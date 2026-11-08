DANIEL DUARTE / AFP via Getty Images Decenas de paraguayos salieron a las calles en la noche del viernes para protestar contra la decisión de imponerle arresto domiciliario al expresidente Peña.

Un juez de Paraguay ordenó este sábado la prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña, una decisión que marca un nuevo capítulo en el escándalo que sacude al país por Ueno Bank.

"Este ciudadano debe estar bajo la figura de prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento", dijo a los periodistas en Asunción el juez penal de garantías de delitos económicos, Humberto Otazú.

De esta manera, Peña quedará detenido en el "Regimiento Escolta Presidencial", según informó Otazú después de concluir la audiencia de imposición de medidas, en la cual el exmandatario se abstuvo de declarar.

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Según el abogado defensor de Peña, no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la investigación y agregó que el expresidente no intervino en las operaciones del banco privado implicado, según informó ABC Color.

La orden de la justicia llega después de que la Fiscalía lo imputara por los presuntos delitos de abuso de confianza y administración para beneficio personal por su actuación en este banco.

La información fue dada a conocer por el Ministerio Público en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, en el que además reclamó el congelamiento de los fondos y bienes del exmandatario.

Además, la hidroeléctrica de Itaipú informó este sábado que tenía más de US$163 millones depositados en Ueno Bank y que ya inició acciones legales ante la Fiscalía para recuperarlos.

Reuters El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, y su abogado, Ricardo Preda, junto al juez Humberto Otazú.

De qué delitos acusan a Peña

Los fiscales señalan a Peña por haber "intervenido en decisiones vinculadas a la colocación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias".

Las primeras averiguaciones revelan que para septiembre pasado los distintos organismos del Estado tenían más de US$230 millones en la entidad intervenida.

Medidas similares pidieron los investigadores contra Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), al que señalan de incumplir con sus obligaciones de supervisar al banco.

Según informó el diario paraguayo ABC Color, tanto Peña como Carvallo se habrían negado a prestar declaración ante los fiscales.

La imputación del exmandatario estuvo rodea de tensión y de críticas.

Reuters La fiscalía difundió imágenes del momento en que Peña llegó para comparecer ante quienes lo investigan.

La noche del viernes, una manifestación llevó a las autoridades paraguayas a trasladar a Peña desde su residencia hasta un cuartel militar, donde pasó la noche.

Horas antes, la justicia le había impuesto arresto domiciliario tras su destitución por parte del Senado debido a su participación en el escándalo de Ueno Bank.

Y este sábado, durante su primera comparecencia ante la fiscalía, decenas de ciudadanos se concentraron frente a la sede de la Fiscalía para exigir que "caigan" todos los implicados en la crisis financiera.

Inicialmente, estaba previsto que Peña acudiera a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

No obstante, el sábado las autoridades informaron que, por "razones de seguridad", la diligencia se realizaría en la sede central de la fiscalía en Asunción, como ocurrió.

"Pedimos a la ciudadanía que mantenga la calma respecto a la investigación", declaró la fiscal adjunta Nancy Salomón, quien confirmó que el cambio de lugar para la comparecencia del expresidente se realizó para "evitar disturbios".

La llegada del exmandatario a la sede de la Fiscalía sin esposas y escoltado por efectivos militares no pasó inadvertida para los medios locales ni para la opinión pública.

La presión de las calles

La seguridad fue el argumento esgrimido para que, cerca de la medianoche del viernes, integrantes de la antigua escolta de Peña lo sacaran de su vivienda y lo trasladaran a la sede del Regimiento de Escolta Presidencial.

Nada más conocerse la noticia de que el exgobernante permanecería privado de libertad en su residencia, decenas de ciudadanos se congregaron en los alrededores de la vivienda para protestar contra la medida y exigir que fuera enviado a una prisión.

El traslado del exmandatario estuvo marcado por momentos de tensión.

Según muestran videos difundidos por los diarios ABC Color y La Nación, algunos manifestantes lograron burlar el cordón de seguridad hasta ubicarse frente a la residencia para increparlo, arrojar huevos y golpear los vehículos que pasaban por el lugar.

DANIEL DUARTE / AFP via Getty Images Peña pasó su primera noche bajo arresto en la sede del Regimiento de Escolta Presidencial.

Tras la caída de Ueno Bank, Peña presentó su renuncia ante el Congreso.

Los críticos vieron en la maniobra del expresidente como un intento de blindarse frente a la Justicia, ya que de haber sido aceptada, habría asumido como senador vitalicio y mantenido los fueros que complicarían una eventual causa penal.

La decisión de privar de libertad provisionalmente al político fue criticada por su abogado.

"Él siempre dijo que se va a someter como cualquier ciudadano a cualquier investigación", declaró el penalista Ricardo Preda a la prensa local.

Reuters Mientras Peña escuchaba a los fiscales, afuera un grupo de ciudadanos reclamaba justicia.

"Mi prioridad es que recuperen su dinero"

Pero mientras las investigaciones avanzan, las nuevas autoridades paraguayas han comenzado a atender a los clientes de Ueno Bank.

"En los dos días que hicimos los pagos, jueves y viernes, hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal", informó el presidente interino del Banco Central, Pedro Acosta, a su salida de una reunión con el nuevo presidente Pedro Alliana.

El funcionario reveló que, hasta ahora, se ha devuelto un total de 996 millones de guaraníes, cifra equivalente a alrededor de US$160 millones.

La intervención de Ueno Bank dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desató una ola de protestas ciudadanas.

"Mi prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero", escribió Alliana en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, aseguró que todos los jubilados del país recibirán sus pensiones en la fecha correspondiente.

DANIEL DUARTE / AFP via Getty Images Una multitud se reunió frente a la casa del expresidente nada más conocer la decisión de la justicia de imponerle arresto domiciliario.

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