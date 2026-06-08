Getty Images Sánchez y Fujimori presentan visiones contrapuestas sobre el futuro de Perú.

El recuento de votos de la segunda vuelta de las presidenciales en Perú avanza tras una jornada en la que más de 27 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para elegir al noveno presidente que tendrá el país en una década.

Los votantes tenían que escoger entre dos candidatos que representan los extremos del espectro ideológico: la derechista Keiko Fujimori, de 51 años y de la formación Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, de 57 y representante de Juntos por el Perú.

Con cerca del 90% de las actas escrutadas, los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú muestran que Fujimori lleva la delantera con el 50,4% de los votos, frente al 49,5% de Sánchez. Se espera que a medida que se vayan contabilizando los votos de las zonas rurales, el candidato de Juntos por el Perú reduzca esa diferencia.

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Por otro lado, el conteo rápido hecho público en la noche del domingo por la empresa Ipsos y la ONG Transparencia muestra un empate técnico entre Sánchez y Fujimori: el primero obtendría el 50,3% de los votos frente al 49,7% de su rival.

Este conteo rápido, basado en una muestra de más de 1.000 mesas electorales de todo el país, ha sido históricamente un indicador fiable del resultado final de las elecciones en Perú.

Los sondeos a boca de urna hechos públicos tras el cierre de los centros de votación pronosticaron también un empate técnico. El de Ipsos otorgaba un 50,7% de los votos a Fujimori frente al 49,3% de Sánchez, mientras que el de Datum situaba a la candidata conservadora con un 50,53% frente al 49,47% de su rival.

Los de este domingo son unos comicios que se siguen al milímetro tras los problemas logísticos y denuncias de fraude de la primera vuelta del 12 de abril, cuyos resultados tardaron un mes en conocerse.

Dado lo ajustado de los resultados, se anticipa que el recuento de votos se prolongará durante varios días e incluso semanas.

De hecho, este sábado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los resultados finales de esta segunda vuelta no se conocerán hasta mediados del julio, poco antes de la transferencia del mando en el país.

La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó que la certificación de las cifras al 100% se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuento de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.

Getty Images Roberto Sánchez habló ante sus seguidores desde un balcón en la plaza San Martín en la noche del domingo.

"Serenidad y respeto por la democracia"

Tras conocerse los resultados del conteo rápido, Roberto Sánchez habló ante sus seguidores desde un balcón en la plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, asegurando que "en esta noche bendita, vamos a acabar con el pacto mafioso que se ha apoderado de nuestro gobierno".

"Queremos transmitir serenidad y respeto por la democracia. Hoy, el conteo rápido muestra una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo. Como corresponde a quienes creemos en la democracia, este es el momento de defender el voto y la transparencia electoral. Invoco a nuestros personeros y a los movimientos sociales a respetar los resultados y la voz de los ciudadanos", aseguró.

Por su parte, Fujimori habló ante la prensa en un hotel de Lima, señalando que "hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda".

"Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Se necesita contar cada una de las actas", dijo.

"No pierdan la esperanza. Vamos a esperar con mucha fe y respetaremos los resultados finales", aseguró, pidiéndole a la comunidad internacional que siga atenta al desarrollo del recuento de votos.

Getty Images Fujimori habló ante la prensa en un hotel de Lima tras conocerse el conteo rápido.

Voto urbano frente al voto rural

Esta es la cuarta vez que Keiko Fujimori, hija del controvertido expresidente Alberto Fujimori, cuyo legado reivindica, se postula a unas elecciones presidenciales, tras haber perdido anteriormente frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Sánchez, por su parte, se presenta como el heredero político del expresidente Pedro Castillo, de quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Castillo fue condenado el año pasado a 11 años y medio de prisión por los delitos de rebelión y conspiración, tras intentar sin éxito disolver el Congreso y concentrar poderes cuando estaba al frente del Ejecutivo en 2022.

Uno de los factores determinantes en esta elección será la participación en las distintas regiones del país.

"A Keiko Fujimori no le conviene que haya abstencionismo en Lima, su principal bastión urbano, mientras que a Roberto Sánchez no le conviene el abstencionismo en el mundo rural y en el sur del país, donde cuenta con mucha popularidad", le explicó a BBC Mundo el politólogo Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Lima, Perú.

