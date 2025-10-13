Reuters Decenas de personas en Israel esperaban con ansias la liberación de los rehenes por parte de Hamás este lunes.

Hamás liberó en la madrugada de este lunes a siete rehenes que tenía en cautiverio desde la incursión del 7 de octubre de 2023.

Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, confirmaron la noticia: "Según información proporcionada por la Cruz Roja, siete rehenes han sido transferidos a su custodia y se encuentran en camino a las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) en la Franja de Gaza".

Y añadieron, "Las FDI están preparadas para recibir a más rehenes, que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La información también fue confirmada por la Cruz Roja y por voceros de Hamás a la BBC.

De acuerdo a las FDI, los rehenes liberados son: Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Matan Angrest

Se espera que un total de veinte rehenes sean liberados este lunes como parte del plan para acabar con la guerra en Gaza diseñado por el gobierno de EE.UU.

En el plan se tiene previsto la liberación de los rehenes que todavía permanecen en cautiverio desde la incursión armada de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que 1.195 personas resultaron muertas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Se estima que 47 de esos rehenes todavía estaban en poder de Hamás, aunque solo 20 permanecían con vida.

La respuesta de Israel a esta incursión ha dejado en dos años de conflicto más de 60.000 personas muertas, muchos de ellos niños y mujeres y ha sido denominada por un agencia externa de la ONU y otras entidades como "un genocidio".

Los primeros en celebrar la noticia de la liberación de los rehenes fue el Foro de Familiares de los Rehenes.

"Tras 738 agonizantes días de cautiverio, Omri Miran, Matan Angrest, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel y Eitan Mor regresan a nosotros, al abrazo de sus familias, que trabajaron incansablemente por su liberación, de sus amigos y de toda una nación que creyó y luchó para que este día llegara.

Y añadieron: "Nuestra lucha no ha terminado. No terminará hasta que el último rehén sea localizado y devuelto para recibir un entierro digno. Esta es nuestra obligación moral. Solo entonces el pueblo de Israel estará completo".

Getty Images Personas en Israel celebran la liberación de los rehenes.

Getty Images

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c77zlndklz6o','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c77zlndklz6o.page','title': 'Hamás libera a los primeros 7 rehenes en la fase inicial del acuerdo con Israel','author': 'Redacción – BBC News Mundo ','published': '2025-10-13T06:28:05.441Z','updated': '2025-10-13T06:28:05.441Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más