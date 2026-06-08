Getty Images Edificio derrumbado en la ciudad General Santos.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió la zona frente a las costas del sur de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento, el número de muertos asciende a 19 y el de heridos a 134, según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas.

Según Rodrigo Sosmeña, el director local de defensa civil, 12 de las víctimas mortales se reportaron en Soccsksargen, una región que abarca cuatro provincias y una ciudad: Cotabato Sur, Sultan Kudarat, Sarangani y Ciudad General Santos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El terremoto que sacudió la isla de Mindanao ocurrió alrededor de las 7:38 am (hora local) de este lunes.

Se han registrado múltiples réplicas desde el sismo inicial que oscilan entre magnitudes de 1,3 y 6,7.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que era posible la formación de olas de tsunami de hasta tres metros en la costa de Filipinas. También existía la posibilidad de olas de hasta un metro en regiones de Indonesia y Malasia.

Podrían producirse olas de tsunami de menor altura en Taiwán, Japón, Guam, Papúa Nueva Guinea y varias naciones y territorios insulares del Pacífico occidental.

Getty Images

"Diríjanse a zonas más elevadas ahora mismo"

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmó que estaban vigentes alertas de tsunami en varias provincias costeras de Mindanao.

"A nuestros compatriotas en las provincias afectadas: por favor, atiendan la alerta de tsunami", dijo.

"Diríjanse a zonas más elevadas ahora mismo. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás".

Marcos aseguró que mantiene una "comunicación constante" con las autoridades locales y que ofrecerá actualizaciones a medida que evolucione la situación.

"El gobierno nacional está actuando y no dejaremos atrás a Mindanao".

En las redes sociales aparecieron videos e imágenes de la devastación causada en General Santos.

Los videos grabados por los vecinos y compartidos por las autoridades filipinas muestran escaparates dañados y al menos dos restaurantes de Jollibee, una cadena nacional de comida rápida muy conocida, derrumbándose durante el temblor.

Los equipos de rescate intentan localizar a las personas que, según los informes, habrían quedado atrapadas en un edificio.

Agripino V. Dacera Jr., jefe de gestión de desastres de la ciudad de General Santos, dijo que el suministro eléctrico se cortó pero fue restablecido, aunque la conexión a internet sigue siendo irregular.

Las clases fueron suspendidas y "los organismos filipinos de protección civil y gestión de desastres están coordinando su respuesta ante la catástrofe", afirmó Marcos en su comunicado.

Por su parte, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo preparará suministros de emergencia y centros de evacuación, añadió.

Olas de tsunami en Indonesia y Japón

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que se registraron olas de tsunami en Palaos, Davao (Filipinas) y la provincia de Sulawesi del Norte (Indonesia).

Por otra parte, se canceló la alerta de tsunami emitida anteriormente para Guam y las Islas Marianas del Norte, según informó el USGS en una actualización.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia identificó olas de tsunami en tres puntos a lo largo de las costas del país

El organismo informó que las olas se detectaron alrededor de las 7:20 hora local en tres puntos: Kedi, en la provincia de Maluku del Norte, Ulu Siau y Melonguane.

Por su parte, las autoridades japonesas reportaron olas de tsunami de hasta 1 metro de altura podrían alcanzar las islas de Okinawa, al sur del país, y las prefecturas situadas a lo largo de la costa del Pacífico a las 11:00 hora local.

Sin embargo, otros países como Australia y Nueva Zelanda descartaron las alertas de tsunami.

Filipinas es uno de los países más propensos a sufrir terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que rodea el océano.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más