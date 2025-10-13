Reuters Decenas de personas en Israel esperaban con ansias la liberación de los rehenes por parte de Hamás este lunes.

Hamás liberó en la madrugada de este lunes a veinte rehenes que mantenía en cautiverio desde el pasado 7 de octubre de 2023, como parte de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego con Israel.

Los detalles fueron confirmados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que informaron que los rehenes fueron entregados a la Cruz Roja.

Primero fue un grupo de siete rehenes que ya se encuentran en Israel y posteriormente fueron entregado los 13 restantes a un grupo de las Cruz Roja.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De acuerdo a las FDI, los primeros siete rehenes liberados fueron: Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Matan Angrest, quienes ya se encuentran en suelo israelí.

Los 20 rehenes liberados por Hamás este lunes hace parte de la primera fase de un plan de paz para Gaza diseñado por EE.UU.

En la incursión armada de Hamás del pasado 7 de octubre, unas 1.195 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes.

Se estima que 47 de esos rehenes todavía estaban en poder de Hamás, aunque solo 20 permanecían con vida.

La respuesta de Israel a esta incursión ha dejado en dos años de conflicto más de 60.000 personas muertas, muchos de ellos niños y mujeres y ha sido denominada por una agencia externa de la ONU y otras entidades como "un genocidio".

Los primeros en celebrar la noticia de la liberación en Israel fue el Foro de Familiares de los Rehenes.

"Tras 738 agonizantes días de cautiverio, Omri Miran, Matan Angrest, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel y Eitan Mor regresan a nosotros, al abrazo de sus familias, que trabajaron incansablemente por su liberación, de sus amigos y de toda una nación que creyó y luchó para que este día llegara.

Y añadieron: "Nuestra lucha no ha terminado. No terminará hasta que el último rehén sea localizado y devuelto para recibir un entierro digno. Esta es nuestra obligación moral. Solo entonces el pueblo de Israel estará completo".

Un segundo convoy de la Cruz Roja se encuentra en camino hacia el centro de la Franja de Gaza para recibir a los 13 rehenes por parte de Hamás.

FDI Los hermanos gemelos Gali y Ziv Berman se abrazan en la Franja de Gaza tras ser liberados por Hamás.

Getty Images El rehén liberado Guy Gilboa-Dala es visto reuniéndose con un oficial de las FDI.

Liberación en medio de una cumbre

La jornada de entrega de los rehenes ocurre mientras se prepara la cumbre en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde se formalizará el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin al conflicto.

Allí acudirán cerca de 20 mandatarios alrededor del mundo, entre ellos el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha empujado un acuerdo entre ambas partes en las últimas semanas.

Antes de dirigirse a Egipto, Trump se reunirá con los rehenes liberados en Tel Aviv este mismo lunes junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Posteriormente se dirigirá a Egipto, donde se espera se firme el acuerdo para poner fin al conflicto de dos años basado en el plan propuesto por EE.UU.

En el se incluye la liberación de rehenes por parte de Hamás, la liberación de presos palestinos por parte de Israel y en otras fases, el desarme total del Hamás.

Sin embargo, como lo han señalado varios analistas, el plan no deja claro algunos puntos como por ejemplo que entidad va a controlar la Franja de Gaza o la certeza de las negociaciones para la viabilidad de la convivencia de dos estados en esta región.

Además, mientras todo esto ocurre, también se espera la liberación de prisioneros palestinos por parte de Israel.

Se trata de 250 prisioneros y 1.700 detenidos de Gaza, incluidos 22 niños, en las próximas horas.

De acuerdo a varios medios israelíes, los prisioneros se están preparando para salir de la cárcel de Ofer, en la Cisjordania ocupada.

El Ministerio de Justicia israelí publicó el viernes los nombres de los prisioneros que serán liberados.

Según los reportes locales , la lista no incluye siete nombres de alto perfil que Hamás había exigido como parte del intercambio, entre ellos Marwan Barghouti y Ahmad Saadat, a pesar de las negociaciones de última hora de este domingo.

Según el plan, unos 100 prisioneros serán liberados a Cisjordania, otros serán deportados a Gaza o Egipto, y un pequeño número será liberado a Jerusalén Este.

Getty Images

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c77zlndklz6o','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c77zlndklz6o.page','title': 'Hamás libera a los 20 rehenes que mantenía con vida en la fase inicial del acuerdo con Israel','author': 'Redacción – BBC News Mundo ','published': '2025-10-13T06:28:05.441Z','updated': '2025-10-13T06:28:05.441Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más