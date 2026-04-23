Melanie Hill "Dippy" fue el nombre que le puso Evie Hill al ajolote lesionado que encontró en un río en Gales.

Una niña de 10 años, amante de la naturaleza, encontró un ajolote mexicano debajo de un puente en Reino Unido.

Melanie Hill contó que su hija, Evie descubrió al ejemplar de este anfibio en peligro de extinción de unos 23 centímetros mientras pasaban el día cerca de un río en Bridgend, Gales.

Evie "siempre está encontrando cosas" como tritones e insectos, contó su madre, aunque el hallazgo del ajolote fue una gran sorpresa.

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Se trata del primer hallazgo documentado de un ajolote en estado salvaje en Reino Unido, una especie de la que solo quedan entre 50 y 1.000 en todo el mundo, según los expertos.

Los ajolotes han experimentado un auge de popularidad como mascotas en los últimos años tras su aparición en videojuegos como Minecraft y Roblox.

Por eso se recomienda que hallazgos como el de Dippy se comuniquen a las autoridades o a grupos de conservación de especies en peligro.

El director del Centro Nacional para el Bienestar de los Reptiles de Reino Unido, Chris Newman, afirmó que no se habían registrado avistamientos de ajolotes mexicanos salvajes ni en ese país ni en el resto del mundo, y añadió que Evie probablemente le había salvado la vida.

"Se trata de una situación bastante singular, y creo que la joven tuvo muy buen ojo para detectarlo", comentó. "Creo que hizo un trabajo extraordinario al encontrarlo".

Sin su ayuda, Newman señaló que el ajolote tenía pocas posibilidades de sobrevivir mucho tiempo, por lo que ella "le hizo un gran favor" al atraparlo.

"Eso en sí mismo no es poca cosa", comentó. "Son bastante escurridizos, así que creo que lo hizo realmente bien".

Un hallazgo sorprendente

Evie vio al ajolote de color pálido acurrucado entre las rocas tras levantar una estera abandonada en las aguas poco profundas del río Ogmore.

La niña estaba jugando en el agua bajo el puente Dipping, situado a la entrada del pueblo de Merthyr Mawr, cuando se dio cuenta de que la criatura tenía la cola y el estómago dañados.

"Bajé a la orilla y allí estaba este ajolote", relató Evie. "Lo tomé y me lo llevé".

Su madre dijo que en ese momento estaban recorriendo Gales en una autocaravana y habían visto en internet que la gente recomendaba ese paraje. "Los niños estaban en el agua echando un vistazo y, de repente, todo cambió. "Te puedes imaginar mi sorpresa, no me lo podía creer", añadió.

La familia decidió acortar sus vacaciones para llevarse al ajolote a su casa en Leicester (Inglaterra), y lo bautizaron como Dippy, en homenaje al lugar donde Evie lo encontró.

Al principio, el hallazgo no sorprendió a Melanie, quien dijo que a su hija le fascina la naturaleza. Pero enseguida se dio cuenta de que no se trataba de un hallazgo habitual en una excursión de un día al sur de Gales.

"Llevo todo este tiempo diciéndole a Evie que esas criaturas que ve en YouTube no son reales. Y aquí estoy, con uno en mi cocina", dijo.

Melanie no sabía que los ajolotes "pudieran crecer tanto". Pueden alcanzar los 30 cm de longitud, pero, según los expertos, suelen crecer hasta unos 23 cm de media.

Habían "pasado horas" investigando formas de mantener sano al anfibio y aseguró que "no se arrepentían" de haberlo llevado a casa. "Tenemos un acuario mucho más grande y pensamos prepararlo para poder trasladarlo", añadió.

Tras consultar con expertos, se ha comunicado a la familia que pueden quedarse con el ajolote.

Dippy también ha llamado la atención a los compañeros de clase de Evie. "A todo el mundo en el colegio le fascina la historia de Dippy", dijo. "Creo que es realmente interesante".

Melanie Hill Evie hizo el descubrimiento cerca del puente Dipping, en Merthyr Mawr.

¿Qué son los ajolotes?

El ajolote, o axolotl en la lengua náhuatl de los pueblos indígenas del centro de México, es un tipo de salamandra que no pasa por la metamorfosis para convertirse en adulto, según el Museo de Historia Natural británico.

Las salamandras son anfibios que, al igual que las ranas y los tritones, comienzan su vida en el agua.

Normalmente, este tipo de criaturas se adaptan a medida que crecen, sustituyendo las branquias con las que respiran en el agua por pulmones que les permiten respirar aire y vivir en tierra firme.

Pero los ajolotes nunca realizan esta transición, conservan sus branquias externas y viven en el agua durante todo su ciclo de vida.

Al igual que muchas especies de salamandras, tienen la extraordinaria capacidad de regenerar partes de su cuerpo, incluyendo sus extremidades, ojos e incluso partes de su cerebro.

Ya que su popularidad como mascotas ha aumentado, en parte debido a su aparición en populares videojuegos, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales señaló que esto era motivo de preocupación, pues la gente subestima lo difícil que es cuidarlos, lo que significa que algunos propietarios no pueden atender adecuadamente a estos anfibios.

Los expertos han advertido que nunca deben comprarse por impulso, ya que su cuidado puede resultar "muy complicado". Esto se debe a que, en cautividad, tienen las mismas necesidades ambientales, alimenticias y de comportamiento que en la naturaleza.

Los ajolotes solían abundar en México, pero la expansión urbana y el declive de las chinampas -los islotes agrícolas de la época prehispánica- han reducido drásticamente su hábitat.

Han prosperado en cautividad y se tienen habitualmente como mascotas de acuario y atracciones de zoológico e incluso aparecen en un billete de la moneda mexicana. Pero en la naturaleza están peligrosamente cerca de desaparecer para siempre.

BBC

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