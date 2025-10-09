Getty Images László Krasznahorkai es el premio Nobel de Literatura en 2025.

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue elegido este jueves por la Academia Sueca como el premio Nobel de Literatura 2025.

De acuerdo con la institución, el novelista recibe el premio "por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

Krasznahorkai, de 71 años, nacido en Hungría y reconocido como una de las voces europeas más poderosas, logró el reconocimiento internacional gracias a novelas como "Satantango" o "Tango Satánico" (1985) o "La melancolía de la resistencia" (1989), ambas llevadas al cine por el director y compatriota Béla Tarr.

"Krasznahorkai es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco", dijo Anders Olsson, presidente del comité Nobel.

La Academia Sueca además resaltó el valor de la literatura de Krasznahorkai al valorar no solo obras como "Satantango" -en el que hace un paralelo con su pueblo natal, Gyula, cerca de la frontera con Rumania- sino también como "Herscht 07769", una de sus últimas obras.

"Herscht 07769, de Krasznahorkai, ha sido descrita como una gran novela alemana contemporánea por su precisión al retratar el malestar social del país", señala la Academia Sueca.

Y añade: "En 'Herscht 07769′, nos encontramos no en una pesadilla febril en los Cárpatos, sino en un retrato creíble de un pequeño pueblo contemporáneo de Turingia, Alemania, que, sin embargo, también se ve afectado por la anarquía social, el asesinato y los incendios provocados".

"Al mismo tiempo, el terror de la novela se desarrolla en el contexto del poderoso legado de Johann Sebastian Bach. Es un libro, escrito en un solo aliento, sobre la violencia y la belleza, una unión 'imposible’", concluye la Academia.

Es el segundo premio Nobel para Hungría, después de que lo recibiera Imre Kertész en 2002.

Melancolía y apocalipsis

La escritora estadounidense Susan Sontag describía al nuevo Nobel como un maestro "del apocalipsis", que es uno de los principales temas sobre los que transcurre la mayor parte de su literatura.

Nacido el 5 de enero de 1954 en el apartado pueblo de Gyula, Krasznahorkai, comenzó a desarrollar su carrera desde la universidad, donde estudió literatura y lengua.

Su debut literario llegó en 1985 con Satantango, una novela que muchos críticos consideran de narrativa 'visionaria'. La historia retrata a un grupo de personas que viven aisladas en un poblado rural, donde un hombre ejerce una misteriosa influencia sobre los habitantes.

La inclusión de la palabra tango en el título tiene que ver con la estructura de la novela, cuyos capítulos siguen los pasos de este ritmo musical: seis hacia adelante y seis hacia atrás. Además, se destaca por presentar capítulos compuestos por un solo párrafo, sin interrupciones.

Allí también comenzó una sociedad creativa con el director Béla Tarr. Se hizo una adaptación al cine, en blanco y negro, con una duración cercana a las siete horas.

Después vino "La melancolía de la resistencia", una novela que retrata otro de los grandes temas de su obra: la crítica al comunismo que gobernó su país por más de 40 años.

La novela, publicada en 1989, cuenta la historia de un circo que llega a un pueblo que solo tiene un número: una ballena embalsamada. Muchos críticos vieron esto como una alegoría al sistema comunista que por entonces está en declive en Europa.

Además del cine (bajo el título "Las armonías de Werckmeiste", también filmada por Tarr) se hizo una versión en ópera.

Esos dos títulos lo hicieron merecedor de reconocimientos internacionales.

Después publicó, entre otros títulos, "Guerra y guerra", "Y Seiobo descendió a la Tierra" y la ya mencionada "Herscht 07769".

BBC

