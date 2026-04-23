Reuters

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, abandona la administración Trump, según anunció el Pentágono este miércoles.

Su salida "tendrá efecto inmediato", afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en las redes sociales.

El subsecretario de la Marina, Hung Cao, asumirá el cargo de secretario en funciones, añadió Parnell.

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Phelan es el último alto mando militar en abandonar la administración en los últimos meses. Su salida se produce en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y del bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.

"En nombre del Secretario de Guerra y del Subsecretario de Guerra, estamos agradecidos al Secretario Phelan por su servicio al Departamento y a la Marina de Estados Unidos", escribió Parnell. "Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos."

La Marina no proporcionó una razón para la salida de Phelan.

Getty Images Irán ha dicho que "no es posible" reabrir el estrecho de Ormuz debido a "las flagrantes violaciones del alto el fuego" por parte de EE.UU. e Israel.

Esto ocurre apenas unas semanas después de que el Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, pidiera al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, que dejara su cargo.

Otros dos funcionarios del Ejército, el general David Hodne y el mayor general William Green, también han sido removidos de sus funciones recientemente.

Desde su llegada al Pentágono, Hegseth ha despedido a más de una docena de oficiales militares de alto rango, incluyendo al jefe de operaciones navales y al vicejefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

El papel del secretario es en gran medida administrativo e incluye la formulación de políticas, el reclutamiento, la formación y el equipamiento de la Marina, así como la supervisión del presupuesto y la logística, como la construcción y reparación de buques e instalaciones navales.

Phelan, un civil que no había servido previamente en el ejército, juró como Secretario de la Marina en marzo de 2025 después de ser nominado por el presidente Donald Trump en 2024. El empresario fue un importante donante para la campaña de Trump.

Ambos aparecieron juntos en Mar-a-Lago el pasado diciembre cuando Trump anunció que Estados Unidos encargaría una nueva serie de "acorazados" de la Marina fuertemente armados que llevarían su nombre, como parte de una renovada "Flota Dorada" que Phelan apoyó.

Andrew Peek, un exsubsecretario adjunto del Departamento de Estado, dijo a la BBC que el presidente dejó claro que quería ampliar la flota mercante y civil del país.

"Eventualmente, alguien iba a asumir la culpa por la falta de avances en eso. Apostaría que eso representa alrededor del 30% de esta (destitución)", dijo Peek.

"El otro 70%: el sustituto de Phelan es muy conocido por la base MAGA, apostaría que es un simple reemplazo por alguien que le gusta más y en quien confía más", añadió.

El reemplazante

Getty Images Hung Cao, reemplazará al secretario de la Marina de los Estados Unidos, John Phelan.

El reemplazo de Phelan, Cao, se convirtió en subsecretario en octubre de 2025 y es un veterano de la Marina con 25 años de servicio.

Se presentó sin éxito a las elecciones al Senado de EE.UU. en Virginia en 2024, respaldado por Trump, contra el senador demócrata en funciones Tim Kaine. Durante un debate de campaña, criticó las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión del ejército.

Hablando sobre el reclutamiento de la Marina durante el debate, Cao señaló que "lo que necesitamos son machos alfa y hembras alfa que se arranquen sus propias entrañas, se las coman y pidan más. Esos son los jóvenes hombres y mujeres que van a ganar guerras", según informó AP.

El cambio de liderazgo en la Marina se produce después de que Trump afirmara que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes continuaría a pesar del alto el fuego en la guerra. Los enfrentamientos han continuado en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima global vital que suministra gran parte del petróleo del mundo, mientras Irán ha anunciado que se ha "incautado" de dos barcos en el estrecho.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente está "satisfecho" con el bloqueo naval estadounidense en curso sobre los puertos iraníes, y "entiende que Irán está en una posición muy débil".

Mohammad Bagher Ghalibaf, el principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos, señaló el miércoles que "no es posible" reabrir el estrecho de Ormuz debido a "las flagrantes violaciones del alto el fuego" por parte de EE.UU. e Israel.

BBC

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