Abdulla Adnan El aficionado iraquí Abdulla Adnan no ha podido conseguir un visado para viajar a EE.UU. y ver jugar a su selección.

Cuando la selección iraquí de fútbol se clasificó para el Mundial a finales de marzo, Abdulla Adnan compró entradas para los partidos de su país contra Noruega y Francia, que se disputarán este mes en Boston y Filadelfia.

"Ir a un partido, a un estadio, con la afición animando y viendo a mi equipo… eso no tiene precio para mí", afirma.

"Es una sensación incomparable", agrega. Esta es la segunda vez que Irak se clasifica para el Mundial: la primera fue en 1986.

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Sin embargo, obtener un visado para asistir a los partidos está resultando difícil.

Y Adnan no es el único. Aficionados de más de una cuarta parte de los países participantes en el Mundial se enfrentan a prohibiciones de viaje o a importantes obstáculos para obtener los permisos necesarios, según un análisis de datos de viaje realizado por el Servicio Mundial de la BBC.

Irak, sin embargo, no figura en la lista de países con prohibición de viaje impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que, en el caso de Adnan, el problema fue inesperado.

Tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Estados Unidos suspendió los servicios consulares rutinarios en Irak debido a la preocupación por la seguridad en la región. Esto significa que no hay ningún lugar en el país donde Adnan y los demás fanáticos iraquíes puedan obtener visas, ya que deben asistir en persona a una entrevista.

Así que Adnan decidió viajar a la vecina Jordania para intentar obtener el permiso en la embajada estadounidense. Pero al llegar a su cita, el personal le dijo que, como no era ciudadano jordano, la embajada no podía otorgarle la visa.

Las entradas para el partido y el viaje a Jordania le costaron alrededor de 1.800 dólares.

Consideró intentarlo en la embajada estadounidense en Turquía, pero como no había garantía de éxito y el proceso podía tardar hasta dos semanas, desistió, incapaz de pasar tanto tiempo lejos de casa.

Julien Kouadio Adonis Julien Kouadio Adonis, vocero de un grupo de fanáticos de Costa de Marfil, afirma que las restricciones de viaje son "una forma de segregación".

Aficionados de otros países expresaron al Servicio Mundial de la BBC indignación y malestar por otros obstáculos.

"Un espectáculo necesita público"

Una de las barreras es la lista del presidente Trump con prohibiciones y mayores restricciones a las visas para ciertos países, incluidos cuatro que compiten en la Copa del Mundo: Haití, Irán, Senegal y Costa de Marfil. Esto significa que sus ciudadanos tienen prohibido obtener la visa de visitante que las autoridades estadounidenses recomiendan para los fanáticos del fútbol.

Julien Kouadio Adonis, del Comité Nacional de Apoyo a los Elefantes —la principal asociación de aficionados de Costa de Marfil—, afirma: "Es una forma de segregación que no se atreven a oficializar, pero las pruebas están ahí".

"Ningún país europeo se ha enfrentado a este tipo de restricción. ¿Por qué África?", espeta.

Su asociación suele enviar a aficionados al Mundial, pero esta vez decidió ni siquiera intentarlo debido a las regulaciones.

Aunque se siente aliviado de evitar los precios "exorbitantes" de las entradas, que han oscilado entre 300 y 5.000 dólares, Adonis cree que un país que no quiere recibir a los aficionados de las selecciones clasificadas no debería ser sede del Mundial.

"El fútbol es un espectáculo y un espectáculo necesita público", afirma, añadiendo que EE.UU. "no ha dado en el blanco".

Aliou Ngom Aliou Ngom, un aficionado senegalés, consideró que no tenía sentido ni siquiera intentar conseguir un visado para ver jugar a su equipo en EE.UU.

Cuarenta y dos de los países más ricos del mundo se benefician de un programa de exención de visado para EE.UU., cuyas solicitudes se realizan en línea a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés). Esto cuesta unos 40 dólares. No hay ningún país africano en esta lista.

Las personas que necesitan un visado deben pagar 185 dólares, asistir a una entrevista presencial y demostrar su intención de abandonar EE.UU. tras su viaje y/o su capacidad para cubrir todos los gastos de la visita.

Sin embargo, en mayo, Washington anunció que eliminaría el requisito de un depósito de hasta 15.000 dólares para las personas procedentes de los países clasificados para el Mundial —Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez—siempre que dispusieran de entradas válidas para el Mundial.

Los aficionados de Senegal y Costa de Marfil tuvieron que obtener sus visados antes de diciembre.

"El guardián invisible del Mundial"

El aficionado senegalés Aliou Ngom ha asistido a los últimos mundiales en Qatar y Rusia. Para él, lo más destacado del torneo es ver "la unión de culturas de todo el mundo".

A varias jugadoras de la selección femenina de baloncesto de Senegal se les denegó la visa estadounidense el año pasado, y al igual que Adonis, Ngom pensó que no tenía mucho sentido solicitar una visa como aficionado.

Un estudio de la BBC de datos del Departamento de Estado de EE. UU. reveló que la tasa de rechazo de visas para ciudadanos de 11 de los 48 países clasificados para la Copa Mundial superaba el 40%. Esto incluye a solicitantes de todo tipo, no solo a quienes aspiran a presenciar el Mundial.

Esto contrasta con la tasa de rechazo promedio para las solicitudes de visa B1 de negocios y B2 de turista —el tipo recomendado para los aficionados que asisten al torneo— 34% de todos los países.

Los datos abarcan el año desde octubre de 2024 hasta finales de septiembre de 2025, por lo que no incluyen a los aficionados al fútbol que solicitaron la visa en los últimos ocho meses. Los 11 países son Ecuador, Egipto, Haití, Argelia, Uzbekistán, Cabo Verde, Jordania, Irán, la República Democrática del Congo, Ghana y Senegal.

