Getty Images El presidente fue informado mediante una nota del acuerdo entre Israel y Hamás durante un evento en Washington DC.

Israel y Hamás acordaron este jueves la primera fase de un plan de paz que allana el camino para un posible cese al fuego en Gaza.

La noticia fue adelantada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó el miércoles que ambas partes habían "firmado la primera fase" del pacto de paz que su administración propuso para el territorio de Medio Oriente.

El acuerdo inicial está sujeto al aval formal de Israel, que se espera ocurra hoy mismo.

De aprobarse, deberían ser liberados los 20 rehenes israelíes que siguen con vida y unos 2.000 prisioneros palestinos.

Los detalles y el calendario de estas medidas aún no están claros.

El borrador definitivo de la primera fase del acuerdo fue firmado por todas las partes esta mañana en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, donde se ha estado negociando, según confirmó la portavoz del primer ministro israelí, Shosh Bedrosian.

El gabinete de seguridad del gobierno israelí y, posteriormente, el ejecutivo al completo, se reúnen esta tarde para analizar lo acordado. De aprobarse -todos los indicios en Israel apuntan a que así será-, el alto el fuego en Gaza comenzaría en un plazo de 24 horas, señaló la portavoz de Benjamin Netanyahu.

Después de eso, las fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se replegarán hasta una nueva línea de defensa, lo que llevará al ejército a controlar y mantener alrededor del 53 % de la Franja de Gaza.

Una vez desplegados en esa nueva línea, habrá un plazo de 72 horas para que Hamás libere a los rehenes restantes y los devuelva a Israel, añadió Bedrosian.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás firmaron la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", subrayó Trump el miércoles en su red social Truth Social.

El mandatario celebró también lo que considera "un gran día" para Medio Oriente y agradeció a los países mediadores como Qatar, Egipto y Turquía "que trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aplaudió que el acuerdo sirva para la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos de vuelta a casa".

A su vez, Hamás emitió un comunicado en el que pidió a Trump y a los países mediadores que obliguen a Israel a cumplir íntegramente con lo acordado.

El anuncio surge dos años y dos días después del ataque del 7 de octubre de 2023, que Hamás lideró en el sur de Israel y en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Dicho ataque desencadenó una masiva ofensiva militar israelí en Gaza, que ha matado a más de 67.100 personas, según el Ministerio de Salud del territorio.

¿Qué dice el acuerdo?

Aún no se revela oficialmente todos los detalles de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, pero esto es lo que sabemos:

Una fuente palestina le dijo a la BBC que el acuerdo estipula la liberación de 250 prisioneros palestinos y 1.700 gazatíes detenidos por las fuerzas israelíes desde que comenzó la guerra.

La misma fuente señaló que Hamás aún no ha recibido una lista de los prisioneros palestinos que Israel liberará, pero se espera que precisen esta información en cuestión de horas.

Un alto funcionario palestino también le dijo a la BBC que el acuerdo prevé que Israel permita que 400 camiones de ayuda ingresen a Gaza diariamente y que la cantidad de ayuda aumentará gradualmente en etapas posteriores.

Según un funcionario de la Casa Blanca, Hamás liberará a los 20 rehenes que aún están vivos durante la primera fase.

Las posturas de Israel y Hamás

Netanyahu emitió un comunicado en el que califica el acuerdo entre las partes como "un gran día para Israel".

Afirmó que este jueves convocará a su gobierno para avalar el pacto y "traer a casa a todos nuestros queridos rehenes".

También agradeció a su ejército y al equipo de Trump por "su movilización para esta misión sagrada de liberar a nuestros rehenes".

Por su parte, Hamás celebró que el acuerdo "pondrá fin a la guerra en Gaza, garantizará la retirada total de las fuerzas de ocupación, permitirá la entrada de ayuda humanitaria y llevará a cabo un intercambio de prisioneros", según una declaración difundida por CBS News, socio de la BBC en EE.UU.

El pueblo de Gaza "ha demostrado un valor, un honor y un heroísmo sin igual", añadió Hamás.

"Nunca abandonaremos los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta que se logren la libertad, la independencia y la autodeterminación".

Un alto funcionario palestino declaró a la BBC que Israel permitirá la entrada de 400 camiones de ayuda humanitaria diarios a Gaza durante los primeros cinco días, y que esta cifra aumentará gradualmente en fases posteriores.

La fuente añadió que la "línea amarilla" del mapa del plan de Trump fue ajustada para reflejar los requisitos de seguridad de Israel y la necesidad de que Hamás garantice la liberación de los rehenes israelíes.

También señaló que Israel rechazó incluir al preso palestino Marwan Barghouti en el acuerdo de intercambio, a pesar de la insistencia de Hamás en su liberación.

Reuters En Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, algunos palestinos también celebraron.

Un mensaje esperado

El anuncio de Trump llegó minutos después de que, durante una reunión en la Casa Blanca, el presidente dijera que el acuerdo estaba "muy cerca" de concretarse.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, le pasó una nota durante el evento en la que aparentemente le pedía que aprobara una publicación en Truth Social sobre Gaza.

La Casa Blanca también informó que Trump está "considerando viajar a Medio Oriente" en los próximos días.

Reuters El secretario de Estado, Marco Rubio, fue visto informándole directamente a Trump sobre el asunto.

Hasta ahora no hay indicios claros de cuándo Trump podría viajar a Medio Oriente. Lo más parecido a un plan lo dio a conocer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria informó que el mandatario tiene planeada una revisión médica de rutina primero, prevista para este viernes.

"El presidente Trump está considerando viajar a Medio Oriente poco después", añadió.

Los temas más difíciles siguen sin respuesta

Análisis de Lyse Doucet, corresponsal jefe de noticias internacionales de la BBC

Estamos viviendo un momento crucial en esta dolorosa guerra. Es sobre todo un momento humano.

Vimos a gente bailar en la oscuridad en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv y erupciones de alegría, también en la oscuridad de la noche, en las calles en ruinas de Gaza.

Pero incluso ahora, algunos detalles, como los nombres de los detenidos palestinos que serán liberados, siguen debatiéndose.

También existe una férrea oposición a este acuerdo dentro del gabinete israelí.

Es un alto al fuego, no un acuerdo de paz. Y los temas más difíciles siguen sobre la mesa.

¿Aceptará Hamás entregar las armas? ¿Retirará Israel todas sus tropas de Gaza? ¿Qué hay del vago "horizonte político" mencionado en el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, que gran parte del mundo traduce como el establecimiento de un Estado palestino y que el gobierno de Israel aún rechaza firmemente?

Y, de manera más inmediata, ¿cumplirán ambas partes su parte de este acuerdo?

Con información del periodista Bernd Debusmann Jr. desde la Casa Blanca, y de Rushdi Abualouf, corresponsal en Gaza.

BBC

