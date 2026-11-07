Reuters

Al menos cinco personas han muerto y una decena más han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en la ciudad polaca de Cracovia, según informó la policía.

Los hechos se produjeron a las 3 de la tarde hora local, cuando un hombre a bordo de un vehículo comenzó a disparar "al azar" contra las personas que se encontraban en la Plaza del Mercado, uno de los principales atractivos de este popular destino turístico del país centroeuropeo.

Según los primeros informes, el presunto atacante, que "vestía ropa de estilo militar", fue abatido por los agentes desplazados al lugar para atender la emergencia después de que se resistiera al arresto.

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"Durante la detención, los agentes hicieron uso de sus armas y el hombre respondió al fuego; como consecuencia, dos agentes de policía figuran entre los heridos", señala el comunicado difundido por la policía.

Uno de los uniformados se encuentra en condición crítica luego de recibir tres disparos, reportó el ministro del Interior, Marcin Kierwiński.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, afirmó estar "profundamente preocupado por las noticias sobre los trágicos sucesos" y aseguró que sus pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias.

"Me mantengo en contacto con las autoridades competentes y espero una explicación exhaustiva de las circunstancias que rodean estos trágicos sucesos", afirmó Nawrocki en una publicación en X.

"El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional se dirige a Cracovia. ¡La seguridad de los polacos es una prioridad absoluta!", añadió el mandatario.

Por su parte, el primer ministro Donald Tusk anunció que se ha iniciado una investigación para esclarecer los sucesos.

El embajador de Estados Unidos en Polonia, Tom Rose, calificó el suceso de "ataque salvaje y asesino" y ofreció todo el respaldo de su gobierno.

"EE.UU. se solidariza con Polonia en estos momentos tan oscuros, al igual que Polonia se solidariza con los ciudadanos de Cracovia. Que el bendito recuerdo de quienes han fallecido hoy alivie el dolor de quienes los lloran", escribió en X.

Sonia BAKARIC / AFP via Getty Images El tiroteo ocurrió en pleno centro de la ciudad, la cual es considerada uno de los polos turísticos del país.

"Corrí al oír los disparos"

Una turista que se encontraba en la zona en el momento del ataque relató que se refugió en un restaurante.

"Al oír los disparos, corrí hacia un restaurante y permanecí allí hasta que todo quedó en silencio", declaró a la agencia Reuters la testigo identificada como Talli.

"No sé qué hacer ahora", añadió, al explicar que desconoce cuál es la forma más segura de llegar a su hotel.

Los servicios de emergencia han pedido a la población que evite la Plaza del Mercado, que permanece acordonada.

La ciudad de Cracovia es uno de los destinos turísticos más importantes de Polonia y está estrechamente vinculada al papa Juan Pablo II, quien fue arzobispo de la ciudad antes de ser elegido pontífice.

Omar Marques/Getty Images Decenas de agentes han sido enviados a la zona de los sucesos para iniciar las investigaciones.

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