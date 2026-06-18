REUTERS/Cesar Munoz El tiroteo mortal en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo causó conmoción.

Un hombre ecuatoriano, a quien la policía acusa de liderar una facción de una de las bandas criminales más temidas del país, fue abatido a tiros cuando salía del aeropuerto en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a dos jóvenes esperando afuera de la terminal de llegadas con peluches y flores; luego, uno de ellos se acerca a la víctima, saca su arma de detrás de un oso de peluche y le dispara a quemarropa.

La policía ha detenido a dos adolescentes en relación con el crimen, el más reciente en una ola generalizada de violencia de pandillas.

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Este último tiroteo mortal ocurrió apenas un día después de que el presidente de Ecuador declarara un nuevo estado de emergencia en 10 provincias, incluida Guayas, donde se produjo el ataque.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, identificó a la víctima del ataque del miércoles como Carlos Alberto Suástegui Villanueva, de 39 años, quien, según dijo, era el líder de la banda Los Águilas en El Triunfo, una región al este de Guayaquil.

Los Águilas, que fue designada como una "organización terrorista" por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en 2024, está acusada de estar fuertemente involucrada en el narcotráfico y la extorsión.

Es una de varias bandas cuyas actividades criminales han convertido a Ecuador en un foco de delincuencia con una de las tasas de homicidios más altas del hemisferio occidental en los últimos años.

Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de coca del mundo, el ingrediente base de la cocaína, y se ha convertido en un corredor clave para el contrabando de la droga hacia Estados Unidos, Europa y otros destinos.

Conmoción

REUTERS/Cesar Munoz El tiroteo ocurrió afuera de la sala de llegadas.

Aunque Guayaquil ha sido particularmente golpeada por la violencia relacionada con drogas y pandillas, el ataque a plena luz del día justo afuera de la sala de llegadas del aeropuerto ha conmocionado a los residentes de la ciudad.

El periódico El Universo describió cómo los pasajeros se dispersaron llenos de pánico cuando se escucharon los disparos.

La policía indicó que un transeúnte resultó herido en el ataque y las imágenes de video del incidente muestran a un hombre que arrastra una maleta desplomarse en el suelo mientras se desarrollaba el tiroteo.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad también captan al primer agresor huyendo, mientras el segundo dispara otro tiro contra Suástegui.

La sala de llegadas permaneció cerrada durante más de dos horas mientras peritos forenses y la policía realizaban investigaciones en el lugar.

El presidente Noboa ha intentado frenar la violencia de las pandillas mediante la declaración de estados de emergencia, que otorgan a las fuerzas de seguridad poderes adicionales, como el de poder registrar viviendas sin una orden judicial siempre que tengan motivos razonables para sospechar actividad ilícita.

A pesar de estas medidas, la tasa de homicidios alcanzó un récord histórico en 2025.

BBC

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