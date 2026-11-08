Getty Images La derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato planteó de inmediato interrogantes sobre el futuro del partido tras la era Trump.

Los republicanos se encuentran en un período de profunda reflexión después de que la coalición que impulsó a Donald Trump a tres nominaciones presidenciales consecutivas se desmoronara de forma sorprendente en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

La derrota electoral planteó de inmediato interrogantes sobre el futuro del partido tras la era Trump.

Pero no hay respuestas fáciles, ya que los republicanos se enfrentan a la disyuntiva de redoblar su apuesta por el trumpismo o trazar un nuevo camino a seguir en sus últimos años en el cargo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La gravedad del problema quedó patente en las palabras del gobernador saliente de Florida, Ron DeSantis, quien calificó las elecciones de mitad de mandato como "un acontecimiento de proporciones catastróficas para los republicanos".

Otros adoptaron un tono más optimista. El vicepresidente JD Vance, quien atribuyó los resultados de las elecciones de mitad de mandato al descontento público por la guerra contra Irán, sostuvo que el partido podría revertir la situación.

No obstante, Vance reconoció que las consecuencias serían complicadas. "Habrá muchas disputas internas y discusiones sobre lo que pasó y por qué", dijo.

La amplia gama de reacciones en la derecha pone de manifiesto las profundas divisiones dentro del partido que se formaron en torno al improbable ascenso de Trump a la presidencia en 2016 y que nunca desaparecieron del todo.

Es demasiado pronto para saber qué facción ganará. Pero mientras los republicanos aún se recuperan de la derrota, la batalla interna que Vance predijo ya está en marcha.

Decisiones a tomar

El partido debe decidir si se centrará "en una sola figura, en un solo individuo, o en un conjunto más amplio de ideas como el conservadurismo, que puede ganar fuera de los lugares más conservadores", declaró a la BBC Rina Shah, estratega republicana.

Los críticos de la derecha conocidos como los "Nunca Trump", quienes se opusieron a su primera campaña para la Casa Blanca, están presionando para que el Partido Republicano vuelva a sus raíces anteriores a Trump, al referir las históricas derrotas sufridas en todo el país la noche de las elecciones.

Pero revertir la era de Trump será extremadamente difícil, por no decir imposible.

El partido se ha transformado por completo durante la década de mandato de Trump.

La mayoría de los republicanos se inclinan hacia la derecha en temas internos como la migración y rechazan la política exterior intervencionista de la era de George W. Bush, que condujo a las guerras de Irak y Afganistán.

El ala más moderada del partido en el Congreso, que desde el principio se opuso a Trump, prácticamente desapareció y ha sido reemplazada por partidarios conservadores de Trump que se hacen eco de su reivindicaciones por lo nativo y su retórica populista.

Esa tendencia continuó este año, ya que republicanos de la vieja guardia como John Cornyn en Texas y Susan Collins de Maine, quienes se enfrentaron a Trump a lo largo de los años, fueron destituidos de sus cargos mediante las urnas.

Tres días después de las elecciones, Trump nombró a Stephen Miller como su nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles.

Esta decisión indica que Trump no tiene intención de moderar sus políticas ni su mensaje durante los años que le quedan en el cargo.

Miller, quien se desempeñaba como el asesor principal de política interna del presidente, es un antiguo colaborador de Trump conocido por sus políticas migratorias de línea dura.

Getty Images Trump lanza gorras de su movimiento MAGA a sus seguidores en Ohio.

"Guerra civil"

Steve Bannon, uno de los artífices del movimiento Make America Great Again (MAGA), predijo una "guerra civil" en el partido tras las elecciones de mitad de mandato.

Posteriormente, atribuyó la derrota de los republicanos a la economía y a las "guerras en el extranjero". "No creo que hayamos implementado el programa MAGA", afirmó al instar a Trump a redoblar sus esfuerzos en las deportaciones masivas.

Pero otros estrategas republicanos dijeron que las elecciones de mitad de mandato fueron una llamada de atención para los leales a MAGA, que quieren que el movimiento político de Trump perdure más allá de su presidencia.

"Todavía hay muchos votantes de MAGA que han apoyado a Donald Trump en las buenas y en las malas", dijo Whit Ayres, estratega republicano.

"Pero también hay una parte importante del Partido Republicano que no es partidaria de MAGA y ahora son la mayoría".

¿Deberían los aspirantes republicanos distanciarse de Trump?

El partido perdió el control de la Cámara de Representantes y del Senado, así como las gobernaciones y las legislaturas estatales en estados republicanos como Texas y Kansas, donde los demócratas habían estado excluidos del poder durante décadas, y donde Trump ganó por un margen de dos dígitos cuando se presentó a las elecciones.

Los sorprendentes resultados pusieron de manifiesto la naturaleza voluble de las coaliciones políticas.

Trump amplió la base republicana en 2024, al obtener más apoyo entre los latinos y los votantes jóvenes, entre otros grupos clave. Los republicanos celebraron estos avances como una señal de la futura fortaleza del partido.

Tan solo dos años después, el partido perdió terreno en casi todos los bloques electorales clave.

