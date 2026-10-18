Getty Images Entertainment Cindy Crawford junto a su hijo Presley en 2024.

La supermodelo Cindy Crawford habló este domingo por primera vez tras la muerte de su hijo Presley Gerber a los 27 años y dijo que ella y su familia están "más que destrozados".

En una publicación en su cuenta de Instagram, Crawford escribió: "Estamos más que destrozados por haber perdido a nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos tan bendecidos por haber tenido a Presley en nuestras vidas por 27 años".

"Es un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre", continuó diciendo.

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"Estamos muy orgullosos de cómo se presentó ante el mundo, con bondad y vulnerabilidad".

El texto acompaña una foto de Presley en blanco y negro con plumas de ave en forma de alas.

El joven falleció el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación en California.

La policía informó que las autoridades están investigando su muerte como una posible sobredosis.

Gerber fue modelo, al igual que su madre y su hermana menor, Kaia, e hizo su debut en la pasarela para la firma italiana Moschino con tan solo 16 años.

"Agradecemos las numerosas muestras de cariño y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que sienten nuestro dolor", publicó Crawford.

"Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amaremos siempre, mamá, papá y Kaia", escribió para finalizar, con un emoji de alas de ángel.

El homenaje incluye las fechas de su nacimiento y su muerte.

El médico forense del condado de Los Ángeles cataloga el caso de Gerber como pendiente de investigación adicional.

El Departamento de Policía de Santa Mónica -ciudad perteneciente al condado de Los Ángeles- ha declarado que no hay indicios de que su muerte haya sido un crimen.

El adiós de su hermana Kaia

La hermana de Gerber, Kaia, también le dedicó una publicación este domingo que incluye un video de los dos hermanos de niños bailando juntos, una foto de ellos de pie cerca del océano y una carta de cuatro páginas dirigida a "Prez" escrita con letras azules sobre un fondo celeste.

En la carta, cuenta que de niña le daba miedo perforarse las orejas, por lo que él lo hizo primero. "Siempre tú ibas primero".

"De verdad desearía que no hubieses sido tú primero esta vez", continuó.

"Estoy aprendiendo a quererte sin poder verte. A decirte algo sin tomar el teléfono para llamarte. A ser tu hermana en un mundo en el que no puedo tenderte la mano", escribió.

En los últimos años, Gerber había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su consumo de drogas, y con frecuencia publicaba vídeos en Instagram en lo que él llamaba "Lunes de Salud Mental".

Su padre, Rande Gerber, un conocido empresario, cofundó la marca de tequila Casamigos con George Clooney.

WireImage vía Getty Images Rande Gerber y Cindy Crawford junto sus hijos Kaia y Presley en 2018.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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