En este sentido, la movilización electoral en zonas urbanas versus rurales puede ser decisiva.

Otro elemento determinante, según Cárdenas, es el rechazo histórico hacia ambos candidatos, que funciona como una fuerza política en sí misma.

En el caso de Fujimori, el llamado antifujimorismo activa recuerdos del autoritarismo y la corrupción de la era de Alberto Fujimori; en el caso de Sánchez, pesa su asociación con la gestión de Pedro Castillo, que "se recuerda como una gestión muy desordenada, plagada de corrupción e improvisación".

Getty Images

Dos visiones contrapuestas

La inseguridad y la delincuencia han sido dos de los temas prioritarios para los votantes en esta segunda vuelta electoral.

Al aumento de los homicidios se suman los cerca de 30.000 episodios de extorsión denunciados en Perú 2025, muchos de los cuales afectaron a pequeñas empresas o a trabajadores del sector del transporte.

Fujimori ha basado su campaña en una serie de políticas de mano dura contra la delincuencia, declarando la "guerra" a los extorsionadores y prometiendo desplegar al ejército contra el crimen organizado, tomar el control de las cárceles y colaborar con las instituciones financieras para bloquear el dinero proveniente de la criminalidad.

Es precisamente ese enfoque el que hace temer a muchos votantes que se produzca un regreso a la época de Alberto Fujimori —presidente entre 1990 y 2000—, cuya política de mano dura derivó en su encarcelamiento por violaciones de los derechos humanos.

EPA

Los partidarios de Fujimori contraponen su enfoque de libre mercado y su promesa de atraer más inversión estadounidense a las propuestas de Sánchez: revisar contratos mineros, aumentar ciertos impuestos corporativos, elevar el salario mínimo y otorgar al Estado mayor control sobre los recursos naturales, ideas que han inquietado a los mercados financieros.

Sánchez argumenta que la riqueza derivada de los recursos naturales de Perú no llega a la gente común ni a las comunidades —a menudo rurales— donde se concentra gran parte de la actividad minera.

En cualquier caso, en los días previos a la segunda vuelta el candidato izquierdista matizó su discurso, presentando un nuevo plan de gobierno más moderado y distinto al de los comicios del 12 de abril, y asegurando que respetará la autonomía del banco central y el marco legal que facilita las inversiones, defendiendo la estabilidad macroeconómica como condición necesaria para atraer inversiones.

Sánchez también ha prometido liberar al expresidente de izquierda Pedro Castillo.

El viernes, un juez dictaminó que Sánchez podría ser juzgado por presuntos fondos de campaña no declarados correspondientes a elecciones regionales celebradas entre 2018 y 2020. Él niega las acusaciones y se prevé que apele la decisión.

Keiko Fujimori también tuvo su propio escándalo: un caso de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Tras pasar por la cárcel, el Tribunal Constitucional terminó archivando el proceso. La sentencia le permitió volver a ser candidata justo a tiempo para estas elecciones.

Getty Images Los peruanos eligen a su noveno presidente en una década.

¿Más inestabilidad?

Más allá de quién resulte vencedor en las urnas, otra gran incógnita es la gobernabilidad del país, en un contexto en el que el Congreso peruano se ha convertido en un actor clave en la estabilidad política, con capacidad de condicionar la acción del Ejecutivo.

En los últimos años, la combinación de un sistema de partidos fragmentado y la ausencia de mayorías sólidas ha desatado una persistente inestabilidad.

La destitución de presidentes y los constantes enfrentamientos entre poderes han reforzado la percepción de que la gobernabilidad depende menos del resultado electoral y más de la capacidad del presidente de construir alianzas en un Congreso altamente volátil.

Ningún partido cuenta con mayoría en el Congreso peruano, aunque el partido de Fujimori posee el bloque minoritario más grande.

Muchos peruanos están agotados por esta inestabilidad.

El año pasado estallaron protestas protagonizadas por la Generación Z, cuyos jóvenes argumentaban que el Estado no estaba logrando combatir la delincuencia, la corrupción y la desigualdad.

Los menores de 30 años representan cerca de una cuarta parte del electorado peruano, y muchos de los que protestaron no creen que ninguno de los dos candidatos pueda lograr un cambio real.

Con reportería de Ione Wells.

BBC

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