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La diputada australiana Helen Haines resultó gravemente herida tras un presunto ataque en el que se vio involucrado un vehículo, ocurrido frente a su oficina electoral en Wangaratta, una ciudad situada pocas horas al noreste de Melbourne, en el estado de Victoria.

Haines se encontraba en un estacionamiento cerca de su oficina cuando fue alcanzada por una camioneta todoterreno.

El primer ministro, Anthony Albanese, confirmó que un hombre se encuentra bajo custodia tras el incidente y que, por el momento, se desconocen los motivos del presunto ataque.

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"No fue un accidente. Al parecer, se trató de un acto deliberado", declaró al programa "730" de la cadena ABC.

"Esperamos, sin duda, recibir buenas noticias sobre el estado de Helen en las próximas 24 horas", agregó.

Albanese señaló que la policía antiterrorista examinará los antecedentes del sospechoso para tratar de determinar sus motivos.

Y añadió que, desde hace tiempo, viene pidiendo que se rebaje la tensión en el ámbito político.

"Si uno observa las redes sociales de cualquier persona y lee los comentarios, se encuentra con afirmaciones que nadie se atrevería a hacer cara a cara. La tensión ha aumentado, y no solo aquí en Australia; también hemos sido testigos de incidentes similares a nivel internacional", dijo.

"En una democracia, no hay lugar para la violencia".

Por su parte, el primer ministro del estado australiano de Victoria, Ben Carroll, dijo sentirse "profundamente consternado" por este "ataque violento".

"Sé lo devastador que resultará esto para la comunidad de Wangaratta y para todas las personas a quienes Helen representa", comentó.

El líder de la oposición en Australia, Angus Taylor, afirmó sentirse "profundamente entristecido y consternado" por la noticia.

"Rezo por Helen y pienso en su familia y sus seres queridos. Es un día estremecedor para nuestra nación. Nadie debería ser objeto de un ataque de este tipo".

"Nuestro país no puede convertirse en un lugar donde se normalicen los ataques violentos", comentó.

El sospechoso

La policía de Victoria informó que un hombre de 43 años fue detenido después de que Helen Haines fuera atropellada por un vehículo cerca de su oficina en Wangaratta.

Se sabe que el hombre es oriundo de Tarrawingee, una localidad cercana en el estado de Victoria.

Conducía un Toyota Land Cruiser de color blanco. Se encontró un cuchillo dentro del vehículo.

El sospechoso fue interceptado en el lugar de los hechos por un transeúnte, antes de quedar bajo custodia policial.

¿Quién es Helen Haines?

Helen Haines es una diputada independiente de 65 años que representa a la circunscripción de Indi, en el estado de Victoria, en el sureste de Australia.

Fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes de Australia en 2019, y resultó reelegida en 2022 y 2025.

Antes de dedicarse a la política, trabajó como enfermera, partera e investigadora en el ámbito de la salud pública.

Ha publicado varios trabajos de investigación sobre salud materna.

Getty Images Haines fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes de Australia en 2019, y resultó reelegida en 2022 y 2025.

Tras el incidente, la familia de Haines hizo la siguiente declaración:

"Esta tarde, nuestra querida Helen se ha visto involucrada en un incidente a las puertas de su oficina electoral en Wangaratta y está recibiendo atención médica.

Agradecemos la rápida intervención de las personas que se encontraban en el lugar, la labor de los profesionales sanitarios que la atendieron y la respuesta de la policía.

Ni nuestra familia ni el equipo de Helen haremos más comentarios por el momento, y solicitamos que tanto el público como los medios de comunicación respeten nuestra privacidad. Por favor, tengan a Helen presente en sus pensamientos".

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