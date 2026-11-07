DANIEL DUARTE / AFP via Getty Images Decenas de paraguayos salieron a las calles en la noche del viernes para protestar contra la decisión de imponerle arresto domiciliario al expresidente Peña.

Santiago Peña ya no ocupa la presidencia de Paraguay, pero sigue rodeado de sus antiguos escoltas. La diferencia es que ahora lo custodian mientras cumple una medida de privación de libertad dictada por la justicia.

Nada más ser destituido este viernes por el Senado por "mal desempeño de sus funciones", a raíz de su presunta implicación en el escándalo de Ueno Bank, la entidad financiera intervenida esta semana por el Banco Central del Paraguay, el político quedó bajo arresto domiciliario a petición de la fiscalía.

Sin embargo, al filo de la medianoche, miembros de su antigua escolta sacaron a Peña de su casa, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, y lo trasladaron hasta la sede del Regimiento de Escolta Presidencial (REP), ubicado cerca de la casa presidencial Mburuvichá Róga, que ocupó hasta hacía unos días.

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¿La razón del cambio? Motivos de seguridad. Según informaron los medios locales, nada más conocerse la noticia de que el exgobernante permanecería privado de libertad en su residencia, decenas de ciudadanos se congregaron en los alrededores de la vivienda para protestar contra la medida y exigir que fuera enviado a una prisión.

El traslado del exmandatario estuvo marcado por momentos de tensión.

Según se aprecia en los videos difundidos por los diarios ABC Color y La Nación, algunos manifestantes lograron burlar el cordón de seguridad y se instalaron frente a la residencia de Peña para insultarlo, arrojarle huevos y golpear a los vehículos que salían de ella.

Algunos de los congregados se enfrentaron a los uniformados, los cuales tuvieron que disparar balas de goma.

Un comisario resultó herido por un proyectil durante los sucesos, reportó el diario ABC Color.

DANIEL DUARTE / AFP via Getty Images Peña pasó su primera noche bajo arresto en la sede del Regimiento de Escolta Presidencial, la unidad que le brindó protección durante su tiempo como presidente.

Se desconoce cuánto tiempo permanecerá Peña en la sede del REP, unidad del ejército paraguayo encargada de la seguridad y protección del presidente, de su familia, así como de los exmandatarios y de los dignatarios extranjeros que visitan el país sudamericano.

Sin embargo, por lo pronto, el destituido presidente deberá comparecer este sábado ante los fiscales que investigan el caso del intervenido Ueno Bank, banco del que el exgobernante fue accionista hasta 2025.

La seguridad fue también el argumento esgrimido por la fiscalía para modificar el lugar donde Peña debía comparecer por primera vez ante los investigadores del caso.

Inicialmente, estaba previsto que el exmandatario acudiera a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). No obstante, el sábado las autoridades informaron de que la diligencia tendría lugar en la sede central de la Fiscalía General del Estado, en Asunción.

Tras la caída de Ueno Bank, Peña presentó su renuncia al Congreso, una decisión que sus críticos consideraron una maniobra para evitar la justicia. ¿El motivo? De haberse aceptado su dimisión, Peña habría pasado a ser senador vitalicio y hubiera conservado fueros que dificultarían su procesamiento penal.

La decisión de privar de libertad provisionalmente al político fue criticada por su abogado.

"Él siempre dijo que se va a someter como cualquier ciudadano a cualquier investigación", declaró el penalista Ricardo Preda a la prensa local.

DANIEL DUARTE / AFP via Getty Images Una multitud se reunió frente a la casa del expresidente nada más conocer la decisión de la justicia de imponerle arresto domiciliario.

Devolviendo el dinero

Pero mientras las investigaciones avanzan, las nuevas autoridades paraguayas han comenzado a atender a los clientes de Ueno Bank.

"En los dos días que hicimos los pagos, jueves y viernes, hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal", informó el presidente interino del Banco Central de Paraguay (BCP), Pedro Acosta, a su salida de una reunión con el nuevo presidente Pedro Alliana.

El funcionario reveló que, hasta ahora, se ha devuelto un total de 996 millones de guaraníes, cifra equivalente a alrededor de US$160 millones.

La intervención de Ueno Bank dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desató una ola de protestas ciudadanas.

"Mi prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero", escribió Alliana en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, aseguró que todos los jubilados del país recibirán sus pensiones en la fecha correspondiente, incluyendo los 32.000 que la recibían en el banco intervenido.

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