Getty Images Analistas advierten que los viajeros deben esperar nuevos incrementos en el precio de los pasajes.

La aerolínea alemana Lufthansa cancelará 20.000 vuelos de corta distancia durante los próximos meses, tras indicar que el vertiginoso aumento de los precios del combustible hace que numerosos trayectos no resulten rentables para la compañía.

El precio del combustible para aviones se ha duplicado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, dado que el conflicto ralentizó su producción y transporte en el Medio Oriente.

Varias aerolíneas, incluidas KLM-France y Delta, también cancelaron temporalmente algunos vuelos, mientras que otras aumentaron el precio de los billetes, trasladando los costes a los clientes.

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Los analistas advierten que los viajeros deben esperar nuevos incrementos en el precio de los pasajes y más cancelaciones de vuelos a medida que el conflicto se prolongue.

El Golfo es una importante fuente de combustible de aviación, que representa cerca del 50% de las importaciones de Europa.

La mayor parte de este suministro transita a través del estrecho de Ormuz, que Irán cerró en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Lufthansa afirmó que las cancelaciones previstas le permitirían ahorrar "aproximadamente 40.000 toneladas métricas de combustible para aviones".

Indicó que suspenderá temporalmente los vuelos hacia y desde Heringsdorf, Cork, Gdańsk, Liubliana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat y Breslavia.

La compañía reembolsará el precio de los billetes a los pasajeros afectados o los reubicará en vuelos alternativos con alguna de sus otras aerolíneas —SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways—, siempre que sea posible.

Algunos de los recortes de vuelos podrían volverse permanentes. Lufthansa anunció que está revisando toda su programación europea y que dará a conocer más detalles más adelante en el mes de abril.

Getty Images La compañía reembolsará a los pasajeros afectados o los reubicará en vuelos de otras aerolíneas.

Europa sin combustible

La Agencia Internacional de la Energía advirtió la semana pasada que Europa podría quedarse sin combustible para aviones en cuestión de semanas, aunque el gobierno de Reino Unido y las aerolíneas afirman que no han registrado ninguna interrupción en el suministro.

La Unión Europea anunció que establecerá un observatorio de combustibles para monitorear la producción, las importaciones, las exportaciones y los niveles de existencias de combustibles para el transporte dentro del bloque, con el fin de identificar posibles situaciones de escasez.

Añadió que espera que esta medida sirva para "mitigar el impacto de los elevados precios de los combustibles y de su posible escasez en el sector de la aviación de la UE".

Lufthansa anunció el martes que reduciría su red europea, pero que los pasajeros "seguirán teniendo acceso a la red global de rutas, en particular a las conexiones de largo recorrido".

"Sin embargo, debido al aumento en los precios del combustible para aviones, esto se logrará de una manera significativamente más eficiente que antes".

El anuncio ocurrió después de que Lufthansa informara la semana pasada que aceleraría el cierre definitivo de su oferta de vuelos europeos CityLine y que retiraría 27 aviones debido al "aumento significativo" de los precios del combustible y a "las cargas adicionales derivadas de conflictos laborales".

BBC

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