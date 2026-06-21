Patrick Smith – FIFA/FIFA via Getty Images En poco más de 30 juegos, el Mundial rompió un hito que se mantenía desde 1958.

El Mundial de 2026 se ha convertido en la edición del torneo más rápida en alcanzar los 100 goles desde 1958, logrando este hito en el partido número 33.

El delantero del Liverpool, Cody Gakpo, marcó el cuarto gol de los Países Bajos en la victoria por 5-1 sobre Suecia el sábado.

Es la primera vez en 68 años que se necesitan 33 partidos para alcanzar la cifra de tres dígitos.

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El único torneo que lo logró más rápido fue el de Suiza en 1954, ganado por Alemania Occidental, cuando se necesitaron solo 20 partidos.

"Probablemente el partido más compacto y tácticamente ajustado que he visto hasta ahora fue el de Países Bajos contra Japón, e incluso ese tuvo cuatro goles", declaró a BBC Sport Ellen White, campeona de la Eurocopa 2022 con Inglaterra.

En Brasil 2014, se necesitaron 36 partidos para alcanzar los 100 goles, la misma cantidad que en 1982.

En Argentina 1978 y en Estados Unidos 1994 se necesitaron 38 partidos.

Esta Copa del Mundo, organizada conjuntamente por EE.UU., México y Canadá, promedia 3,09 goles por partido y va camino de superar los 300.

¿Por qué solo se han necesitado 33 partidos para alcanzar los 100 goles?

¿Tienen los porteros problemas con el balón?

Julián Quiñones, de México, abrió el marcador en esta Copa del Mundo en la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica el 11 de junio.

Los goles no han dejado de llegar desde ese partido inaugural en Ciudad de México.

Desde la goleada de Alemania por 7-1 ante la debutante Curazao en Houston el 14 de junio hasta la contundente victoria de Canadá por 6-0 sobre Catar en Vancouver cuatro días después, se ha producido una auténtica avalancha de goles.

Una de las razones de tantos goles podría ser el balón Adidas 'Trionda' utilizado en los partidos.

Parece que varios porteros ya se han visto sorprendidos por la trayectoria del balón.

Esto quedó patente a principios de esta semana, cuando el capitán de Francia, Kylian Mbappé, marcó su segundo gol del partido —y el más lejano del torneo— al batir al portero senegalés Edouard Mendy desde 30 metros.

Fue uno de los cinco goles de la primera jornada marcados desde más de 22 metros.

Dos de esos goles fueron obra del sueco Yasin Ayari contra Túnez, desde 24,8 y 24,3 metros respectivamente.

Los goles del australiano Connor Metcalfe (25,6 metros contra Túnez) e Ismael Saibari (24,7 metros contra Brasil) completan los cinco primeros puestos.

El exportero de Inglaterra, Joe Hart, en declaraciones a BBC Sport, ha sugerido que los porteros están teniendo dificultades para controlar el balón.

Hart notó que el balón llegó al arquero inglés Jordan Pickford más rápido de lo esperado cuando Martin Baturina empató para Croacia contra Inglaterra el 17 de junio.

Se han marcado más de 10 goles desde fuera del área, sin mencionar los goles fáciles después de que los porteros no pudieran atajar disparos con efecto.

"Hay una o dos ocasiones en las que este balón no se ha comportado como uno esperaría", dijo el exportero de Inglaterra, Paul Robinson, quien está comentando la Copa del Mundo para BBC Sport.

"Es algo a lo que hay que prestar atención", alertó.

No es la primera vez que los balones de la Copa del Mundo causan problemas. Durante el torneo de 2010 en Sudáfrica, el "Jabulani" se hizo famoso por su efecto, caída y deriva, lo que se creyó que contribuyó a varios goles de larga distancia.

En aquel entonces, David James, de Inglaterra, fue uno de los varios jugadores que criticaron el balón, diciendo que "permitiría goles adicionales" y "haría quedar en ridículo a algunos porteros".

"El balón es terrible. Es horrible, pero es horrible para todos", dijo James.

Al final de ese torneo, 26 de los 145 goles marcados fueron desde fuera del área.

JUAN MABROMATA / AFP via Getty Image La manera cómo está organizado el cronograma de encuentros en este torneo, el que más participantes tiene, también podría estar detrás de la lluvia de goles.

¿Está el formato ampliado detrás del aumento de goles?

Los empates sin goles en este Mundial han sido tan raros como ver a Neymar en la cancha con Brasil.

Tras más de 30 partidos del torneo, recientemente ampliado a 104 encuentros, solo ha habido dos.

Y qué memorable empate sin goles fue para Cabo Verde, debutante en el torneo, que terminó tablas con España, campeona del mundo en 2010, en Atlanta el 15 de junio.

