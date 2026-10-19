"Tu padre sabe que soy mejor que tú".

Así contestó el actual presidente de Brasil y aspirante a la reeleción Lula da Silva a su contrincante Flávio Bolsonaro en el tenso debate electoral celebrado este domingo.

Flávio preguntó al presidente por qué, según él, más del 70% de los reclusos votan por Lula, a lo que este respondió que quiere recibir el 100% de esos votos, "incluso el de su padre", en referencia al expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará en Brasil este próximo 25 de octubre.

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