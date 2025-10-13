Reuters Decenas de personas en Israel esperaban con ansias la liberación de los rehenes por parte de Hamás este lunes.

Hamás liberó en la madrugada de este lunes a siete rehenes que tenía en cautiverio desde la incursión del 7 de octubre de 2023.

Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, confirmaron la noticia: "Según información proporcionada por la Cruz Roja, siete rehenes han sido transferidos a su custodia y se encuentran en camino a las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) en la Franja de Gaza".

Y añadieron, "Las FDI están preparadas para recibir a más rehenes, que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante".

La información también fue confirmada por la Cruz Roja y por voceros de Hamás a la BBC.

Se espera que un total de veinte rehenes sean liberados este lunes como parte del plan para acabar con la guerra en Gaza diseñado por el gobierno de EE.UU.

Más información en breve.

