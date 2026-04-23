©Carol Guzy/ZUMA Press, iWitness para Miami Herald/World Press Photo 2026 "Separados por ICE", se titula la fotografía tomada por Carol Guzy y ganadora del premio a la Imagen del Año del World Press Photo 2026.

"Una madre y unos niños inconsolables, desesperados tras la detención del padre de familia".

Así describe Carol Guzy el momento que refleja la que ha sido reconocida como la "Imagen del Año" del World Press Photo 2026, uno de los premios más prestigiosos del fotoperiodismo a nivel mundial.

Guzy recibió el galardón este jueves, durante una ceremonia celebrada en Ámsterdam, Países Bajos.

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La instantánea, titulada "Separados por ICE", fue captada el pasado 26 de agosto en uno de los pocos recintos gubernamentales de Estados Unidos al que los fotógrafos tienen acceso: los pasillos del infame Edificio Federal Jacob K. Javits.

Situado en el 26 Federal Plaza de Manhattan, Nueva York, alberga en su décima planta un tribunal de inmigración que se ha convertido en los últimos meses en epicentro de las deportaciones masivas del gobierno del presidente Trump.

Allí había acudido Luis, un inmigrante ecuatoriano residente en el barrio neoyorquino del Bronx, junto a su familia para una cita rutinaria.

Tras la audiencia, quedó detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"Por favor entiendan que vinimos aquí para tener mejores oportunidades, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos", rogó su mujer, Concha, según recoge la página del World Press Photo.

Según la mujer, Luis no tenía antecedentes penales y era el único proveedor del hogar, lo que ha dejado a la mujer y los tres hijos del matrimonio, de 7, 13 y 15 años, enfrentando una situación económica incierta.

"Registro crudo y necesario"

"Esta imagen muestra el dolor inconsolable de unos niños al perder a su padre en un lugar que fue construido para impartir justicia", dijo sobre la foto la directora ejecutiva de World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, al entregar el premio.

"Es un registro crudo y necesario de la separación familiar detrás de las políticas de inmigración de EE.UU. En una democracia, la presencia de cámaras en ese pasillo sirve como testigo de una política que ha convertido los tribunales en sitios que destrozan vidas; es un ejemplo poderoso de la relevancia del fotoperiodismo independiente".

AFP vía Getty Images La directora ejecutiva de World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, describió la imagen galardonada como un "registro crudo y necesario de la separación familiar detrás de las políticas de inmigración de EE.UU.".

Una orden ejecutiva de enero de 2025 revirtió las protecciones que impedían al ICE llevar a cabo arrestos en "lugares sensibles" como escuelas, hospitales o tribunales. La estrategia, impulsada con un financiamiento de US$75.000 millones para la agencia, ha resultado en un aumento sin precedentes en la detención de personas sin antecedentes.

"Es una declaración muy poderosa que hayan elegido una imagen que refleje lo que está ocurriendo ahora en EE.UU.", le dijo Guzy a NPR, la radio pública estadounidense, al saberse premiada.

"En estos momentos es imperativo para los medios de comunicación ponerles rostro a quienes están siendo afectados [por las políticas migratorias de la administración Trump], a quienes están siendo detenidos y a las secuelas con las que las familias están lidiando", agregó.

"Como prensa no nos corresponde juzgar, pero creo que todas estas fotografías generan conciencia y hacen que las agencias [de gobierno] y los individuos del tribunal tengan que rendir cuentas", concluyó Guzy, cuyo trabajo también ha sido reconocido con el Premio Pulitzer en cuatro ocasiones.

BBC

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