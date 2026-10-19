Getty Images Paul Mackenzie dirigió su iglesia durante 16 años, atrayendo a miles de seguidores.

El líder de una secta apocalíptica keniana, Paul Mackenzie, ha sido declarado culpable del asesinato de 191 personas; todas ellas, salvo una, eran niños.

Mackenzie ordenó a los miembros de su secta que dejaran morir de hambre a sus hijos para que pudieran "encontrarse con Jesús".

Su doctrina apocalíptica sostenía que la educación estaba prohibida y que la medicina moderna era considerada "malvada".

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Otros 29 líderes de la secta también fueron condenados por asesinato. Todos ellos se habían declarado inocentes, insistiendo reiteradamente en que nadie fue obligado a morir.

El exjefe de seguridad de Mackenzie, Enos Amanya Ngala, fue acusado inicialmente, pero luego llegó a un acuerdo con la fiscalía y se convirtió en testigo de la misma.

Mackenzie y otros líderes de la secta también se enfrentan a una serie de otros casos judiciales, entre ellos por terrorismo, radicalización y negación de educación a menores.

Pero esta es la primera vez que el pastor se enfrenta a un veredicto por los cargos más graves de asesinato.

Las autoridades informaron que se encontraron más de 400 cadáveres en fosas poco profundas en el bosque de Shakahola, cerca de la costa de Kenia, adonde Mackenzie dirigió a sus seguidores desde todo el país.

Diecisiete hombres fueron contratados en el pueblo cercano para la espantosa tarea de desenterrar los cuerpos. A unos les pagaron apenas US$8 al día.

"Cada tumba que encontramos tenía al menos tres cuerpos", declaró James, uno de los sepultureros, a la BBC. "Algunos de los restos pertenecían a niños de tan solo unas semanas de vida".

"Una vez encontramos 12 cuerpos de niños alineados dentro de una fosa común. Era enorme; los cuerpos estaban dispuestos como si fueran ropa, uno encima del otro".

Los sepultureros describieron algunos de los restos de los niños como si tuvieran "las manos y las piernas atadas y el cuerpo envuelto en sábanas".

Salim Karisa Salim Karisa cobró unos US$8 al día por desenterrar decenas de cadáveres.

"Uno de los dos tendría que morir"

Aunque muchos de los seguidores de Mackenzie procedían de otras partes de Kenia, algunos de los restos pertenecen a personas conocidas en la comunidad, ya que los miembros de la secta solían ir a la cercana ciudad de Shakahola en busca de provisiones y para recoger agua del río Galana, que atraviesa la ciudad.

"A veces llevábamos gente en nuestras motos al bosque", dijo Salim Karisa, otro sepulturero. "Pero todo estaba tan planeado y era tan secreto que nadie sabía lo que pasaba dentro".

Stephen Mwiti, de 48 años, relató cómo perdió a sus seis hijos a manos de la secta y cómo, al enfrentarse a Mackenzie en su casa, vio a "muchas mujeres calvas y decenas de niños". Mackenzie prohibía el maquillaje y los peinados elaborados, por lo que les decía a las mujeres que se afeitaran la cabeza o que llevaran el pelo largo y sin arreglar.

La exesposa de Mwiti era una de las personas acusadas junto con Mackenzie.

"Si me encontrara hoy con el pastor Mackenzie, uno de los dos tendría que morir", declaró a la BBC.

Mohamed Madi / BBC Stephen Mwiti afirma que sus seis hijos murieron en el bosque.

"Mis seis hijos murieron en el bosque de Shakahola", dijo Mwiti, visiblemente emocionado, mientras sostenía una fotografía de su familia. "Solo encontré y enterré los restos de mi hijo Samuel".

"Esta pequeña cosa aquí fue el origen de toda mi desgracia", dijo Mwiti señalando un televisor y un decodificador polvorientos en su casa en la ciudad costera de Malindi, a 70 km de Shakahola. Fue a través de ese televisor que la doctrina de Mackenzie llegó a su hogar.

