Reuters Parte de un misil sobresale del suelo en la zona de Cisjordania ocupada por Israel.

Irán anunció el fin de sus operativos contra Israel, tras una serie ataques y contraataques de ambos países iniciados el domingo, los primeros desde el cese el fuego de abril.

El cuartel general Khatam al Anbiya emitió un comunicado en el que anuncia "el cese de operaciones de las fuerzas armadas".

Sin embargo, advirtió que, si los ataques de Israel continúan, "incluyendo en el sur de Líbano", Irán respondería "con más severidad y fuerza que antes".

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Poco después, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que su país "ni ha abandonado el campo (de batalla) ni la mesa de negociaciones".

Pezeshkian dijo en un mensaje en X que la prioridad de su país es la "seguridad nacional y la paz de nuestro pueblo", añadiendo que "no se retirarían ante ninguna amenaza".

Por su parte, Israel dijo que suspendería los ataques contra Irán "a pedido de Trump", según informó el Canal 12 del país citando a un alto funcionario israelí.

Pero el informe añade que los bombardeos en el sur de Líbano continuarán si Hezbolá ataca a Israel.

Previamente, el presidente Donald Trump había expresado por la red social Truth Social que Irán e Israel debían dejar de "dispararse" mutuamente.

Entretanto, Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán -país que ha sido un mediador clave entre Irán y EE.UU.- exhortó a "todas las partes" a ejercer moderación en la búsqueda de la paz, especialmente cuando "el objetivo final está a punto de alcanzarse".

En un mensaje en redes sociales, Shehbaz declaró: "El reciente auge de violencia en Medio Oriente es un fuerte recordatorio de los peligros asociados a un alto el fuego precario y de las consecuencias insoportables que puede conllevar".

Irán e Israel han realizado repetidos ataques aéreos contra sus respectivos territorios por primera vez desde el alto el fuego declarado en abril, mientras que el presidente Donald Trump expresó que ambos países deben dejar de "dispararse" mutuamente.

Se han recibido informes de explosiones en Teherán, la capital iraní, aunque no está claro si se deben a los más recientes ataques israelíes.

Por su parte, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció que había lanzado un ataque contra una planta petroquímica en Haifa, en el norte de Israel, según la agencia noticiosa iraní Tasnim. Ese ataque, según Tasnim cita al CGRI, fue en respuesta al propio ataque de Israel contra una instalación petroquímica iraní en Mahshahr, en el suroccidente del país.

Otros ataques iraníes han sido contra las bases aéreas israelíes de Nevatim y Tel Nof, según los medios estatales iraníes. El CGRI dijo que la operación se realizó en respuesta a los misiles israelíes lanzados "contra varias instalaciones de radares en tres lugares".

Antes hubo varias oleadas de misiles contra el norte de Israel, que a su vez respondió con ataques contra objetivos militares en el oeste y el centro Irán.

Es la primera vez que ambos países se atacan desde el alto el fuego de abril.

El CGRI aseguró en un comunicado que esta arremetida era una "advertencia" y supone "el comienzo de una semana completa de ataques continuos".

El primer bombardeo iraní ocurrió luego de que Israel atacara Beirut, la capital de Líbano, el domingo por la mañana.

El ejército israelí está llevando a cabo operaciones terrestres en el sur del Líbano en lo que dice es un intento de impedir que Hezbolá dispare cohetes contra el norte de Israel.

Hezbolá afirmó que el lunes en la mañana disparó una andanada de cohetes contra un grupo de vehículos y soldados del ejército israelí en el sur del Líbano.

En un mensaje en Telegram, Hezbolá dijo que atacó una "reunión" de personal militar en las afueras de Beit Yahoun en respuesta a la "violación del alto el fuego por parte de Israel y sus ataques a aldeas del sur del Líbano".

Reuters Una columna de humo se levanta en el sur de Líbano tras los ataques aéreos de Israel

En referencia a los ataques contra Beirut, el CGRI añadió que si se repiten "los actos de agresión" de Israel, las respuestas serán "más amplias" y podrían abarcar "todos" los objetivos estadounidenses e israelíes de la región.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo que usó misiles balísticos para atacar la base aérea de Ramat David, situada al sureste de Haifa.

También acusó a los gobiernos de Estados Unidos e Israel de "incumplir sus compromisos" en virtud del alto el fuego que Irán suscribió con los dos países y que entró en vigor a principios de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Irán a volver a la mesa de negociaciones después de los ataques y pidió al gobierno de Netanyahu que no respondiera al ataque iraní.

Sin embargo, horas después las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que habían atacado blancos en territorio iraní.

"Hace unos instantes, la Fuerza Aérea israelí atacó objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista iraní en el oeste y el centro de Irán", reportaron las FDI en Telegram.