Con una alta tasa de rechazo, a los aficionados de estos países les resulta difícil arriesgarse a gastar mucho dinero en las entradas para partidos antes de solicitar una visa, la cual podrían no obtener.

Si compran las entradas directamente a la FIFA, pueden revenderlas en el sitio web de la FIFA por una comisión y usar el sistema FIFA Pass para agilizar el proceso de solicitud de visa.

"FIFA Pass es un paso positivo porque busca dar prioridad a los poseedores de entradas para las entrevistas de visa", afirma Celine Atallah, directora de un bufete de abogados de inmigración cerca de Boston.

Sin embargo, añade que, si bien agiliza el proceso, no aumenta la probabilidad de que se apruebe la visa.

"El sistema de visados es el guardián invisible del Mundial", afirma Atallah.

"La FIFA puede vender entradas, pero el gobierno estadounidense decide quién obtiene un visado, y la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) decide quién entra realmente", agrega.

Incluso con visado, ningún visitante tiene garantizada la entrada a EE.UU. al llegar, ya que los funcionarios de fronteras pueden impedir el acceso.

Abu Kass es el presidente de la asociación de aficionados al fútbol de Jordania, un país donde el 57% de las solicitudes de visado para EE.UU. fueron denegadas en el año que finalizó en septiembre de 2025.

"Llevan rechazando solicitudes durante los últimos tres o cuatro meses", comenta, añadiendo que no conoce a ningún aficionado que haya recibido un visado.

La asociación de aficionados jordanos en EE.UU. declaró a la BBC que solo tenía conocimiento de un aficionado jordano que había obtenido un visado.

Kass afirma que llevó más de 42 documentos a su cita para el visado en Amán, la capital jordana, donde su solicitud fue rechazada. EE.UU. no da ninguna razón para rechazar una visa.

"Este Mundial no es nuestro", dice Kass.

"Este Mundial no es para los árabes, es para ellos. Si se le negó la entrada al presidente de la asociación de aficionados, ¿a quién se le aceptará?", agrega.

Los argumentos de EE.UU.

Las autoridades estadounidenses afirman que su sistema de inmigración debe ser estricto y riguroso debido a los desafíos que enfrentan para gestionar el enorme flujo de personas que cruzan las fronteras del país.

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que hubo más de 538.000 casos de personas con visas temporales que permanecieron ilegalmente en el país entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.

Y el Centro de Investigación Pew estima que en 2023, antes de la campaña del presidente Trump contra la inmigración indocumentada, había 14 millones de extranjeros viviendo ilegalmente en EE.UU.

Un portavoz del Departamento de Estado declaró a la BBC que la administración estaba "preparada para recibir a visitantes de todo el mundo para el Mundial de la FIFA más grande e importante de la historia" y que "la mayoría de los aficionados extranjeros no necesitaban usar el FIFA Pass porque eran ciudadanos de Canadá o de alguno de los 42 países que califican para viajar sin visa" o ya contaban con una visa.

Asimismo, añadieron que en cada caso "nos tomaremos el tiempo necesario para asegurarnos de que el solicitante no represente un riesgo para la seguridad de EE.UU." y que evalúan "cada solicitud de visa individualmente tras una revisión rigurosa y una exhaustiva verificación para determinar si la persona cumple con los requisitos legales".

AFP via Getty Images En 2022, Qatar puso en marcha el sistema Hayya, a través del cual 1,5 millones de personas consiguieron el permiso para ingresar a su territorio.

Los países que albergaron los últimos cuatro mundiales establecieron sistemas especiales de visas para los aficionados, aunque la aprobación de los documentos de viaje aún no estaba garantizada.

En 2022, las autoridades de Qatar implementaron la tarjeta Hayya, que funcionaba como documento de identificación obligatorio para los aficionados y como visa de entrada durante el torneo. Todas las solicitudes se realizaron en línea.

Si bien muchos aficionados consideraron el sistema conveniente, un pequeño número reportó fallas técnicas y algunos seguidores yemeníes vieron sus tarjetas canceladas sin previo aviso, según Middle East Eye.

En la Copa Mundial de Rusia 2018, se implementó un sistema similar. Los aficionados con entradas que se registraron en el programa Fan ID recibieron un documento de identidad que les permitió ingresar al país sin visa. Esto no requirió trámites presenciales.

En los torneos de Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, se introdujeron categorías especiales de visas para facilitar el proceso a los aficionados.

Aunque Canadá y México son coanfitriones del torneo, 78 de los 104 partidos, incluida la final, se jugarán en ciudades de EE.UU.

Los sistemas de inmigración de Canadá y México difieren al de EE.UU. Ninguno de los dos ha impuesto prohibiciones de viaje a países específicos, aunque Canadá, al igual que EE.UU., ha impuesto recientemente restricciones de entrada a países afectados por el reciente brote de ébola en África, entre los que está la República Democrática del Congo, país clasificado para el Mundial.

Canadá exige que las personas presenten datos biométricos para las solicitudes de visa, y hay dos países que se clasificaron para la Copa del Mundo, Irán y Cabo Verde, donde Canadá no tiene instalaciones para escanear a las personas.

Canadá no desglosa las tasas de denegación de visas por tipo de visa o país, pero su tasa general para 2025 fue del 54%.

México no publica datos sobre denegación de visas, pero requiere que los solicitantes presenten su solicitud en persona en una de sus embajadas o consulados.

De los países clasificados para la Copa del Mundo, ocho —Cabo Verde, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Senegal, Uzbekistán, Bosnia y Herzegovina, Túnez e Irak— son países donde México no tiene representación diplomática.

Con información adicional del Servicio Africano de la BBC

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