El pastor fundó Good News International Ministries en 2003. Durante los siguientes 16 años, la iglesia creció en popularidad hasta atraer a miles de seguidores en sus filiales por todo Kenia.

Su iglesia gestionaba una emisora de televisión llamada Times TV, que retransmitía sus sermones desde su iglesia en Malindi.

En sus sermones sobre el fin de los tiempos, incluía teorías conspirativas que describían la educación como "malvada", la atención médica como "contraria a la doctrina" y las tarjetas de identidad digitales como "la marca del diablo".

BBC Este es el edificio desde donde Mackenzie transmitía sus sermones.

"Expulsar demonios"

El hijo de Mackenzie, Dan Paul Mackenzie, contó que trabajaba como camarógrafo en la iglesia. "Los niños se sentaban atrás, los adultos en el medio, y todos cantaban himnos religiosos durante toda la mañana".

El pastor comenzaba sus apasionados sermones al mediodía, algunos de los cuales incluían "expulsar demonios".

La iglesia principal cerró sus puertas en 2019 y Paul Mackenzie se trasladó al bosque de Shakahola, animando a sus devotos a seguirle.

Peter Shukrani, de 23 años, cuenta que su madre se mudó con él a Shakahola en aquel entonces. Él empezó a ir a la iglesia de Mackenzie cuando tenía 8 años y lo describió como su "padre espiritual", añadiendo que "jamás diría una mala palabra de él".

Durante su estancia en el bosque, Shukrani enfermó y su estado empeoró debido a la prohibición de los medicamentos.

"Mi madre tiraba todos los medicamentos que debía tomar porque creía que solo Dios podía curarme", dijo Shukrani.

La comunidad se describía como un conjunto de casas de barro dispersas por el vasto bosque. "Llevábamos una vida tranquila y normal, ayunábamos durante unos días y luego hacíamos una pequeña comida", contó Shukrani.

Para marzo de 2023, cuando los pastores locales descubrieron los primeros restos, cientos de personas habían muerto. "Sacábamos a alguien del bosque, pero estaban tan débiles que morían en nuestros brazos", explicó Salim Karisa, uno de los sepultureros.

Shukrani fue uno de los hombres rescatados del bosque en marzo de 2023.

Hasta ese momento estuvo enfermo y postrado en cama durante semanas, pero su estado empeoró porque su madre tiraba todos los medicamentos que necesitaba para recuperarse.

"Mi madre creía en la doctrina del pastor Mackenzie que la medicina era maligna", dijo Shukrani.

"Habría muerto si no me hubieran rescatado del bosque de Shakahola".

BBC Peter Shukrani dice que habría muerto si se hubiera quedado en el bosque, pero aún cree que Mackenzie es un buen hombre.

"Todavía lo quiero"

En las 298 páginas que detallan los cargos en su contra, 190 de las 191 víctimas que Mackenzie y sus seguidores están acusados de asesinar eran niños.

Muchos de los cuerpos aún no han sido identificados debido a su avanzado estado de descomposición.

En los documentos judiciales, a varios se los menciona como "niño varón desconocido" y se les identifica por la ubicación de su tumba y la fecha de su descubrimiento.

A pesar del sufrimiento padecido por los seguidores de Mackenzie, hombres, mujeres y niños que murieron de hambre, estrangulamiento e incluso a golpes, así como su propio sufrimiento, Shukrani cree que Mackenzie era "una buena persona que se preocupaba por mí".

"Mackenzie no obligó a nadie a ayunar. La gente tomó esas decisiones por sí misma debido a sus creencias", dijo Shukrani.

"Todavía lo quiero y sigue siendo mi pastor."

En cambio, Dan Mackenzie apoya que su padre fuera declarado culpable de asesinato.

"Él era el líder, era alguien a quien admiraban. Por lo tanto, es un asesino en masa", expresó antes de que se anunciara el veredicto.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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