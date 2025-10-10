AFP via Getty Images Dina Boluarte.

Al filo de la madrugada de este viernes el Congreso de Perú aprobó la destitución de Dina Boluarte como presidenta de la república.

Legisladores de varias bancadas presentaron cuatro propuestas de vacancia por "permanente incapacidad moral" de la jefa de Estado, que fueron aceptadas por holgada mayoría.

Las mociones de vacancia llegan tras una crisis de violencia y criminalidad que afecta al país sudamericano, lo cual también ha desatado una tormenta política.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El legislativo había citado a la jefa de Estado para que ejerciera de inmediato su defensa antes de proceder a la votación, pero la mandataria ha rechazado hacerlo al considerar "inconstitucional" el procedimiento.

Distintas fuerzas políticas habían exigido al gobierno que dé respuesta a la "impunidad" con la que parecen operar las bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Boluarte asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 en sustitución del presidente Pedro Castillo, quien fue detenido y acusado de un intento de golpe de Estado.

La salida de Boluarte también genera una situación particular, ya que la Constitución indicaba que el primer vicepresidente debería asumir el cargo, pero el puesto estaba vacante desde que la mandataria asumió el gobierno.

El cargo del segundo vicepresidente también ha estado vacante desde 2020, por lo que la dirección del país caería en el presidente del Congreso, José Jerí.

El país ha tenido hasta seis presidentes desde }2018 debido a destituciones o renuncias de sus líderes.

Más información en breve…

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c5yj10dp7lxo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c5yj10dp7lxo.page','title': 'El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta en medio de la crisis de violencia que azota el país','author': 'Redacción – BBC News Mundo','published': '2025-10-10T05:14:08.096Z','updated': '2025-10-10T05:17:44.447Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más