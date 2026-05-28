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Los negociadores de Estados Unidos e Irán acordaron el marco de un acuerdo que prorrogaría un alto el fuego durante 60 días e iniciaría negociaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní, según informaron funcionarios estadounidenses.

El acuerdo todavía no ha sido aprobado por el presidente Donald Trump o por los líderes de Irán, señalaron los funcionarios a la BBC.

El pacto se conoce en medio de una reanudación de los ataques en la región; el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán afirmó haber atacado una base aérea de EE.UU. en la zona, después de nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán durante la noche.

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Tanto Irán como EE.UU. se han acusado mutuamente de violar el frágil alto el fuego en los últimos días.

Memorando de entendimiento

Getty Images En una reunión de gabinete el miércoles, Trump dijo que las conversaciones avanzaban.

Irán no confirmó la versión de los hechos de la Casa Blanca.

El miércoles, los medios estatales iraníes filtraron fragmentos de lo que describieron como un borrador no oficial de un memorando de entendimiento de 14 puntos.

Este incluye el levantamiento del bloqueo naval de Washington a los puertos iraníes, la retirada de las fuerzas estadounidenses de las proximidades de Irán y el restablecimiento del tráfico no militar a través del estrecho de Ormuz, con Teherán y Omán a cargo de la gestión y el enrutamiento de los buques.

La Casa Blanca calificó el supuesto borrador del MOU de "invento completo".

Una quinta parte del gas natural licuado y el petróleo del mundo transitan normalmente por este canal de navegación, y su cierre ha afectado al comercio mundial de combustibles.

Ambas partes indicaron que se habían logrado avances hacia un acuerdo a finales de la semana pasada, lo que generó especulaciones sobre la inminencia de un anuncio.

Desde que entró en vigor el alto el fuego inicial entre EE.UU. e Irán el 8 de abril, Trump ha sugerido repetidamente que ambas partes están cerca de un acuerdo y que las negociaciones avanzan, solo para ver frustradas sus esperanzas de una solución negociada al conflicto.

Las conversaciones que tuvieron lugar en Islamabad pocos días después, por ejemplo, concluyeron sin ningún acuerdo sustancial.

En casi todos los casos, incluso el miércoles pasado, Trump y otros funcionarios alertaron que la "opción B", el regreso a las operaciones de combate, sigue sobre la mesa.

La semana pasada, Trump le dijo a la prensa que estuvo a una hora de ordenar nuevos ataques contra Irán, pero que finalmente se abstuvo a petición de los aliados de EE.UU.

En una reunión de gabinete el miércoles, Trump dijo que las conversaciones avanzaban, pero insistió en que la propuesta iraní "aún no estaba lista" y que quedaba trabajo por hacer.

La aprobación del texto

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No se sabe qué pasó en las 24 horas siguientes, o si Trump le va a dar su aprobación final al acuerdo para extender el alto el fuego.

Sin embargo, hacerlo les permitiría a los equipos estadounidenses e iraníes debatir las cuestiones técnicas y mucho más complejas en juego, en particular el programa nuclear de Teherán y sus reservas restantes de uranio altamente enriquecido.

Trump había sugerido que EE.UU. podría tomarlo o, junto con Irán, diluirlo en el lugar o en una tercera ubicación.

Axios, que fue el primer medio en informar sobre el preacuerdo el jueves, indicó que Trump había sido informado sobre la propuesta, pero no la aprobó de inmediato y que se tomaría un par de días para considerarla.

La confirmación por parte de fuentes estadounidenses de la información anónima de Axios sobre los detalles del acuerdo es inusual, lo que sugiere que ambas partes podrían estar más cerca de un acuerdo que en cualquier otro momento durante el alto el fuego, que ya dura más de seis semanas.

Los informes indican que el acuerdo podría permitir el paso "sin restricciones" por el estrecho de Ormuz y que Irán tendría 30 días para retirar las minas de este estrecho paso marítimo.

EE.UU. también levantaría el bloqueo y eximiría a Irán de sanciones para que pudiera reanudar la venta de petróleo.

Durante la rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se negó a confirmar que se hubiera alcanzado un acuerdo.

"Siempre es un error adelantarse al presidente", dijo, "y la decisión final será de él".

Al preguntarle sobre si un posible acuerdo de paz incluiría la "reconstrucción" de Irán, respondió: "Tenemos que llegar al acuerdo antes de llegar a la otra parte".

BBC

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