Aunque no ofrecieron más detalles sobre los ataques, la televisión estatal iraní reportó explosiones en las ciudades de Teherán, Tabriz e Isfahán.

Horas después, durante la madrugada del lunes, las FDI indicaron que el territorio israelí estaba recibiendo una nueva ola de misiles desde Irán.

Reuters Irán lanzó un ataque con misiles sobre la ciudad israelí de Ashkelon.

"¡Esta noche Teherán debe arder!"

La Fuerza Aérea de Israel dijo haber interceptado "todos los misiles lanzados desde Irán hasta el momento".

Agregó que se habrían identificado "lanzamientos adicionales" y que el ejército israelí "está detectando e interceptando amenazas de forma continua".

"¡Esta noche Teherán debe arder!", dijo el ministro de Seguridad Nacional israeli Itamar Ben-Gvir, en una breve publicación escrita en hebreo en X tras los ataques contra el norte de Israel.

Por su parte, el portavoz de las FDI, Effie Defrin, dijo en un breve comunicado que el régimen iraní había cometido "un grave error".

"Las FDI seguirán actuando en todo Líbano e intensificarán sus ataques contra la organización terrorista Hezbolá", señaló.

Israel también anunció el cierre de los pasos fronterizos hacia Gaza tras los ataques de Irán, incluidos el paso de Rafah y Kerem Shalom, por donde transita la ayuda humanitaria destinada al territorio palestino.

Durante la madrugada del lunes, las FDI reportaron haber detectado el lanzamiento de un misil desde Yemen hacia territorio israelí, por lo cual los sistemas de defensa aérea estaban "operando para interceptar la amenaza".

El diario The Times of Israel informó que las sirenas de alarma se habían activado en Jerusalén, Tel Aviv y las zonas circundantes del centro del país.

Ataques contra Beirut

Los ataques aéreos israelíes contra dos edificios de apartamentos en un bastión en Beirut de Hezbolá, grupo respaldado por Irán, causaron la muerte de dos personas y dejaron al menos 20 heridos, entre ellos mujeres y niños, según informó el Ministerio de Sanidad de Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel había atacado "cuarteles generales terroristas en el distrito de Dahieh, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí".

Hezbolá, por su parte, confirmó que lanzó cohetes contra posiciones militares israelíes.

Tras el ataque contra Beirut, las FDI afirmaron que se preparaban para "posibles lanzamientos" contra Israel en las próximas horas, por lo que habían activado las sirenas en "varias zonas del país".

EPA Israel bombardeó el sur de Beirut el domingo en la mañana, en respuesta a los ataques de Hezbolá.

Cuando Netanyahu dio luz verde a sus fuerzas armadas para atacar de nuevo los suburbios del sur de Beirut la semana pasada, Teherán amenazó con lanzar nuevos ataques contra el norte de Israel.

Y Trump llegó a pedirle a Netanyahu en los términos más enérgicos posibles que se contuviera, por temor a que cualquier acción de ese tipo hiciera fracasar el ya frágil alto el fuego de abril.

Netanyahu aceptó, pero con la condición de que Hezbolá no lanzara más cohetes contra el norte de Israel.

"Yo soy quien manda"

Posteriormente se acordó un nuevo y precario alto el fuego entre los gobiernos de Israel y Líbano en unas conversaciones mediadas por Estados Unidos. Pero, una vez más, el acuerdo no pareció tener mucho efecto sobre el terreno.

Ahora el pacto parece haberse derrumbado y el curso del conflicto dependerá en gran medida de la respuesta de Israel.

Podría haber una nueva ronda de represalias entre los dos países que reavivaría la guerra.

En ese contexto, la reacción de Trump será clave.

Horas después del ataque iraní, Trump declaró al diario Financial Times que Netanyahu no tendrá más remedio que aceptar cualquier acuerdo que Estados Unidos alcance con Irán.

"No tendrá otra opción", dijo Trump. "Yo soy quien manda. Yo tomo todas las decisiones. Él [Netanyahu] no es quien manda".

En un reciente mensaje por su red social Truth Social, Trump adviritó a Israel y a Irán que dejara de "dispararse" mutuamente.

Getty Images Trump dijo que es él el que toma las decisiones y no Netanyahu.

Anteriormente, Trump había dicho al medio Axios que pediría a Netanyahu que no tomara represalias contra Irán por el último ataque, con el fin de garantizar que las tres partes pudieran salvar un acuerdo.

El gobierno estadounidense ordenó el cierre de su embajada en Jerusalén debido a "la situación de seguridad actual en Israel".

Entretanto, se registraron manifestaciones a favor del gobierno iraní en Teherán después de los ataques contra Israel.

Muchos de los manifestantes llevaban banderas de Irán y de Hezbolá.

BBC

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