AFP via Getty Images La escalada de violencia ha marcado la campaña presidencial de Colombia

Colombia acude hoy a las urnas para elegir presidente y vicepresidente. El conservador Abelardo de la Espriella parte con ventaja sobre el senador izquierdista Iván Cepeda tras los resultados de primera vuelta y varias encuestas.

Entre los temas de campaña, el aumento de la violencia se ha colocado entre las principales preocupaciones.

"Mi hermano fue asesinado delante de sus hijos por no pagar una extorsión", dijo Edilma Martínez Flores en un centro de apoyo para personas desplazadas en Bogotá.

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Huyó de su hogar en las afueras de Cali, en el sudoeste, después de que grupos delictivos armados repartieran panfletos en los que se ordenaba a los residentes que se marcharan o se enfrentarían a la violencia.

"No tuvimos más opción que dejar nuestras cosas. Empezaron a colocar bombas a lo largo de las rutas que recorre la gente", dijo.

Edilma está lejos de ser la única, y experiencias como la suya explican por qué la inseguridad domina la mente de los votantes en las cruciales elecciones presidenciales de este domingo.

Las seis décadas de conflicto en Colombia entre los grupos armados, el estado y los cárteles han matado a cientos de miles de personas.

No es nuevo, pero los grupos armados ilegales prácticamente han duplicado su número de miembros en los últimos cinco años.

Entre ellos figuran las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, que han ampliado su control sobre zonas rurales clave para el tráfico de drogas y la minería ilegal.

Una brutal ofensiva entre el ELN y los disidentes de las FARC cerca de la frontera entre Venezuela y Colombia el año pasado desplazó a decenas de miles de personas.

Los dos candidatos presidenciales tienen visiones marcadamente diferentes para abordar esta violencia, en una campaña marcada por el asesinato de un candidato presidencial, homicidios, secuestros y atentados con bombas.

El senador izquierdista Iván Cepeda es considerado el "arquitecto" de la estrategia de "paz total" del actual presidente Gustavo Petro, que prioriza la negociación con los grupos armados. Los críticos dicen que ha fracasado y han permitido que los grupos armados aprovechen los altos el fuego para ampliar su control. Los partidarios sostienen que evita una mayor pérdida de vidas.

También desempeñó un papel clave en el acuerdo de paz de 2016, que desarmó a miles de combatientes de las FARC.

Prometió "las transformaciones sociales que el país exige con urgencia", al tiempo que ha prometido "hacer un balance" de la estrategia de paz y "hacer los cambios necesarios".

El Tigre

Su rival es Abelardo de la Espriella, un hombre de negocios y abogado de derecha, conservador y forastero, que se hace llamar "El Tigre". Cuenta con el respaldo de Donald Trump y es ciudadano estadounidense. Su atuendo característico y el de sus seguidores es la camiseta del fútbol colombiano, que la izquierda lo ha acusado de politizar.

Ha prometido 10 mega-prisiones, una dura represión militar y el fin de las negociaciones con los grupos armados, con el argumento de que tiene el "coraje" para enfrentarlos.

"Cualquier criminal que no se rinda será abatido", ha prometido.

Para muchos colombianos, la forma en que se aborde este problema tendrá un enorme impacto en sus vidas.

Isabelita Mercado Pineda, asesora del gobierno para la paz, las víctimas y la reconciliación en Bogotá, afirma que el desplazamiento forzado aumentó un 300% entre 2024 y 2025.

"No hemos visto desplazamientos como este en las últimas dos décadas", añadió.

Dijo que se debía a factores como el aumento de la producción de cocaína, el hecho de que el ejército no ocupara los territorios dejados por las FARC tras su desmovilización en 2016, lo que dejaba vacíos que los grupos armados podían llenar, y el "fracaso" de la estrategia del gobierno, que, según ella, proporciona a los grupos delictivos "zanahoria, pero no suficiente garrote".