Los Tiburones Azules son una de las cuatro naciones que debutan en el Mundial ampliado de 48 equipos, junto con Curazao, Jordania y Uzbekistán.

Mientras Cabo Verde frustraba a España, Curazao, la nación más pequeña en participar en el torneo, tanto por tamaño como por población, encajó siete goles contra Alemania en su primer partido y en su segundo enfrentamiento contra Ecuador el marcador terminó igualado en blanco.

"Por supuesto, tener más equipos y selecciones de menor ranking ha tenido un pequeño impacto en la calidad", dijo Thomas Frank, exentrenador del Brentford y del Tottenham.

"Pero, aparte de algunos partidos, como el de Alemania contra Curazao, donde el juego se les escapó, no muchos equipos han sido arrollados hasta ahora", resaltó.

Jordania, que está en el lugar 68 en el ranking de la FIFA, comenzó su campaña con una derrota por 3-1 ante Austria, mientras que Uzbekistán perdió por el mismo marcador ante Colombia.

¿Ha influido el intervalo entre partidos en la gran cantidad de goles?

México, que dio inicio al torneo el 11 de junio, tuvo que esperar una semana antes de volver a jugar contra Corea del Sur.

¿Les ha dado esto a los equipos más poderosos la oportunidad de recuperarse y recargar energías antes de volver a jugar?

Catherine Ivill – AMA/Getty Images El clima caluroso de América del Norte podría estar perjudicando a algunos jugadores y favoreciendo a otros.

¿El calor está provocando más goles?

Este Mundial (3,09 goles por partido) está superando el promedio goleador de Qatar hace cuatro años (2,69 goles por partido), torneo que se disputó en diciembre para mitigar las altas temperaturas del verano en Oriente Medio.

¿Podría el calor en Norteamérica estar provocando dificultades físicas y, por ende, más goles?

De los 105 goles del torneo (tras la victoria de Alemania sobre Costa de Marfil), 30 se han marcado entre el minuto 76 y el final del partido (28,6%, un porcentaje que podría ser el sexto más alto de la historia y el más alto desde 2014).

También se ha producido un elevado número de errores costosos que han derivado en goles.

Ellyes Skhiri, de Túnez, perdió la posesión en una zona peligrosa contra Suecia, lo que permitió a Viktor Gyokeres marcar.

Los norteafricanos cometieron seis errores que derivaron en disparos a puerta, cuatro de los cuales resultaron directamente en gol, en la contundente victoria por 5-1 del equipo de Graham Potter en su primer partido.

En otros lugares, ¿han permitido las pausas para hidratación —abucheadas por la afición en algunos partidos— a los equipos reorganizarse y luego marcar goles?

Las pausas obligatorias de tres minutos en los 104 partidos están pensadas para que los jugadores se hidraten, pero los entrenadores las han utilizado para realizar cambios tácticos y dar nuevas instrucciones.

Brasil perdía 1-0 contra Marruecos en su primer partido en Nueva Jersey, pero logró empatar a los 10 minutos de la reanudación tras una pausa para hidratación en la primera mitad.

"Se les puede decir a los jugadores qué hacer", dijo el seleccionador suizo, Murat Yakin.

"Podemos mostrarles imágenes. Durante esos tres minutos podemos hablar con ellos, hablar de sustituciones, podemos hablar de cambios", explicó.

JUAN MABROMATA / AFP via Getty Images Algunas figuras, como el argentino Lionel Messi, han llegado a la competición demostrando una gran capacidad física.

Comienzo deslumbrante

Otro factor detrás de la racha goleadora es que muchas de las grandes figuras han llegado y han tenido un comienzo fulgurante.

Lionel Messi anotó un hat-trick contra Argelia, Kylian Mbappé marcó un doblete contra Senegal, mientras que Vinícius Jr. ha marcado en cada uno de los dos partidos de Brasil. Erling Haaland, ganador de la Bota de Oro de la Premier League 2025-26 por sus 27 goles con el Manchester City, también anotó un doblete en la victoria de Noruega por 4-1 contra Irak, al igual que el capitán de Inglaterra, Harry Kane, en el triunfo sobre Croacia.

"Hemos visto muchas veces, tanto en mundiales como en eurocopas, que los mejores jugadores no han estado en plena forma tras una temporada exigente, como le ocurrió a Harry Kane hace dos años en la Eurocopa 2024", añadió Frank.

"Pero él y otros jugadores clave como Lionel Messi y Erling Haaland están imparables y lucen en plena forma", apuntó.

En declaraciones a BBC Sport, el exdefensa del Manchester City, Micah Richards, comentó: "Los delanteros en este Mundial se ven muy seguros de sí mismos".

"Es como si todos creyeran que van a marcar y confiaran plenamente en sus capacidades. Se trata menos de tácticas y más del ambiente positivo de estar en un Mundial", remató.

BBC

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