas israelíes.

El miércoles, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, escribió en X que su país se había comprometido a eliminar a todos los responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Nos comprometimos a que Hamás no gobernará Gaza ni civil ni militarmente", afirmó.

También declaró que lo que denominó el "plan de emigración voluntaria de Gaza" se implementará "en el momento y de la manera adecuados".

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos de extrema derecha, han defendido públicamente lo que describen como la "emigración voluntaria" de palestinos de Gaza -lo que podría equivaler al desplazamiento forzado de civiles, un crimen de guerra- y su reasentamiento con judíos.

Getty Images El esposo y la niña de Shaima Al-Shawish observan sus restos, luego de que muriera en un ataque israelí en Ciudad de Gaza este 28 de mayo.

Esta semana también se registraron varios ataques israelíes en Gaza. Al menos 10 personas, entre ellas cinco niños, murieron en un ataque contra un edificio en la ciudad de Gaza a última hora del miércoles, según informaron hospitales locales.

El ejército israelí emitió un breve comunicado en el que afirma haber atacado a "dos terroristas clave de Hamás en el norte de la Franja de Gaza", sin revelar sus identidades.

El objetivo del ataque parece haber sido el comandante de batallón de Hamás, Imad Asleem, quien murió junto a su hija adolescente, Israa.

El ataque en la ciudad de Gaza se produjo un día después de que el recién elegido jefe del ala militar de Hamás, Mohammed Odeh, muriera junto a su esposa y dos hijos en un ataque israelí. Otra mujer también falleció, según informes.

El ejército israelí también informó que un ataque contra un automóvil en Khan Younis el martes causó la muerte de Ihab Khrizim, jefe de una red de transferencia de fondos de Hamás, y de Mohammed al-Habash, comandante de una unidad en el cuartel general de producción de Hamás, quien presuntamente estaba involucrado en la fabricación de armas.

Aproximadamente 1.200 personas murieron en el ataque liderado por Hamás en 2023, y otras 251 fueron tomadas como rehenes, según autoridades israelíes.

Israel respondió lanzando una campaña militar masiva en Gaza, que redujo gran parte del territorio palestino a ruinas y dejó a muchos de sus 2,1 millones de habitantes desplazados.

Hasta el 12 de mayo de 2026, 72.742 palestinos habían muerto en Gaza y 172.565 habían resultado heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. De los fallecidos, al menos 21.283 eran niños.

BBC

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