El centro de apoyo a las víctimas de Bogotá muestra la magnitud de este problema. Erin Gamboa, de la región del Chocó, en la costa del Pacífico, dijo que la guerrilla de las FARC se había llevado a su medio hermano y desde entonces no han sabido nada de él.

"Mi región está muy disputada, las bandas criminales luchan por el territorio", dijo, y describió cómo los paramilitares, la guerrilla y las FARC se enfrentan por los lugares en los que hay minería ilegal y tráfico de cocaína.

BBC Erin Gamboa afirma que grupos armados se llevaron a su medio hermano.

Otra pareja, que quería permanecer en el anonimato, dijo que un hombre que decía ser de las FARC se puso en contacto con su pequeña empresa de entrega de alimentos. Comenzó a extorsionar a sus hijos, exigiéndoles 5 millones de pesos (unos US$1.500 dólares).

Entre lágrimas, la mujer describió cómo la delincuencia ha crecido "tanto" y que "ya no se puede salir en paz".

El respaldo de Trump a De la Espriella, criticado por la izquierda por considerarlo una interferencia extranjera, se produce en un momento en que Estados Unidos adopta una postura más intervencionista con respecto a los grupos delictivos de América Latina.

El apoyo de Trump

Trump afirmó que las elecciones determinarían la relación de Colombia con EE.UU., y añadió que "si Abelardo gana… [Colombia] contará con el apoyo total y la fuerza de los EE.UU.", y calificó a Cepeda de "marxista de izquierda radical".

De la Espriella creció en la costa caribeña de Colombia, donde cuenta con un fuerte apoyo regional.

María Luisa Sánchez, amiga de la familia y vecina de la infancia, dijo que de la Espriella "ha logrado todo lo que se ha propuesto en la vida, es un hombre con convicciones muy fuertes".

"Tiene ese carácter, ese coraje, es lo que necesitamos para Colombia, una persona… que sea dura con el narcotráfico y con la guerrilla", explicó.

Sandra Caballero, también apoya a De la Espriella desde una aldea en las afueras de Barranquilla, dijo que "trabajará con los EE.UU. en la lucha contra el tráfico de drogas y no tiene previsto hablar con los delincuentes, una estrategia que en los últimos cuatro años no ha dado resultados".

"Quiere cambiar los impuestos para ayudar a las empresas a generar más empleos e invertir en seguridad y salud", argumentó.

BBC Los votantes jóvenes como Catalina respaldan al candidato de izquierda Cepeda.

Cepeda, por otro lado, tiene la delantera entre los votantes más jóvenes de Colombia.

"La propuesta de seguridad de Cepeda no solo contempla las fuerzas coercitivas del Estado para detener la delincuencia, sino que también tiene en cuenta las raíces estructurales de la inseguridad: la falta de presencia estatal, la pobreza, la desigualdad y la pertenencia de muchos jóvenes a grupos delictivos", dijo la estudiante Catalina La Grande.

"No queremos repetir los modelos de seguridad de los gobiernos anteriores, que han dejado miles de víctimas y no han resuelto los problemas. Creemos en la seguridad negociada: combinar la represión (de los grupos armados) con programas sociales", indicó.

En una fanzone para el partido inaugural del Mundial de Colombia contra Uzbekistán, que ganó por 2-1, una joven Sofía Díaz dijo que tenía esperanzas de que su equipo —y Cepeda— ganaran.

"Estoy nerviosa por las elecciones. Me gustan las propuestas de Cepeda, está en contra del fracking, ha luchado por el país toda su vida", dijo.

Las calles de Bogotá resonaron con vítores de júbilo y vuvuzelas tras la victoria de Colombia: el sonido de un país, brevemente, muy unido.

Con dos candidatos muy diferentes en la boleta electoral, las elecciones de este domingo harán que la situación esté mucho más dividida.

*Con información adicional de Vanessa Silva y Nathalie Jimenez.

BBC

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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