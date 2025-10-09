Getty Images László Krasznahorkai es el premio Nobel de Literatura en 2025.

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue elegido este jueves por la Academia Sueca como el premio Nobel de Literatura 2025.

De acuerdo a la institución sueca, el novelista recibe el premio "por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

Krasznahorkai, de 71 años, nacido en Hungría y reconocido como una de las voces europeas más poderosas, logró el reconocimiento internacional gracias a novelas como "Satantango" (1985) o "La melancolía de la resistencia" (1989), ambas llevadas al cine por el director y compatriota Béla Tarr.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Krasznahorkai es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco", dijo Anders Olsson, presidente del comité Nobel.

La Academia Sueca además resaltó el valor de la literatura de Krasznahorkai al valorar no solo obras como "Satantango" -en el que hace un paralelo con su pueblo natal, Gyula, cerca de la frontera con Rumania- sino también como "Herscht 07769″.

"Herscht 07769, de Krasznahorkai, ha sido descrita como una gran novela alemana contemporánea por su precisión al retratar el malestar social del país", señala la Academia Sueca.

Y añade: "En 'Herscht 07769′, nos encontramos no en una pesadilla febril en los Cárpatos, sino en un retrato creíble de un pequeño pueblo contemporáneo de Turingia, Alemania, que, sin embargo, también se ve afectado por la anarquía social, el asesinato y los incendios provocados".

"Al mismo tiempo, el terror de la novela se desarrolla en el contexto del poderoso legado de Johann Sebastian Bach. Es un libro, escrito en un solo aliento, sobre la violencia y la belleza, una unión 'imposible'", concluye la Academia.

Es el segundo premio Nobel para Hungría, después de que lo recibiera Imre Kertész en 2002.

Melancolía y apocalipsis

La escritora Susan Sontag describía al nuevo Nobel como un maestro "del apocalipsis" que son los temas sobre los que transcurre la mayor parte de su literatura.

Nacido el 5 de enero de 1954 en este poblado apartado de Hungría, Krasznahorkai comenzó a desarrollar su carrera literaria desde la Universidad al estudiar literatura y lengua.

Pero entonces llegó su debut literario en 1985 con "Satantango", un novela, para muchos críticos con una narrativa "visionaria", sobre un grupo de personas que viven aisladas del mundo en un poblado rural donde un hombre tiene un poder sobre sus habitantes.

La inclusión de la palabra "tango" en el título tiene que ver con que los capítulos comprende los pasos, seis hacia adelante y seis hacia atrás, de este ritmo musical. También se destaca por sus capítulos por un solo párrafo sin interrupciones.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws(’syndSource',’ISAPI');s_bbcws(’orgUnit',’ws');s_bbcws(’platform',’partner');s_bbcws(’partner',’acento.com.do');s_bbcws(’producer',’mundo');s_bbcws(’language',’es');s_bbcws(’setStory', {’origin': 'optimo',’guid': 'cn4wk90xdv8o',’assetType': 'article',’pageCounter': 'mundo.articles.cn4wk90xdv8o.page',’title': '"El maestro del apocalipsis": el escritor húngaro László Krasznahorkai recibe el premio Nobel de Literatura 2025′,’author': 'Alejandro Millan Valencia – BBC News Mundo ',’published': '2025-10-09T11:06:59.286Z',’updated': '2025-10-09T11:06:59.286Z'});s_bbcws(’track',’pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más