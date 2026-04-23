Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que ha ordenado a sus fuerzas navales disparar contra cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

"He ordenado a la Marina de los Estados Unidos disparar y destruir cualquier embarcación —por pequeña que sea— que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz", declaró en una publicación en su red social Truth Social.

Indicó que "no debe haber vacilación alguna" a la hora de cumplir esta orden y precisó que los barcos limpiadores de minas estadounidenses están despejando el estrecho "en este preciso momento".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La última directiva de Trump se produce después de que las fuerzas estadounidenses anunciaran, a principios de este mes, que interceptarían a los buques que se dirijan hacia los puertos de Irán o que partan de ellos.

El presidente estadounidense busca así presionar a Irán atacando dos de sus pilares económicos: los elevados peajes que exige a los buques para transitar por el estrecho de Ormuz y sus ingresos petroleros.

Irán califica el bloqueo como "piratería" y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirma que la reapertura del estrecho "no es posible" mientras Washington mantenga su bloqueo naval.

Estados Unidos asegura haber interceptado a decenas de embarcaciones desde que inició el bloqueo y su Departamento de Defensa ha declarado que continuará deteniendo a buques sospechosos de prestar "apoyo material" a Irán.

Getty Images Fuerzas estadounidenses patrullan el Mar Arábigo esta semana.

Trump a la BBC: "Haga lo que haga, parece estar funcionando muy bien"

Preguntado este jueves por la BBC sobre sus amenazas a Irán, Trump declaró que "haga lo que haga, parece estar funcionando muy bien".

La editora de la BBC para América del Norte, Sarah Smith, conversó con el presidente en una breve llamada telefónica, en la que le preguntó si su declaración de principios de este mes —en la que afirmó que "toda una civilización morirá esta noche"— constituía una amenaza de utilizar armas nucleares contra Irán.

"La otra parte se muere de ganas de llegar a un acuerdo", respondió, "así que, diga lo que diga o haga lo que haga, parece estar funcionando muy bien".

En relación con la OTAN, Trump afirmó que Estados Unidos "no los necesitaba en absoluto" en su guerra con Irán pero que, aun así, "deberían haber estado allí".

Cuando Smith le preguntó por qué quería entonces que se unieran a la guerra, Trump respondió: "Porque quería ver si se involucraban o no".

Aseguró que Estados Unidos "siempre ha estado del lado" de Reino Unido y de la OTAN, y criticó a Londres por no realizar "al menos un esfuerzo mínimo y emplear, al menos, palabras más amables".

Getty Images El conflicto en Irán ha afectado a las relaciones entre los gobiernos de EE.UU. y Reino Unido.

Añadió que "muchas personas de Reino Unido" han hecho saber a su administración la "increíblemente mala decisión" que supuso para el país europeo no involucrarse en la guerra (Reino Unido solo ha permitido a Estados Unidos utilizar sus bases para realizar ataques aéreos de carácter "defensivo").

Anteriormente, en la misma llamada, Trump expresó su convicción de que su relación con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, podría "recuperarse" si este "abriera el Mar del Norte" y si sus "políticas de inmigración se volvieran firmes"

Añadió que "si no lo hace, no creo que tenga ninguna oportunidad".

El doble bloqueo

Tanto Irán como Estados Unidos están ejerciendo en este momento sus propios bloqueos navales en el estrecho de Ormuz, una vía por la que en condiciones normales transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

Teherán está aplicando tácticas de guerra asimétrica como la colocación de minas, el uso de lanchas rápidas y drones, y la incautación de buques.

La Armada iraní anunció el miércoles que había atacado e incautado dos cargueros (uno de una empresa de logística global con bandera panameña y otro de una compañía griega con bandera liberiana) que condujo hacia la costa del país.

Estados Unidos, por su parte, mantiene un bloqueo naval activo con el despliegue de la Marina, operaciones de desminado y control del tráfico marítimo, bajo la premisa de garantizar la seguridad y regular el paso de embarcaciones.

Esta es la situación dos días después de que el martes Trump prorrogara de forma indefinida el alto el fuego con Irán, que estaba a punto de expirar.

El presidente estadounidense también afirmó el jueves en su red social que el régimen de los ayatolás está "teniendo muchas dificultades para determinar quién es su líder".

"¡Simplemente no lo saben!", escribió Trump, alegando que existe una lucha interna "demente" en el país entre la "línea dura" y los "moderados".

En esa publicación Trump también aseguró que (pese a las incautaciones iraníes de dos cargueros) Estados Unidos ostenta el "control total" del estrecho de Ormuz y que ningún buque puede entrar o salir sin su aprobación.

El conflicto

La tensión en esta ruta estratégica ha provocado en las últimas semanas una fuerte reducción del tráfico comercial y causado importantes disrupciones en los mercados energéticos globales.

La crisis se remonta a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Irán, desencadenando una guerra en todo el Golfo Pérsico.

Teherán comenzó a cerrar de facto el estrecho de Ormuz mediante ataques a infraestructuras energéticas, colocación de minas, hostigamiento a buques y restricciones al paso marítimo.

A comienzos de abril, Irán ya mantenía una situación de bloqueo casi total, con advertencias explícitas de que no permitiría el tránsito normal de buques mientras continuaran las operaciones militares y la presión internacional.

El 17 de abril, en el marco de un alto el fuego temporal, Irán anunció que permitiría el paso de buques comerciales bajo ciertas condiciones y coordinación con sus fuerzas, lo que llevó a una breve reapertura parcial.

Pero apenas un día después, el 18 de abril, volvió a cerrar el estrecho alegando que no se habían cumplido las condiciones para el armisticio.

Desde entonces el tráfico marítimo en Ormuz se ha reducido a niveles mínimos.

En este contexto, el uso de minas navales se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo, ya que su retirada podría ser compleja y tomar tiempo, según expertos.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más