Según un análisis de datos electorales realizado por The New York Times, el apoyo de los latinos a los candidatos demócratas aumentó 29 puntos porcentuales entre 2024 y 2026. El de los votantes jóvenes de entre 18 y 29 años se incrementó 33 puntos.

Las fluctuaciones reflejaron las encuestas previas a las elecciones de mitad de mandato, que revelaron una desaprobación generalizada de la gestión de Trump en materia de economía, migración y la guerra con Irán.

Getty Images La noche del martes, los republicanos de Trump perdieron en estados que habían controlado cómodamente durante décadas.

Tráfico de influencias y corrupción

Los demócratas también aprovecharon la percepción pública de que la familia y la administración Trump estaban plagadas de tráfico de influencias y corrupción.

El énfasis del presidente en el salón de baile de la Casa Blanca y otros proyectos de construcción en Washington también contribuyó a que los votantes sintieran que estaba más centrado en su legado que en abordar los problemas de asequibilidad.

Es un sentimiento que comparte Benjamin Shrader, líder de los Jóvenes Republicanos en Austin, quien aún estaba conmocionado cuando habló con la BBC en Texas la mañana después de que su partido fuera prácticamente aniquilado en el estado por un "tsunami azul" demócrata.

Shrader dijo que Trump seguía siendo una "fuerza de la naturaleza" cuando se le pidió que reflexionara sobre cómo el presidente había utilizado su primera aparición pública después de los resultados para mostrar el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca.

Tras dudar un momento, añadió: "Me centraría en cuestiones que no tienen que ver con salones de baile, que no tienen que ver con cambiar nombres. Me centraría en lo que realmente importa".

Las pruebas surgidas inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato sugieren que los republicanos podrían beneficiarse distanciándose de Trump de cara a 2028.

"La carrera está completamente abierta"

Vance intentó encontrar un punto intermedio en su análisis de las elecciones de mitad de mandato, al culpar de la derrota a la guerra contra Irán y abogar por un retorno a "Estados Unidos Primero".

Fue una crítica matizada para distanciarse de Trump en cuanto a una guerra impopular, pero que adoptó una postura política más amplia que sigue siendo popular entre la base de MAGA.

Las próximas acciones de Trump con respecto a Irán serán observadas de cerca por el partido, dadas sus implicaciones para 2028.

Una escalada podría avivar las preocupaciones expresadas por Vance y otros defensores de la política de "Estados Unidos Primero".

En su declaración posterior en X, Vance también se hizo eco de los crecientes llamados de la derecha a reconsiderar el apoyo de Estados Unidos a Israel. También se mostró dispuesto a hacer algunos cambios en la aplicación de las leyes de migración. Esto contrasta con Miller, un aliado de Vance que ha impulsado la agenda migratoria del segundo mandato de Trump.

Los estrategas del partido dijeron que la contundente derrota en las elecciones de mitad de mandato complicó el camino de Vance hacia la nominación.

"Antes de estas elecciones de mitad de mandato, JD Vance era el claro favorito para ganar la nominación republicana en 2028. Después de estas elecciones, la batalla por la nominación está completamente abierta", dijo Ayres.

Los posibles sucesores de Trump tienen tiempo para sopesar sus opciones, pero deberán tomar una decisión relativamente pronto.

Cualquier aspirante a la presidencia en 2028 se verá presionado a anunciar su candidatura a la Casa Blanca en los próximos meses.

Algunos podrían lanzar sus campañas antes de que termine el año.

El análisis electoral de Vance fue ampliamente interpretado como una señal extraoficial de sus planes de postularse. Probablemente habrá muchos candidatos en las primarias.

Getty Images Tanto el vicepresidente deEE.UU., JD Vance, como el secretario de Estado, Marco Rubio, son considerados aspirantes a la nominación de 2028.

Entre los otros nombres que suenan como posibles candidatos a la Casa Blanca se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio, el senador Ted Cruz de Texas, el gobernador de Florida DeSantis, la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Nikki Haley y el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, por nombrar solo algunos.

En el próximo ciclo electoral, tanto los candidatos republicanos a la presidencia como a las elecciones al Congreso tendrán que tomar decisiones difíciles sobre temas clave de actualidad, desde el apoyo de Estados Unidos a Israel hasta los aranceles y el auge de la inteligencia artificial.

Aunque el poder de Trump podría disminuir al entrar en los dos últimos años de su segundo mandato, seguirá teniendo la voz más influyente del partido durante los próximos dos años.

No está claro si se involucrará profundamente en el proceso o si adoptará una postura de no intervención.

Trump ha elogiado a Vance y a Rubio en diferentes ocasiones, pero normalmente evade las preguntas sobre a quién le gustaría ver como su sucesor.

Su respaldo se perfila como el factor sorpresa más importante en la contienda de las primarias republicanas de 2028.

"Está por verse quién se lanzará a esa carrera", dijo Ayres. "Pero creo que va a ser mucho más grande y diverso de lo que habíamos previsto antes de las elecciones de mitad de mandato".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más